AIK avgjorde tät match mot Nybro i tredje perioden

AIK-seger med 5–3 mot Nybro

Jesper Emanuelsson avgjorde för AIK

Tredje raka segern för AIK

Matchen mellan hemmalaget Nybro och gästande AIK var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde AIK och vann matchen i hockeyallsvenskan med 5–3 (1–2, 2–1, 2–0).

Mora nästa för AIK

AIK tog ledningen i början av första perioden genom Simon Åkerström.

Hugo Gabrielson och Tim Lindfors gjorde att Nybro vände till underläget till ledning med 2–1. Ludwig Blomstrand och John Dahlström såg till att AIK vände till ledning med 2–3.

Nybro kvitterade till 3–3 genom Elias Stenman i andra perioden. AIK startade tredje perioden bäst och gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål tidigt i perioden av Jesper Emanuelsson och Oscar Nord och avgjorde matchen.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. AIK är på sjunde plats. Noteras kan att AIK sedan den 2 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

Fredag 10 oktober 19.00 möter Nybro Vimmerby borta i VBO Arena medan AIK spelar hemma mot Mora.

Nybro–AIK 3–5 (2–1, 1–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (5.49) Simon Åkerström (Scott Pooley, Ludwig Blomstrand), 1–1 (8.04) Hugo Gabrielson (Miikka Pitkänen, Tim Lindfors), 2–1 (16.43) Tim Lindfors (Viggo Nordström, Marcus Bergman).

Andra perioden: 2–2 (34.14) Ludwig Blomstrand (John Dahlström, Scott Pooley), 2–3 (36.31) John Dahlström (Viggo Gustafsson), 3–3 (39.33) Elias Stenman (Jesper Mångs, Julius Bergman).

Tredje perioden: 3–4 (45.30) Jesper Emanuelsson (Oskar Magnusson), 3–5 (48.48) Oscar Nord (Edvin Isén, William Pethrus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 3-0-2

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Nybro: Vimmerby HC, borta, 10 oktober

AIK: Mora IK, hemma, 10 oktober