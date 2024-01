Det vankas SHL-lördag och Henrik Hedenskog från Rekatochklart.com är som vanligt redo med ett Powerplay-tips. I dag med chansen att ta rygg på ett mustigt andelsspel med möjlighet till god utdelning!

Sju härliga matcher från SHL samt ett intressant bottenmöte från Hockeyallsvenskan tar plats på lördagens PP-kupong. Flera spännande fajter står för dörren där framförallt bottenlagen hamnar i fokus. Ett par riktigt häftiga skrälldrag kryddar denna 162-raders kupong. Nu åker vi!

Spelstopp: 15:14

1. MoDo - Linköping 1

MoDo startade bra borta mot Växjö, men orkade inte hela vägen utan fick lämna Småland med en 2-4-förlust. Sportchef Gradin letar fortsatt efter en center för att fylla ut Ruohomaas skridskor, men trots en något bristfällig offensiv så gillar jag ändå Modos kollektiv. Linköping tappar Greco efter knätacklingen på Elvenes i LHC:s fajt med Leksand från i torsdags (två matcher) och sedan tidigare är Lance Bouma också avstängd. I Hägglunds Arena viktar denna match något mer åt vänster först och främst.

2. Malmö - Luleå 2

Malmö saknade fortsatt flera tunga spelare då MIF var på besök i Jönköping och det blev en resa som slutade med en ny förlust för skåningarna som därmed ligger farligt nära det negativa strecket. Luleå dock är på sin sida inne i en klart bättre trend. Gästerna har spelat defensivt smart på slutet och kunnat ta tillvara på sina chanser framåt. Bulans mannar visar tre raka vinster och en tillhörande målskillnad på 7-2. Det kommer med andra ord bli ruskigt svårt för ett vingklippt Malmö att ta sig igenom ett benhårt försvår. Trolig tvåa.

3. Färjestad - Rögle 2

Rögles tid efter bröderna Abbott är bra och man är klart giftigare nu än då. Man är tillräckligt bra för att man ska fortsätta plocka poäng i majoriteten av sina kvarvarande matcher och därmed finnas med i ett slutspel. Färjestad borta ter sig inte som något helt omöjligt uppdrag. Faktum är att Karlstadslaget har torskat tre raka i hemmahallen och numera är det Växjö som sitter högst upp i tabellen. Brattström var bra i kassen senast mot Skellefteå, men vad hjälper det när FBK-spelarna längre fram inte kan förmå sig att måla. X2 är extremt viktiga tecken när vi jagar större stålar. För den som har råd ska givetvis ettan med, men det är ett ruggigt spelvärde på högersidan här och vi chansar bort ettan i jakten på större pengar.

4. Skellefteå - Frölunda 1

Frölunda gjorde ingen glad då göteborgarna skötte sina kort uselt (framförallt i den andra perioden) mot Timrå och föll med 2-6 i Medelpad. Ingen rast och ingen ro för Roger Rönnberg och hans mannar. Skellefteå på den norrländska roadtripen står på tur och SAIK visar för stunden upp ett otroligt fint spel där alla chippar in åt rätt håll. Klasslirare som Oscar Lindberg och Linus Lindström visade vägen senast med ett uppoffrande och finfint offensivt spel. Det luktar etta om matchen i Skellefteå Kraft Arena.

5. Leksand - HV71 X

Leksand är seriens överlägset bästa bortalag och HV 71 är seriens sämsta. Lyckligtvis för tjurarna från Jönköping är masarna mediokra hemma i Tegera och när Johan Lindboms grabbar fått fin fart på slutet finns det absolut chans för besökarna att skrälla i Dalarna. Bortalaget nöp som bekant en extremt viktig seger hemma senast då Malmö brottades ner och upp till säker mark är avståndet nu bara en ynka pinne. Med knuten näve och André Petersson tillbaka i spel finns ingen anledning att gå kort om tecken i Leksand. 1X2 spelas således ut där högersidan kommer sätta mängder av kuponger i brand.

6. Oskarshamn - Timrå 1

Oskarshamn löste 2-0 borta mot Örebro när sportchef Fröberg stod i klacken och jublade tillsammans med fans och spelare efter matchen. Allt slutade dock inte i bravur. Oksanens skada är illavarslande och frågan är om finländaren är brukbar under den närmaste tiden. Timrå står på motsatt sida och det är ett bortalag med påfyllt självförtroende i depåerna efter 6-2 triumfen i torsdags. Dahlén skickade in sitt 190:e mål i TIK-tröjan och är därmed bäst genom tiderna i klubben. Enormt imponerande och tillsammans med övriga toppgubbar i den röda dräkten flög Medelpad-gänget fram under mellanakten och kunde i sista perioden bara spela av matchen. En ganska öppen match på förhand där jag plockar alla tecken, men ettan ligger närmst.

7. Växjö - Örebro 1

Växjös säsong har varit kanon rakt igenom. Lakers befinner sig numera som serieledare i SHL och VLH gör det otroligt bra även utan Kossila i spel. Mackan Sylvegårds otroliga comeback i den småländska tröjan har funkat på lika välinslagen väg även utan den finländska härföraren. Ett krisande Örebro står på motsatt sida för dagen. Niklas Eriksson är nere i båset för att råda bot mot ÖHK:s trötta trend då Johan Hedberg fått packa flyttlådorna. I mina ögon är detta en uppgift där örebroarna har allt att vinna och väldigt lite att förlora. En galet skevt streckad etta ska visserligen vara med, men är sista prio då spelvärdet är lysande till höger. Jobba Örebro!

8. Västervik - Östersund 2

Det är dags för en försmak av det som till våren sannolikhet blir playout-finalen i Hockeyallsvenskan. Västervik är under fredagen på besök i Västerås och ska därefter snabbt hem till Småland igen för att ta sig an detta Östersund. ÖIK har fått en liten nytändning efter tränarbytet, därtill har givetvis Anderberg kryddat en tidigare blek defensiv. Att jämtarna redan befinner sig i Småland (möter Kalmar under fredagen) och slipper en längre resa är fördelaktigt. Mycket svårtippat. Gärna alla tecken för den som har råd, men tvåan är den som lockar mest och någonstans måste vi chansa på en spik. Här kommer dagens chansspik!

Superspiken! - Skellefteå

Skellefteås fina form fortsätter. Frölunda var inte riktigt påkopplade i Timrå senast och mot ett stormande SAIK slår göteborgarna från ett tydligt underläge. Ettan spikas med god känsla i kroppen.

Skrällbudet! - Örebro

Örebro är pressade i botten av SHL-tabellen, men borde få sitt lyft under Niklas Eriksson. Svår match borta mot Växjö, men ett otroligt streckvärde på tvåan och vi står inte utan varken X eller 2 i denna match.

1. MoDo - Linköping 1x2

2. Malmö - Luleå 2

3. Färjestad - Rögle X2

4. Skellefteå - Frölunda 1

5. Leksand - HV71 1x2

6. Oskarshamn - Timrå 1X2

7. Växjö - Örebro 1x2

8. Västervik - Östersund 2

I samarbete med Svenska Spel Sport & Casino AB

Spel för dig över 18 år

Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-819100

Henrik Hedenskog

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.