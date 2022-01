Hotet efter succén: ”Ju bättre våra spelare presterar...”

Raden av spelare som har fått sitt genombrott i Leksand den här säsongen kan göras lång. Med det kommer också en risk att det stundar en spelarflykt till sommaren.

– Det gör honom tillgänglig för alla 32 klubbar där borta, säger Thomas Johansson till Dalarnas Tidningar.

Leksands IF har tagit ett hack upp i hierarkin och är i dag ett av lagen som slåss om SM-guldet.

Förvandlingen har berott mycket på Thomas Johansson och Björn Hellkvist som har lyckats få ut max av sina spelare.

Men med framgången kommer också ett pris: Intresse från NHL-klubbar.

– Du har (Emil) Heineman och (Nils) Åman, och sen Isak Rosén (draftad av Buffalo Sabres) och Calle Själin. Calle draftades av New York Rangers, men deras rättigheter går ut till sommaren vilket gör honom tillgänglig för alla 32 klubbar där borta, förklarar ”Tjomme” för DT.se.

Där har du fyra unga svenska spelare som kan komma att börja blick mot andra sidan atlanten.

ORO KRING MÅLKUNGEN

Men du har också Max Véronneau.

Amerikanen som har blivit en av SHL:s största stjärnor med 21 mål och 39 poäng på 32 matcher. Den 26-årige forwarden skrev i november på ett nytt kontrakt med klubben. Men kan ändå vara förlorad för Leksand.

– Han skulle också kunna få erbjudanden därifrån. Ju bättre våra spelare presterar, ju större är risken att vi tappar dem till NHL.

HOPPAS SLIPPA REPRIS FRÅN FJOLÅRET

Inför den här säsongen tappade Leksand två av sina största stjärnor i Marek Hrivík och Peter Cehlárik. I sommar hoppas Thomas Johansson att han ska få bygga vidare ännu mer på sina succéspelare.

– Tar vi in en ny spelare finns det alltid en liten osäkerhet: kommer han att trivas i Leksand? Kommer han att passa in i laget? Jag fortsätter mycket hellre att jobba med en sån som Max ett år till än att ta in en ersättare för honom. Han funkar grymt bra i laget, trivs i Leksand och kan bli ännu bättre hos oss.

Leksand har blivit hårt drabbat av Covid-19 och har sin nästa match först på lördag då man tar emot Linköping på hemmaplan.

