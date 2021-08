Los Angeles Kings har de senaste säsongerna kämpat i botten av NHL-tabellen. Adrian Kempe har varit en del av laget under de tuffa åren, men han ser en vändpunkt som börjar närma sig. För Hockeysverige.se berättar 24-åringen nu om ombyggnationen, förväntningarna och när laget tar sig tillbaka till toppen.

– Vi var ju inte så långt ifrån slutspel förra säsongen och på pappret har vi ett mycket bättre lag säsongen som kommer, säger han till Hockeysverige.se.



Los Angeles Kings har lyft Stanley Cup-pokalen två gånger under lagets 54-åriga historia. Senast var säsongen 2013/14 när laget då slog New York Rangers på fem matcher.

Samma år valde Los Angeles Kings Adrian Kempe i NHL-draften. Debuten i NHL kom säsongen 2016/17 och sedan dess har laget endast tagit sig till Stanley Cup-slutspelet en gång.

– Man är ganska less på att inte gå till slutspel nu, men det känns som vi börjar bli bättre och har något på gång, säger han till Hockeysverige.se.

De senaste säsongerna har Kempe själv etablerat sig i laget. 24-åringen ser nu fram emot att talangerna som kommer upp i leden ska göra samma resa.

– Man har ganska höga förväntningar på sig själv när man är ung och kommer upp, men om man inte har spelat länge saknar man den rutinen. Det är klart att man behöver det i ett helt lag och det tycker jag att man kan se vid slutet av säsongen. Man märker på de att de växer in i det mycket.

"VI VILL NÅ SÅ LÅNGT SOM MÖJLIGT"

Den gånga säsongen slutade, som majoriteten av Kempes säsonger i NHL, utan slutspel. Los Angeles Kings har under de senaste åren varit i en ombyggnation som den 24-årige svensken nu tror snart kan bära frukt.

– Vi var ju inte så långt ifrån slutspel förra säsongen och på pappret har vi ett mycket bättre lag nu säsongen som kommer så att man kan nog förvänta sig mycket av oss. Vi vill nå så långt som möjligt och ta oss till slutspel. Det var några år sedan vi va där så det är man taggad på, säger han om laget som slutade på en sjätteplats i den västra divisionen.

För Kempe själv var det en stark säsong där han noterades för 29 poäng (14+15) på 56 spelade matcher, men laget gick igenom några tuffa perioder.

– Det var en upp och ner säsong. Det gick ganska bra för mig tycker jag, men för laget var det lite upp och ner. Vi förväntades inte att gå allt för långt heller så jag tycker att vi gjorde en helt okej säsong. Vi har ett ungt lag och jag tycker vi gjorde det bra. Alla i laget blir bättre och bättre och vi har fått in bra spelare så det kommer nog bli ännu bättre det här året.

Kempe har spelat i Los Angeles Kings organisation sedan 2015/16 och har kommit att trivas i staden.

– Det blir mitt sjätte år nu och jag trivs bra. Jag känner mig fortfarande ganska ung om man jämför med några av de andra i laget, säger han och skrattar till innan han fortsätter:

– Det är kul att de tror på mig och att jag får spela både boxplay och powerplay. Det är kul att jag får göra det och spela så mycket som möjligt.

Adrian Kempe firar med lagkamraten Drew Doughty. FOTO: DAVID BERDING/USAToday-Sports

"VI KOMMER ATT VARA ATT RÄKNA MED"

För egen del tror han att utvecklingen kommer att komma i samband med att de andra i laget växer som spelare.

– När laget vinner spelar man oftast bättre. Säsongen som precis har varit var vi bättre än året innan så jag tror att vi får bättre självförtroende om vi tar fler vinster och utvecklas genom det.

I Los Angeles Kings spelade Kempe under säsongen femte mest minuter och det är inte bara framåt som han har varit viktig för laget.

– Jag vill bara spela så mycket som möjligt, spela i alla situationer och producera på samma nivå som förra året. Det är viktigt och jag vill bara bli bättre och bättre för varje år som går, säger han om sina egna ambitioner.

Vad ska man förvänta sig av Kings den kommande säsongen?

– Jag tror verkligen att vi kommer vara att räkna med de kommande åren.