Elias Pettersson hade inte gjort mål på över en månads tid.

Då bröt Vancouverstjärnan sin måltorka med att bli dubbel målskytt i 4–2-segern över Washington.

– Förhoppningsvis kan han fortsätta göra mål, säger tränaren Bruce Boudreau till The Province.

Den här säsongen har målen inte kommit i en lika strid ström som Elias Pettersson har vant sig vid under sina inledande säsonger i Vancouver Canucks. Inför gårdagskvällens möte med Washington Capitals hade Pettersson gått mållös i sju matcher och inte gjort mål sedan den 14 december.

Då bröt den svenske stjärnan sin måltorka genom att bli dubbel målskytt i 4–2-segern över Washington.

Tidigt i den andra perioden stod Pettersson för sitt första mål i matchen, vilket betydde 1–1. Målet kom i numerärt överläge där 23-åringen från sin position i den högra tekningscirkeln prickade in kvitteringspucken med ett skott som letade sig in via stolpen och in. Fyra minuter senare gav Pettersson bortalaget ledningen efter att han lyckats valla in 2–1-pucken via Capitalsmålvakten Ilja Samsonovs rygg.

– Självklart känns det bra att bidra, säger Pettersson till The Province.

– Jag letade en passning till Brock Boeser) på mitt första mål, men när han var markerad så tog jag ett skott och den här gången gick den in.

“DET HAR VARIT TUFFT”

Pettersson har nu producerat 19 poäng (8+11) på 38 matcher.

– Ibland går saker och ting inte din väg. Jag vet vad jag är kapabel till. Det har varit tufft för mig.

Vancouvertränaren Bruce Boudreau gladdes med att se sin svenske centerstjärna producera.

– Det spelar ingen roll om puckarna gick in via hans (Petterssons) huvud eller med ett snyggt skott. Han gjorde två mål och vi har inte många naturliga målskyttar i det här laget. Förhoppningsvis kan han fortsätta göra mål, säger Boudreau.

Washington Capitals – Vancouver Canucks 2–4 (1–0, 0–3, 1–1)

Washington: Aleksandr Ovetjkin (26), Tom Wilson (11).

Vancouver: Elias Pettersson 2 (8), Bo Horvat (13), J.T. Miller (12).

