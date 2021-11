Efter 858 NHL-matcher valde Michael Frolik i höstas för att lämna NHL och Nordamerika för spel i schweiziska Lausanne.

Den sista tiden i Montreal blev inte alls vad veteranen hade hoppats på – och menar att klassikerklubben ödelade hans framtid i NHL.

– Jag vet ärligt talat inte varför de sajnade mig, säger Frolík till TVA Sports.

Vid julen 2020 skrev Michael Frolík på ett ettårskontrakt med Montreal Canadiens, men den tjeckiske veteranens tid i klassikerklubben blev allt annat än lyckad.

33-åringen spelade bara åtta matcher för “Habs” under den gångna säsongen och blev under en period även nedskickad till AHL, något han aldrig blivit tidigare under sin då 13 år långa NHL-karriär.

Sedan några veckor tillbaka tillhör Frolík den schweiziska klubben Lausanne – och nu håller veteranen inte tillbaka i kritiken mot hur Canadiens behandlade honom.

– Det var en extremt jobbig säsong för mg. Jag vet ärligt talat inte varför de sajnade mig. När jag blev erbjuden ett avtal så förstod jag det som att de hade en plats öppen för mig i laget. Sedan värvade de Corey Perry precis efter. Jag förstod redan då, med tanke på lönetakssituationen, att det inte var bra, säger Frolík till TVA Sports.

“JAG KAN SÄGA ATT JAG ÄR ARG”

När speltiden uteblev, trots att laget drogs med skadeproblem, bad Frolík om att bli trejdad. Så blev inte fallet.

– Jag gick ofta in till tränaren ( kontor och förde min talan, men jag fick hela tiden höra att jag inte spelade på grund av lönetakssituatonen, säger Frolík, vars lönetaksträff låg på ligans miniminivå (750 000 dollar) den gångna säsongen.

– Då sade jag till dem: “Om så är fallet, varför inte trejda mig?”. De var inte intresserade. Jag kan säga att jag är arg på Canadiens. Ingen gillar att bli behandlad så här. De förstörde min NHL-karriär helt och hållet.

Frolík gick klubblös under hela sommaren och en lång bit in på hösten innan han skrev på ett ettårskontrakt med schweiziska Lausanne. Där har han producerat sex poäng (3+3) på åtta matcher den här säsongen.

TV: Nylander snurrar upp landsmannen – fansen reagerar