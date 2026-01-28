Äntligen seger för Modo Hockey mot Kalmar

Modo Hockey vann med 3–0 mot Kalmar

Emil Larsson matchvinnare för Modo Hockey

Kalmars tredje raka förlust

Det blev fyra förluster i rad för Modo Hockey i hockeyallsvenskan. Men hemma mot Kalmar kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Hägglunds Arena slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Modo Hockeys målvakter höll nollan.

Vimmerby nästa för Modo Hockey

Modo Hockey började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.53 slog Emil Larsson till assisterad av Viktor Persson och David Granberg.

Efter 7.49 i andra perioden slog Kyle Topping till på pass av Jesper Olofsson och Tyler Kelleher och gjorde 2–0.

Efter 19.53 i tredje perioden gjorde Jacob Bengtsson också 3–0.

Det här betyder att Modo Hockey är kvar på fjärde plats och Kalmar stannar på andra plats, i serien.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Vimmerby. Kalmar tar sig an Västerås borta. Båda matcherna spelas fredag 30 januari 19.00.

Modo Hockey–Kalmar 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (3.53) Emil Larsson (Viktor Persson, David Granberg).

Andra perioden: 2–0 (27.49) Kyle Topping (Jesper Olofsson, Tyler Kelleher).

Tredje perioden: 3–0 (59.53) Jacob Bengtsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 1-0-4

Kalmar: 2-0-3

Nästa match:

Modo Hockey: Vimmerby HC, hemma, 30 januari 19.00

Kalmar: Västerås IK, borta, 30 januari 19.00