Bik Karlskoga avgjorde i tredje perioden mot Östersunds IK

Bik Karlskoga-seger med 4–2 mot Östersunds IK

Bik Karlskogas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Simen Andre Edvardsen avgjorde för Bik Karlskoga

Bik Karlskoga segrade hemma mot Östersunds IK i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Bik Karlskoga drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (1–0, 1–2, 2–0).

Segern var Bik Karlskogas fjärde på de senaste fem matcherna.

Troja-Ljungby nästa för Bik Karlskoga

Sander Vold Engebråten gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter bara 2.25 med assist av Gustaf Franzén och Leevi Viitala.

Bik Karlskoga utökade ledningen genom Kalle Jellvert efter 5.20 i andra perioden.

Östersunds IK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Carl Holmner-Härgestam och Isak Garfve i början av andra perioden.

5.44 in i tredje perioden slog Simen Andre Edvardsen till på pass av Tobias Sjökvist och Eero Teräväinen och gav laget ledningen. Efter 17.52 nätade Alexander Ljungkrantz och ökade ledningen för Bik Karlskoga. 4–2-målet blev matchens sista.

Resultatet innebär att Bik Karlskoga ligger kvar på tredje plats och Östersunds IK på nionde plats i tabellen.

Bik Karlskoga möter Troja-Ljungby i nästa match borta fredag 30 januari 19.00. Östersunds IK möter samma dag Oskarshamn borta.

Bik Karlskoga–Östersunds IK 4–2 (1–0, 1–2, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (2.25) Sander Vold Engebråten (Gustaf Franzén, Leevi Viitala).

Andra perioden: 2–0 (25.20) Kalle Jellvert (Hampus Plato, Jonatan Harju), 2–1 (25.31) Carl Holmner-Härgestam (Viktor Klingsell), 2–2 (26.31) Isak Garfve (Lukas Sagranden, Viktor Klingsell).

Tredje perioden: 3–2 (45.44) Simen Andre Edvardsen (Tobias Sjökvist, Eero Teräväinen), 4–2 (57.52) Alexander Ljungkrantz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-0-1

Östersunds IK: 3-0-2

Nästa match:

Bik Karlskoga: IF Troja-Ljungby, borta, 30 januari 19.00

Östersunds IK: IK Oskarshamn, borta, 30 januari 19.00