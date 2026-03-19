3-0-övertag för Björklöven efter ny seger

Björklöven segrade – 4–3 efter förlängning

Gustaf Kangas avgjorde för Björklöven

Tredje raka segern för Björklöven

Björklöven stormar fram i matchserien mot Oskarshamn i kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan, efter seger borta med 4–3 (2–0, 0–0, 1–3, 1–0) efter förlängning. Därmed leder Björklöven matchserien med 3-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Gustaf Kangas stod för Björklövens avgörande mål efter bara 34 sekunder i förlängningen.

Björklöven tog därmed femte raka seger mot just Oskarshamn.

Oskarshamn nästa för Björklöven

Björklöven tog ledningen efter åtta minuter genom Gustav Possler. Laget gjorde 0–2 när Anton Malmström hittade rätt efter förarbete från Daniel Brodin och Gustaf Kangas efter 17.18.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Oskarshamn reducerade dock till 1–2 genom Kevin Karlsson tidigt i tredje perioden av perioden.

Björklöven utökade ledningen på nytt genom Lucas Nordsäter efter 8.56.

Oskarshamn reducerade och kvitterade till 3–3 genom Melker Eriksson och Kevin Karlsson i tredje perioden. Det sista målet kom med 2.10 kvar att spela.

I förlängningen tog det 34 sekunder innan Björklöven avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Gustaf Kangas, framspelad av Lenni Killinen och Olli Vainio.

Björklövens Gustaf Kangas stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen möts igen på lördag 18.00.

Oskarshamn–Björklöven 3–4 (0–2, 0–0, 3–1, 0–1)

Kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan

Första perioden: 0–1 (8.20) Gustav Possler, 0–2 (17.18) Anton Malmström (Daniel Brodin, Gustaf Kangas).

Tredje perioden: 1–2 (40.15) Kevin Karlsson, 1–3 (48.56) Lucas Nordsäter (Daniel Brodin, Gustaf Kangas), 2–3 (49.13) Melker Eriksson (Viggo Nordlund, Victor Johansson), 3–3 (57.50) Kevin Karlsson.

Förlängning: 3–4 (60.34) Gustaf Kangas (Lenni Killinen, Olli Vainio).

Ställning i serien: Oskarshamn–Björklöven 0–3

Nästa match:

21 mars, 18.00, Oskarshamn–Björklöven