Stabil seger för Sundsvall – som nollade Wings Arlanda
Följ HockeySverige på
Google news
- Sundsvall vann med 2–0 mot Wings Arlanda
- Sundsvalls fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Johan Lindholm avgjorde för Sundsvall
Två egna mål räckte mot Wings Arlanda. Sundsvall tog hem segern borta mot Wings Arlanda i hockeyettan norra i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).
Sundsvall höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.
Segern var Sundsvalls fjärde på de senaste fem matcherna.
Wings Arlanda–Sundsvall – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
0.11 in i andra perioden spräckte Sundsvall nollan genom Johan Lindholm. Efter 17.44 i andra perioden slog Martin Arpe till framspelad av Emil Lindblom och Johan Lindholm och gjorde 0–2.
I tredje perioden höll Sundsvall i sin 2–0-ledning och vann.
Wings Arlanda stannar därmed på 17:e plats och Sundsvall på andra plats i tabellen.
Wings Arlanda tar sig an Falu IF i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Sundsvall möter Lindlöven borta lördag 31 januari 16.00.
Wings Arlanda–Sundsvall 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)
Hockeyettan norra, Pinbackshallen
Andra perioden: 0–1 (20.11) Johan Lindholm, 0–2 (37.44) Martin Arpe (Emil Lindblom, Johan Lindholm).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Wings Arlanda: 4-0-1
Sundsvall: 4-0-1
Nästa match:
Wings Arlanda: Falu IF, hemma, 28 januari 19.00
Sundsvall: Lindlövens IF, borta, 31 januari 16.00
Den här artikeln handlar om: