Bik Karlskoga slog Nybro efter Oliver Eklinds dubbel

Bik Karlskoga vann med 3–1 mot Nybro

Bik Karlskogas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Oliver Eklind gjorde två mål för Bik Karlskoga

Det blev Bik Karlskoga som gick segrande ur mötet med Nybro i hockeyallsvenskan på hemmaplan, med 3–1 (0–0, 2–1, 1–0).

Segern var Bik Karlskogas sjätte på de senaste sju matcherna.

Oliver Eklind med två mål för Bik Karlskoga

Den första perioden slutade mållös.

Efter 3.33 i andra perioden gjorde Nybro 0–1 genom Hugo Gabrielson.

Oliver Eklind låg sen bakom vändningen till 2–1 för Bik Karlskoga med två raka mål.

11.46 in i tredje perioden fick Casper Haugen Evensen utdelning framspelad av Gustaf Franzén och Leevi Viitala och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

Bik Karlskoga stannar därmed på tredje plats och Nybro på tionde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Bik Karlskoga är Björklöven. Lagen möts onsdag 21 januari 19.00 i Nobelhallen. Nybro tar sig an Västerås borta lördag 17 januari 18.00.

Bik Karlskoga–Nybro 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Andra perioden: 0–1 (23.33) Hugo Gabrielson, 1–1 (31.00) Oliver Eklind (Rikard Olsén, Tim Barkemo), 2–1 (37.47) Oliver Eklind (Henrik Björklund, Åke Stakkestad).

Tredje perioden: 3–1 (51.46) Casper Haugen Evensen (Gustaf Franzén, Leevi Viitala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-0-1

Nybro: 1-3-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: IF Björklöven, hemma, 21 januari 19.00

Nybro: Västerås IK, borta, 17 januari 18.00