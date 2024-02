ANNONS

Gång på gång visar Elias Pettersson att han tillhör den absoluta toppen av NHL.

Nu prisas svensken av ligan som en av januaris hetaste spelare.

Elias Lindholm kommer att få kämpa föra att bli den hetaste svensken i Vancouver Canucks. Efter januari prisas nu nämligen Elias Pettersson som en av NHL:s tre hetaste spelare under månaden. Han blir NHL:s “Third Star” endast efter Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) och Stuart Skinner (Edmonton Oilers).

Den 25-årige stjärnan har minst sagt dunkat in poäng under förta halvan av NHL-säsongen. I skrivande stund står han på 64 poäng (27+37) på 49 matcher och förbereder sig för spel i NHL:s All Starmatch. Detta efter en fin januarimånad med 14 mål och 7 assist. Med dessa 21 poäng var han den främste svensken och topp fem i hela NHL under månaden.

Ingen annan svensk har gjort fler än Elias Petterssons 64 hittills denna säsong. William Nylander ligger tätt bakom på 61, men därefter är det ett litet hopp ner till Filip Forsberg, Jesper Bratt och Victor Hedman runt 50-strecket. Håller Pettersson detta tempo kommer han att stå för sin andra raka 100-poängssäsong.

TV: Höjdpunkter från Elias Petterssons säsong