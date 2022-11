Inför lördagens möte med Örebro fanns det osäkerhet kring vilket lag Färjestad och Tomas Mitell skulle kunna ställa upp. När laget nu släpps kan supportrarna andas ut.

Theodor Lennström, Jens Westin, Henrik Björklund, Mikael Wikstrand, Dennis Hildeby och Marcus Westfält.

Samtliga missade veckans möte mellan Färjestad och Malmö. Samtidigt som laget nu vill tillbaka till vinnarspåret kom lite oroande besked under gårdagen. Ingen av de ovanstående var på is under träningen och dessutom saknades även stjärnspelarna Ville Pokka och Linus Johansson.

Det var då oklart huruvida de skulle kunna dra på sig tröjan till lördagens möte mot Örebro. Men så blir fallet.

– Jag hoppas att Linus kan spela, vi behöver honom ju så vi gör vad vi kan, sade Tomas Mitell till Nya Wermlands tidning i fredags och fortsatte:

– Vi hoppas på Westfält (borta pga personliga skäl) imorgon, och samma med Pokka. Han (Pokka) har en känning efter en smäll igår, men vi hoppas att de ska kunna tejpa ihop honom och ge honom en spruta.

Tejpningen och sprutorna verkar ha fungerat för både Pokka och Johansson är med i dagens trupp, tillsammans med Westfält.

TV: "Han var ett monster när han kom till Frölunda i fjol"





