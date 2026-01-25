Prenumerera

Logga in

Stabil seger för Sundsvall – som nollade Wings Arlanda

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

  • Sundsvall vann med 2–0 mot Wings Arlanda

  • Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna

  • Johan Lindholm avgjorde för Sundsvall

Två egna mål räckte mot Wings Arlanda. Sundsvall tog hem segern borta mot Wings Arlanda i hockeyettan norra i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).

Sundsvall höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.

Wings Arlanda–Sundsvall – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

0.11 in i andra perioden spräckte Sundsvall nollan genom Johan Lindholm. Efter 17.44 i andra perioden slog Martin Arpe till framspelad av Emil Lindblom och Johan Lindholm och gjorde 0–2.

I tredje perioden höll Sundsvall i sin 2–0-ledning och vann.

Wings Arlanda stannar därmed på 17:e plats och Sundsvall på andra plats i tabellen.

Wings Arlanda tar sig an Falu IF i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Sundsvall möter Lindlöven borta lördag 31 januari 16.00.

Wings Arlanda–Sundsvall 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Andra perioden: 0–1 (20.11) Johan Lindholm, 0–2 (37.44) Martin Arpe (Emil Lindblom, Johan Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 4-0-1

Sundsvall: 4-0-1

Nästa match:

Wings Arlanda: Falu IF, hemma, 28 januari 19.00

Sundsvall: Lindlövens IF, borta, 31 januari 16.00

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen