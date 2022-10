Devan Dubnyk var Vezina-finalist 2015 och har vunnit över 250 NHL-matcher. Men under lördagen meddelade profilen att karriären är över.

Han spelade för klubbar som Edmonton Oilers, Nashville Predators, Arizona Coyotes Minnesota Wild, Colorado Avalanche och San José Sharks.

Men någon fortsättning blir det inte i NHL för Devan Dubnyk.

After 542 NHL games, Devan Dubnyk has decided to hang up the skates. 👏



We wish you all the best in retirement! pic.twitter.com/tol2Dg7nQz