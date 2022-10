Kvällens match mellan Kristianstad och Tingsryd avbröts i den tredje perioden. Detta efter att att en banger kastats in på isen.

– Jag kan inte släppa ut killarna på isen, inte kan vi spela under de här formerna, säger Tingsryds tränare Fredrik Glader till Smålandsposten.

Vid ställningen 5–1 till hemmalaget Kristianstad avbröts matchen mot Tingsryd. Samtidigt som tränarna gav sina spelare instruktioner i samband med ett avbrott kom en högljudd knall från läktarhåll. Domarna började snabbt vinka för att få samtliga spelare att kliv av isen.

Smällen ska ha kommit efter att någon på läktaren kastat in en banger på isen, precis intill Tingsryds målvakt Daniel Rosengren.

Efter smällen utrymdes hemmaläktaren och hallen släcktes ned. Enligt C More ska matchen inte skjutas upp, utan den ska spelas klart under kvällen. Tingsryds tränare Fredrik Glader var verkligen inte nöjd med det hela.

– Det är riktiga jävla popcorn som håller på med sånt här. Riktiga jävla idioter. De kastar en jävla banger mot vår målvakt som landar två tre meter från honom. Snacka om totalt IQ-befriade människor. Fruktansvärt korkade, säger Glader till smålandsposten.

"Det är en bomb som landar inne i en jävla ishall"

När det gäller Rosengren kommer Glader med oroväckande nyheter.

– Han hör ju ingenting, det bara tjuter i öronen. Han sitter därinne och darrar som ett asplöv. Fan, det är en bomb som landar inne i en jävla ishall. Jag är så rasande att jag tamejfan skulle kunna...jag ska inte säga mer. Jag kan inte släppa ut killarna på isen, inte kan vi spela under de här formerna. Det är här en händelse, det är ett arbetsmiljöproblem som har skett. Det är sjukt, säger Glader.

Se situationen här:

Avbrott i matchen mellan Kristianstad och Tingsryd efter en högljudd smäll på läktarplats. pic.twitter.com/2B8Wzy05n1 — C More Hockey (@cmorehockey) October 28, 2022

Tingsryds tränare Fredrik Glader rasar: "Det är en bomb - i stort sett mordförsök" pic.twitter.com/hMmuV6NpZc — C More Hockey (@cmorehockey) October 28, 2022

