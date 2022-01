Tomi Sallinen och Adam Pettersson missar Brynäs match mot Skellefteå. Då kan Adam Dahlström få chansen att SHL-debutera.

Brynäs ställs under eftermiddagen mot Skellefteå och det blir lagets första match på 15 dagar, då de har fått flera matcher uppskjutna de senaste veckorna.

Tidigare under dagen släppte laget sin laguppställning och meddelade då att Adam Pettersson och Tomi Sallinen kommer missa matche, vilket i sin tur öppnar luckor i uppställningen.

För att fylla luckorna plockar Brynäs in J20-spelaren Adam Dahlström, som under säsongen även spelat en match i Hockeyettan, då han lånades ut till sin moderklubb Strömsbro IF.

I J20 har 19-åringen noterats för 21 poäng (9+12) på 31 spelade matcher och axlar ansvaret som assisterande lagkapten. Om han kommer till spel i matchen återstår att se, men han är med och ombytt för att ställas mot Skellefteå.

