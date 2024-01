Massor med tidiga NHL-matcher under måndagskvällen. Då blir det nordamerikansk prägel när Rekatochklarts hockeyexpert Henrik Hedenskog ger sig i kast med sitt Powerplay-tips för dagen.

Måndagens powerplay bjuder på matchen mellan Nybro och Björklöven där vi börjar hårt med en spik och sedan ska vi igen sju NHL-matcher. Carolina - Los Angeles är en riktig höjdare. Även i Boston och Pittsburgh väntar matcher väl värda att hålla ett extra öga på. Snart dags för nedsläpp, nu bär det av!

1. Nybro - Björklöven 2

Efter den hädiska insatsen i Södertälje var det ett revanschsuget Nybro som inledde i ett furiöst tempo senast mot Mora. Nödlånet från Dalen, Kalle Holm, var sensationellt bra med sina 1+1 och visade vägen till den slutliga 5-2-vinsten. Även Växjö-lånet Filip Eriksson gick i bräschen och kommer onekligen att bli oerhört nyttig för Vikings. Ett förbättrat försvarsspel räckte inte för Björklöven när kryptoniten BIK Karlskoga stod på andra sidan. Skottstatistiken dominerade Stråhles sällskap (37-15) och idag vankas det revansch. Man är ett bra lag i grunden och trots Nybros hemmastyrka så vågar vi på oss en spik här. Bra värde i tvåan!

2. Columbus - Vancouver 2

Med fem raka segrar under västen har Vancouver nu tagit sig upp i NHL-topp. Senast mot Buffalo var defensiven utmärkt. Längst fram i ledet gick Thatcher Demko som stod för ett gäng fina parader och höll säsongens fjärde nolla. Framåt var det inte den otroliga förstalinan med Miller, Pettersson och Boeser utan fjärdelinans Lafferty som frälste Canucks i 1-0-segern. Columbus bygger för framtiden. Topplinorna och PP-formationerna är proppfyllda med talang. Jirícek och Fantilli sticker ut allra mest, men bredden där bakom kan på sikt bli riktigt bra. Här och nu, med Werenski, Jenner och Laine out, ska Blue Jackets helt sonika väga för lätt. Trolig tvåa, men det är NHL vi pratar om och bra värde i både ettan och krysset.

3. Boston - New Jersey X

Formen har varit lite upp och ned mot slutet, men det är svårt att inte beundra den stabilitet som gjort Boston till ett topplag trots att centersidan är så kraftigt försvagad. Linus Ullmark utgick för ett par matcher sedan med en oroväckande skada som har visat sig lindrigare än först befarat. Han har varit på is och är inte helt uträknad, även om mycket pekar på att det är Swayman som spelar. Sjuke Pavel Zacha är ett annat frågetecken. New Jersey har ett par viktiga backar på “IR-listan” och ser dessutom ut att alltjämt få klara sig utan Jack Hughes. Trots avbräcken lyckades Devils kriga sig till en 4-1-seger mot Florida, där bland annat Alexander Holtz tog för sig och noterades i målprotokollet. Måla brett och försök att jobba in X2 till låg procent.

4. Buffalo - San Jose 1

Rasmus Dahlin åkte på en kontroversiell tackling i Buffalos hedersamma 0-1-förlust mot Vancouver. Efter granskning blev det bara en tvåa på J.T. Miller, till hemmapublikens stora förtret och mångas förvåning. Dahlin utgick, men återvände i slutet av mittperioden till supportrarnas stora lättnad. San Jose hade en liten period i början av december där de plockade en del pinnar. Annars har facit långa stunder varit illrött. Logan Coutures återkomst sägs vara nära, kanske kommer den redan här. Hur det än blir med den saken är hans närvaro inte tillräckligt för att lyfta detta genomruttna kollektiv. Sund spiketta.

5. Florida - Anaheim 1

Floridas supersvit fick ett abrupt och orättvist slut mot ett decimerat New Jersey under natten mot söndag. Skadeläget är gynnsamt, Sam Reinhart kan inte sluta göra mål och Gustav Forsling är en stöttepelare för coach Maurice. Anaheim har desto dystrare resultat i ryggen och kommer sannolikt att fortsätta gå tungt hela vägen in i mål. Zegras och Mintyukov är borta, däremot fanns förhoppningar om att Leo Carlsson skulle vara tillbaka från sin knäskada redan mot Tampa (1-5). Succérookien kan mycket väl återkomma här. Det är inget snack om att det råder klasskillnad mellan lagen, men en bit över 70 procent till vänster är i högsta laget. I jakten på storkovan väljer jag då att hela upp och hålla en tumme för Ducks. Gästerna spelar efter sin förmåga och kan Gibson spika igen så finns det chans för skräll.

6. Carolina - Los Angeles 1

Antti Raanta har i parti och minut visat att han inte är någon burväktare att lita på. Carolina har dock inget val, och lyckligtvis har finnen tagit sig i kragen de senaste gångerna han intagit målburen. Mot Pittsburgh var hans 38 parader en betydande del av lagets slutliga 3-2-seger, även om många puckar som slängdes mot honom var tämligen ofarliga. Om värdarna höjt sig efter en mörkare tid har Los Angeles gått i omvänd riktning. Åtta raka förluster är ett mycket anmärkningsvärt facit för gästerna, som främst haft problem att få pucken i nät. Det lär de ha även i PNC Arena. Vi nöjer oss med 1X på ett på ett starkt Carolina.

7. Pittsburgh - Seattle 2

Som ovan avhandlat avlossade Pittsburgh ett stort antal avslut mot Carolinas mål häromsistens, säkerligen i syfte att exploatera motståndarnas tydliga svaga punkt. Det gick inte som planerat, skotten kom ofta förhastat och i slutändan var det inte orättvist att Penguins föll i sudden. Seattle är näst efter Edmonton NHL:s formstarkaste lag för stunden. 7–4 mot Columbus var den nionde raka vinsten för ligans senaste tillskott, men fick en bitter eftersmak då såväl Beniers som Burakovsky utgick under matchens gång. Ingen i duon är i skrivande stund uträknad, men bägge är mycket tveksamma till spel. Bredden på spetsen är dock mäkta imponerade och med enormt momentum ger jag gästerna goda chanser att förlänga sviten här. X2 liras!

8. Vegas - Nashville 2

Vegas problem på målvaktsfronten har lättat när Logan Thompson kommit tillbaka. Han fick dock undermålig hjälp av det annars så solida försvaret senast mot Calgary (1-3). Stephenson missade söndagens träning och är ett frågetecken inför den drabbning som både Karlsson och Eichel väntas missa. Predators har blandat och gett mot slutet. Josi, Forsberg och de andra gjorde en slät figur mot Anaheim (3-5), men har därefter rest sig och besegrat såväl Stars som Islanders. Jag tycker vi chansar på spiktvåan här med tanke på Vegas frågetecken på centersidan.

Superspiken! - Buffalo

Att Rasmus Dahlins frånvaro efter den fula smällen från J.T. Miller inte varade längre än en knapp period betyder mycket för Buffalo. Dahlin har steppat upp under 2024 och ska bara leda sitt Sabres till en planenlig vinst mot alltjämt usla Sharks.

Skrällbudet! - New Jersey

Trots att skador visade New Jersey motståndskraft när de krigade sig till en 4-1-vinst mot glödheta Florida. Ett Boston med flera egna frågetecken är knappast någon given vinnare i TD Garden. X2 måste med!

“Hedeen” är en hockeynörd utan dess like med bas ifrån Värmland och Karlstad. Har själv utövat sporten på en seriös nivå ända fram till 2022 och dessutom jobbat hos flera stora bettingforum under många år. Hans stora styrka inom området är Hockeyettan, men även ett stort intresse för SHL. Försöker på somrarna få in så många golfrundor som möjligt och hade under år 2020 flest antal spelade rundor i Sverige.