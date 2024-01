Under söndagen riktar Henrik Hedenskog blickarna mot danska Metal Ligaen och ICE Hockey League. Mål utlovas på Jyllands västkust och i alplandet ska ett par bortalag ses med fina chanser. Dagens trippel betalar drygt åtta gånger smeten!

Spelstopp: 16:59

Esbjerg - Herlev: Över 6,5 mål @ 1,96

Den danska ligan är generellt sett målrik och varken Esbjerg eller Herlev är några undantag. Sedan årsskiftet har Esbjerg förstärkt en redan bra offensiv med SHL-bekantingen Juhamatti Aaltonen och Philip Schultz från Mora. Schultz gjorde 2+1 i debuten mot Herning (7-4) medan Aaltonen noterades för 1+1 i sin debut mot Frederikshavn (4-3).

Herlev kommer i sin tur till spel med tre raka vinster. Eagles har gjort 17 kassar på dessa matcher, men det har funnits stora frågetecken kring försvarsspelet hela säsongen. I dagarna har Herlev ersatt Erik Hanses med Adam Ohre mellan stolparna.

En böljande och målglad historia ligger i korten. Herlev har varit ruskigt effektiva framåt i de senaste matcherna medan Esbjerg har sju raka fajter som gått över 6,5 mål. Närmare dubbel deg på övern känns fin!

Spel: Över 6,5 mål @ 1,96

Tävling: Metal Ligaen

Plats: Granly Hockey Arena

Tid: 17:00

TV: -

Salzburg - Klagenfurt: Klagenfurt ML @ 2,12

Det är ett tungviktsmöte som går av stapeln i Salzburg – dessa två kombattanter möttes i semifinalen i fjol. De regerande mästarna Red Bull Salzburg har inte varit lika pålitliga som förra säsongen och formen är aningen tveksam. “Tjurarna” har torskat mot både Fehérvár och Vorarlberg sedan årsskiftet, dessutom satt hemmasegern mot Asiago (3-1) långt inne.

Serieledarna Klagenfurt befinner sig i ett klart bättre slag. Gästerna har tagit poäng i 14 (!) raka matcher och sett till de sex senaste har Klagenfurt full pott. Stjärnan Jan Mursak har saknats i de två senaste matcherna, men oavsett slovenens närvaro är Klagenfurt bevisligen ett slagkraftigt lag. Den kanadensiska trojkan med Fraser, Postma och Petersen har öst in poäng på slutet.

Jag tror Klagenfurt fortsätter i vinnande stil och spelar Klagenfurt ML (inklusive sudden/straffar) till 2,12.

Spel: Klagenfurt ML @ 2,12

Tävling: ICE Hockey League

Plats: Eisarena Salzburg

Tid: 17:30

TV: -

Graz 99ers - Black Wings Linz: 2 @ 1,95

Läget är hopplöst för Johan Pennerborns Graz 99ers. Graz har gått kräftgång hela säsongen och är jumbo i ICE Hockey League. Truppen saknar både djup och spets och skadan på Daniel Viksten är onekligen ett jobbigt avbräck. Tittar vi till de sex senaste hemmamatcherna har det bara blivit en inspelad poäng och sju mål framåt.

Black Wings är också inne i en jobbig period och gästerna från Linz avslutade 2023 med en torsk hemma mot Graz (1-4). Sett till matchbilden var det dock inget resultat som speglade matchbilden. Firma Graham Knott/Shawn St-Amant är en av seriens hetaste duos och här tror jag Black Wings ha toppchans att revanschera sig mot Graz.

Klasskillnad råder och 1,95 på raka tvåan klickas gladeligen.

Spel: 2 @ 1,95

Tävling: ICE Hockey League

Plats: Arena

Tid: 17:30

TV: -

Totalt odds: 8,11

