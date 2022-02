De ryska NHL-stjärnorna har vägrat att delta i media efter Rysslands invasion av Ukraina.

Även Aleksandr Ovetjkin, som varit en öppen Putin-supporter, är tyst om situationen.

– Om han avviker från vägen kan de göra vad de vill, säger Steven Hall, tidigare CIA.

Sedan Ryssland gått in med sin militär i Ukraina så har världens blickar riktats mot länderna och den ryska presidenten Vladimir Putin har fått stor kritik världen över för sitt agerande.

Än har det dock varit tyst från en stor del av ryska kändisar och elitidrottsmän. Bland de ryska NHL-stjärnorna så har det varit total tystnad sedan den militära aktionen inleddes.

Under natten var flera av dem i spel, bland annat under mötet mellan New York Rangers och Washington Capitals där de båda storstjärnorna Igor Sjestjorkin och Aleksandr Ovetjkin spelade. Efter matchen valde dock duon att nobba media och inte tala om situationen.

Enligt Washington Post har Ovetjkin bett om mer tid innan han uttalar sig i frågan – eftersom att detta är en väldigt känslig fråga för superstjärnan.

KAN STRAFFAS AV PUTIN

Aleksandr Ovetjkin har tidigare varit en öppen Putin-supporter då han bland annat har varit med och startat rörelsen "Team Putin" 2017 för att stötta presidenten. På Instagram har Ovetjkin även en bild på honom och Putin som profilbild.

Trots sitt stöd mot Putin har Ovetjkin sagt att han är “icke politisk”. Nu förklaras dock varför superstjärnan är tyst om Rysslands militära aktion mot Ukraina.

Enligt Steven Hall, som tidigare varit anställd av CIA och varit utsänd till Moskva, så kan de ryska spelarna, Ovetjkin inräknad, straffas om de uttalar sig negativt om situationen.

– Ovetjkin inser att även om han tillbringar sin tid i USA och tjänar sina pengar där så vet den ryska säkerhetstjänsten var hans farmor bor, vilka bankkonton han använder, var hans stuga är… Om han avviker från vägen kan de göra vad de vill, säger Hall enligt Sports Network-journalisten Rick Westhed.

