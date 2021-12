Carl Persson sköt sitt senaste hattrick när han spelade i Karlskrona 2018.

I sin sista match för 2021 hängde han dit tre mål för Malmö i bottenmötet mot Timrå.

– Jag hade faktiskt ett snack med min agent och han sade att det var dags för ett hattrick, säger Persson till C More.

Under torsdagskvällen, årets sista hockeykväll, möttes Timrå IK och Malmö Redhawks i NHC Arena i ett livsviktigt bottenmöte där Malmö låg sju poäng före Timrå inför matchen i kampen om att undvika kvalspel.

Vid Malmöseger skulle det avståndet öka till tio poäng men vid Timråvinst skulle det krympa till fyra poäng så var det alltså oerhört viktiga poäng som stod på spel för de båda lagen.

Malmö tog ledningen med 0-1 i den första perioden genom Carl Persson men Timrå kom ut hett och kvitterade till 1-1 redan 16 sekunder in i den andra perioden.

Därefter tog bortalaget från Skåne över helt och hållet och sköt fyra raka mål för att gå upp till en 1-5-ledning efter 40 spelade minuter. Carl Persson hade då skjutit två mål till för att fullborda sitt hattrick.

”JAG HAR TJÄNAT IHOP TILL DET”

Det är Perssons första hattrick sedan 2018 då han spelade i Karlskrona HK.

– Ja, det var några år sedan. Det har känts bra senaste matcherna och jag har fått utdelning. Jag har missat en del tidigare under säsongen så jag tycker att jag har tjänat ihop till det här, säger Persson till C More och fortsätter:

– Jag hade faktiskt ett snack med min agent och han sade att det var dags för ett hattrick fast det var inför förra matchen men jag tog det i den här matchen i stället.

Carl Persson har verkligen hittat formen den senaste tiden då han nu har gjort fem mål och åtta poäng på sina fem senaste matcher.

Matchen pågår.

