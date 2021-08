Buffaloduon om säsongen: "Man vill inte förlora så många matcher i rad"

Victor Olofsson och Rasmus Asplund har för bara några månader sedan avslutat säsongen med Buffalo i NHL. Det gick kanske inte som de hade hoppats, men duon har nu höga förväntningar på nästa säsong.

– Det känns som att man är en del av den planen de har för ombyggnaden så det får man ta som en ära, säger Victor Olofsson till Hockeyseverige.se.



Buffalo Sabres har precis avslutat en minst sagt tuff säsong som präglades mycket av den 18 matcher långa förlustsviten. Trots detta lyckades laget hitta upp på hästen igen i slutet av säsongen för att avsluta starkare.

I Buffalo spelade svenskarna Rasmus Dahlin, Linus Ullmark, Jonas Johansson, Victor Olofsson och Rasmus Asplund De två sistnämnda har under semestern spenderat lite tid i Stockholm och berättar nu i en intervju för Hockeysverige.se om säsongen som har gått.

– Det var tufft. Man vill inte förlora och särskilt inte så många matcher som vi gjorde. Jag tycker att vi tog oss ur den på ett bra sätt. Det var många matcher som vi hade kunnat vunnit för att ta oss ur den sviten, men vi försökte väl egentligen inte fokusera på det särskilt mycket. Vi var redan rätt avhängda från slutspelet, säger Victor Olofsson och fortsätter:

– Fast att det kanske inte såg ut som det utifrån tycker jag ändå att vi gjorde någonting positivt av det hela. Vi kom ihop som en grupp och jag tycker att vi kom starkare ur den när vi vann några matcher där. Det kändes som vi spelade väldigt bra hockey de sista 10-15 matcherna där. Det var såklart tufft, men det kom även någonting bra ur det.

"FLERA SOM VÄXER OCH TAR STÖRRE ROLLER"

Olofsson kom till Buffalo säsongen 2018/19 och har vid flera tillfällen imponerat rejält. Förra säsongen gick inte som han ville, men 26-åringen trivs bra i organisationen och den rollen som han har fått axla.



– Jag trivs otroligt bra. Just nu känns det som vi är i en liten ombyggnadsprocess. Sommaren är inte över ännu, men det har blivit ganska mycket förnyelser nu i sommar och det känns väldigt intressant. Vi har ett ungt lag och många som tog stora kliv under förra året och tog större roller. Jag tror det kommer att fortsätta även i år och att det kommer bli flera som växer ännu mer och tar ännu större roller, säger han.

Olofssons lagkamrat, Rasmus Asplund, har vid tillfällen hittat in i laget under säsongen, trots att det även har blivit några matcher med AHL-laget Rochester Americans.

– Jag är jättenöjd med säsongen. Jag ville väl egentligen ta plats från start redan i år, men sedan har det varit lite ”bumps in the road” eller vad man nu säger. Jag känner att jag växte in i det och spelade till mig ett nytt kontrakt så det känns som man har fått mycket förtroende. Med den positionen och den fasen vi är i som organisation ser jag verkligen möjligheten att växa in i det ännu mer.

Rasmus Asplund i Färjestad och Victor Oofsson i Frölunda 2016. Foto: FREDRIK KARLSSON/Bildbyrån

TURBULENSEN I KLUBBEN

Till nästa säsong väntar nya utmaningar för Buffaloduon som själva ser hur laget i sig och deras yngre lagkamrater tar kliv i utvecklingen varje dag som går.



– Jag känner att det framförallt är kul. Det är inte bara de här förstavalen utan det är massor med unga spelare som är på väg uppåt. Det känns som att man är en del av den planen de har för ombyggnaden så det får man ta som en ära. Det är kul att få vara en pusselbit som de vill bygga runt, säger Olofsson.

Utöver turbulensen under förlustsviten har ytterligare en snackis runt laget varit stjärnan Jack Eichels vara eller icke vara. Eichel draftades som tvåa bakom Connor McDavid i NHL-draften 2015 och har under säsongen dragits med skadeproblem och omgärdats av trejd-rykten.

Eichel ville själv ha en operation för det diskbråk som han har dragits med under säsongen, men så blev inte fallet. Detta har lett till att stjärnan har uttryckt ett missnöje mot klubben.

Hur ser ni på situationen med Jack Eichel?

– Det är egentligen ingenting att fokusera på. Training campet börjar den 22 september och de som är där är där. Det är ingenting man kan lägga för stort fokus på. Jack är en fantastisk hockeyspelare som man såklart vill ha i sitt lag, svarar Olofsson.

Har er syn på organisationen påverkats av situationen med Eichel?

– Nej, egentligen inte. Jag kan förstå bägge parterna och det var en operation som man inte har gjort tidigare på många hockeyspelare. Jag förstår Jacks perspektiv på det hela att han vill komma redo till säsongen sedan förstår jag även Buffalos beslut då det är stora risker att göra någon avancerad operation som ingen spelare gjort tidigare. Det är en ganska svår situation.

Victor Olofsson tillsammans med lagkamraten Jack Eichel. Foto: ERIC HARTLINE/USAToday-Sports

"REVANSCHLUST FRÅN FÖRRA SÄSONGEN"

Till nästa säsong har Buffaloduon förlorat sin svenskkollega Linus Ullmark, som har lämnat klubben för spel i Boston Bruins. Tappet av Ullmark tror Olofsson kommer kännas av.



– Det är tråkigt och synd. Varje match som han stod hade vi en chans att vinna så det är en stor förlust. Det var tråkigt för oss, men kul för honom, säger han.

För att ta nästa kliv som ett lag har de båda saker de vill fokusera på. Asplund som i slutet av säsongen spelade nästan samtliga matcher vill fortsätta på samma spår.

– Man vill inte förlora en massa matcher i rad och det är klart att det var tufft, men som sagt jag håller med det Victor sa tidigare. När vi tog oss ur det kändes det som vi vände på det och fick ihop ett bra spel. Vi spelade väldigt bra hockey sista halvan av säsongen med det material och det laget vi hade. Det är inte lätt att byta coach mitt under säsongen heller så sättet som vi hanterat det på tycker jag vi ska vara väldigt nöjda med, säger han och tillägger:

– Jag vill bara fortsätta där jag avslutade. Hade jag fått bestämma hade vi spelat 10-15 matcher till bara för att det kändes som det bara gick bättre och bättre i slutet av säsongen.

Olofsson som spelade samtliga matcher förra säsongen noterades för 32 poäng (13+19), vilket är tio poäng färre än säsongen innan då han gjorde ungefär lika många matcher. Till nästa säsong vill han visa sina riktiga färger.

– Jag har lite revanschlust från förra säsongen. Jag tycker att jag har många stunder där jag inte var på den nivån som jag förväntade av mig själv. Jag vill gärna producera mer än vad jag gjorde i fjol. För min del är det lite mer att studsa tillbaka och få ta ett stort ansvar i laget och spela i alla spelformer.