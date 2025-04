KLART: Riskerar avstängning efter crosscheckingen

En crosschecking på Södertäljes Olli Vainio gav Arvid Costmar matchstraff.

Nu har Djurgårdens forward anmälts till ishockeyförbundets disciplinnämnd.



Costmar crosscheckar Södertäljes Vainio. Foto: Bildbyrån och TV4.

Det tog inte särskilt lång tid för domarna Mikael Nord och Daniel Wessner att granska situationen under match fem på Hovet. Crosscheckingen från Arvid Costmar på Södertäljes Olli Vainio var solklar och inom kort fick Djurgårdens forward ta sig ut i omklädningsrummet med ett matchstraff.



Nu, efter nattens uppgifter från Expressen, meddelar Hockeyallsvenskan att Arvid Costmar anmälts till ishockeyförbundets disciplinnämnd.



”När det återstår 16 minuter och 19 sekunder av period 3, så kommer Djurgården nr 40, Arvid Costmar, att passera rödlinjen och dumpar pucken i Södertäljes zon. Södertälje nr 6, Vainio, försöker stoppa Costmar. Costmar crosscheckar Vainio i huvudet. Handlingen har stor skaderisk, träffar i huvudet och är respektlös”, står det i anmälan.



Players Safety Group har tittat på händelsen och är de som gör anmälan. Beslutet att göra detta kom sent under tisdagskvällen, enligt Expressen, men under morgonen dröjde det längre tid än vanligt innan ligan gick ut nyheten.



Vad straffet blir för Costmar väntas meddelas under eftermiddagen.



Se situationen här.