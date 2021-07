Kometkarriären: Slumpen har tagit “Andy” till historiska höjder

”Känns overkligt – det har gått jävligt fort”

När Anders Fagerström, eller ”Andy”, som han kallas, tog beslutet att att gå ner till Kråkan i centrala Oskarshamn med sina vänner för en trevlig utekväll så visste han inte att den där kvällen skulle förändra hans liv.

Åtta år har hunnit passera sedan den där kvällen – kvällen som blev startskottet på en historisk kometkarriär.

***

Sedan förra måndagen är ”Andy” Fagerström inkvarterad på ett fyrstjärnigt hotell i de nordvästra utkanterna av Moskva. Som sällskap har han de resterande spelarna och ledarna i den kinesiska KHL-klubben Kunlun Red Star, som den kommande säsongen får lov att kalla sina hotellrum i Moskva för hem.

Fagerström börjar redan känna sig som hemma. En lunch med CSKA-målvakten Adam Reideborn har hunnit avverkats och efter vårt samtal ska Fagerström agera turistguide i den ryska huvudstaden åt de nordamerikanska medlemmarna av Kunluns ledarstab.

– Jag trivs verkligen hur bra som helst härborta, berättar Fagerström för hockeysverige.se.

När "Andy" Fagerström i våras tecknade på kontraktet med Kunlun blev 34-åringen historisk. Hans namnteckning på avtalet innebar att han skulle bli den första svenska materialförvaltaren någonsin att jobba i KHL.

­– Det var faktiskt ”Pudding” (Anders Weiderstål, legendarisk Tre Kronor-”matris”) som ringde till mig och sade det. Det var jävligt skoj att höra. Jag hade inte koll på det. Det kommer nog vara ganska coolt när man blickar tillbaka på saker och ting senare i livet. Vi har väldigt många bra materialförvaltare i Sverige och att jag då får skriva lite historia… Det är otroligt, säger Fagerström och reflekterar:

– Jag har inte hållit på med det här så länge, ändå. Det känns overkligt. Det har gått jävligt fort.

Är man import måste man turista lite🤓📸 pic.twitter.com/fX9mqcFIli — Andy Fagerström (@AndyFagerstrom) July 24, 2021

***

Fagerström själv beskriver den där utekvällen på Kråkan som ett ”fylleslag”. Vid ett tillfälle under kvällen hamnade den då 26-årige gamle ”Andy” vid samma bord somJohan Hellström, som på den tiden jobbade inom IK Oskarhsmans junioverksamhet. I ett svagt ögonblick, som "Andy" själv kallar det, så gick han där och då med på att kliva in i rollen som materialförvaltare för Oskarshamns J18-lag, som under hösten skulle göra sin debutsäsong i J18 Elit.

– Vi tog några öl och kanske någon shot. Efter någon tequila hade jag tydligen lovat att jag skulle bli materialare för deras J18-lag. Dagen därpå messade han mig och skrev ”Glöm inte vad du lovade”. Så det var bara att hålla mitt löfte och kliva in i J18-laget.

Sagt och gjort.

Fagerström blev sedan kvar i J18-båset under två säsonger innan han avancerade upp till J20-laget för en säsong med det äldre juniorlaget. Därefter fick han ett lite oväntat samtal från förre Djurgårdskaptenen Mikael Johansson, som vid tidpunkten (våren 2016) var assisterande tränare i hockeyallsvenska Vita Hästen.

– Jag kände hans dotter genom gemensamma vänner, så han hade koll på att jag var ”matris” och han berättade för mig att de behövde en ny materialförvaltare till hösten. Jag åkte upp till Norrköping och träffade (Niklas) Czarnecki, som var sportchef på den tiden, och på den vägen var det.

Sejouren i den hockeyallsvenska klubben varade i två säsonger innan ”Andy” återigen fick packa flyttlådorna. En ny utmaning i SHL och Malmö Redhawks väntade.

– Det var den bästa tiden i karriären, än så länge, säger Fagerström.

– Det var Håkan Karlsson (materialförvaltare i Redhawks sedan 1996) som hörde av sig och ville ha dit mig. Det slutade med att jag var där i två år, också. Jag lärde mig otroligt mycket när jag jobbade med Håkan. Det är nästan Håkan som lärt mig allt jag kan.

Förra säsongen innebar en återkomst till Norrköping och Vita Hästen, men den här gången sejouren i klubben blev bara ettårig. Sedan var det återigen slumpen som skulle kliva in och spela en huvudroll i nästa kapitel av "Andy" Fagerströms historia.

***

Inför säsongen 2014/15 anslöt en då 26-årig amerikan till IK Oskarshamn från tyska andraligalaget Bietigheim Steelers.

Greg Squires var vid tidpunkten totalt okänd för den svenska hockeypubliken, men efter storsuccén i Oskarshamn fick Squires sedan en SHL-chans med Örebro, där han var en framträdande spelare för närkingarna under två säsonger innan flyttlasset gick vidare till KHL.

Även fast "Andy "Fagerström inte var materialförvaltare för Oskarshamns a-lag under säsongen som Squires spenderade i den småländska klubben så knöt de två kontakt, en kontakt de hållit sedan dess.

Greg Squires i Oskarshamnströjan.

Så en dag i våras när de två messade med varandra ställde Squires, som inför den kommande säsongen skrivit på ett ettårskontrakt med Kunlun, frågan:

""Andy", har du något jobb till nästa säsong?”

– Då sade jag att jag inte gjort klart med någon klubb ännu, varpå han nämnde att Kunlun sökte en ny materialförvaltare. Så han gav mitt nummer till general managern (Nikolaj Feoktistov) som sedan hörde av sig till mig dagen därpå.

– Han (Feoktistov) hade hört sig runt lite med mina referenser och tyckte väl att jag skulle passa bra i den här rollen. Då var det inget snack, det var bara att sticka. Utan Greg hade jag inte suttit här i dag.

– Så man kan säga att det återigen var en ren slump, egentligen.

Kunlun Red Star bildades våren 2016 som en del av Kinas hockeysatsning inför hemma-OS i Peking 2022. Några månader efter grundandet inledde klubben sin debutsäsong i KHL och lyckades redan under sitt första år i ligan ta sig till slutspel, men under de senaste fyra säsongerna har laget stått på utsidan och tittat in. Genom åren har totalt sex svenskar spelat i klubben, däribland nuvarande SHL-spelare som Linus Videll, Patrik Lundh och Johan Sundström.

Inför flytten hade Fagerström mer eller mindre ingen koll på klubben, erkänner han.

– Det enda jag visste att de var från Kina, mer eller mindre. Jag visste att (Magnus) Hellberg och (Andreas) Thuresson varit här tidigare. Sedan hade jag Matias Myttynen, som spelat i Kunlun tidigare, i Malmö också. Så jag pratade lite med honom om klubben innan jag bestämde mig. Men det var egentligen bara det jag visste.

Klubben har sitt säte i Peking, men styrs mycket från Ryssland, berättar Fagerström.

– På det sättet är det ju rätt speciellt, också. Det är tre kulturer i en, med Kina, Ryssland och alla de nordamerikanska influenserna. Men det är rätt skönt faktiskt, säger Fagerström.

– Det är en väldigt internationell klubb. General managern glider ned till träningarna i en Nike-tracksuit vissa dagar och hänger väldigt avslappnat i omklädningsrummet. Så det är kanske inte den där urtypen av ryska general managers här i Kunlun. Det är en väldigt avslappnad stämning här, vilket jag gillar.

Fagerström och de övriga i Kunlun är, som sagt, inkvarterade på ett hotell i de nordvästra delarna av den ryska huvudstaden. Den kommande säsongen kommer laget, precis som förra säsongen, spela sina hemmamatcher i den tidigare KHL-klubben Atlant Mytisjtjis hemmaarena Mytisjtji Arena.

– Vi bor 40 minuter från arenan, så vi åker buss till och från arenan varje dag. Vi har all mat ordnad på hotellet och arenan, så jag äter gratis och gör inte av med speciellt mycket pengar, berättar Fagerström nöjt.

Och på tal om pengar.

KHL är, som bekant, ett attraktivt val för svenska spelare tack vare de pengastinna kontrakten klubbarna i ligan förmår att erbjuda. Den gångna säsongen tjänade André Petersson 8,4 miljoner kronor i Lokomotiv Jaroslavl, medan Oscar Lindberg och Magnus Hellberg håvade in 5,6 miljoner kronor i Dynamo Moskva respektive SKA St. Petersburg, enligt ryska Sport-Express.

”Andy” Fagerström gör ingen hemlighet av att pengarna spelade en viktig roll i beslutet att flytta till KHL-klubben.

– Jag tjänar betydligt bättre än vad jag gjorde hemma i Sverige. Sedan har jag som sagt mer eller mindre inga utgifter så hoppas jag kunna lägga undan rätt mycket pengar under tiden jag är här. Jag ska inte låtsas som något annat än att pengarna var en stor anledning till att jag gick hit. Det är bra pengar, ett bra äventyr och jag får fila till cv:et lite.

Det skadar inte heller att kunna kalla en ikon som Aleksei Kovaljov för kollega.

– Jag ska inte ljuga och säga att jag inte blev lite starstruck när Kovalev klev in i omklädningsrummet och kom fram och hälsade på mig. Han är annars en legendar som man bara sett på tv och på nätet när man kollat höjdpunkter, så att få jobba med en sådan ikon är förstås kul.

***

Pengarna var en av anledningarna till att Fagerström valde att göra flytten från Norrköping till Moskva. En annan av anledningarna var äventyret som flytten medför. För flytten behöver nödvändigtvis inte bara innebära att 34-åringen får jobba som ”matris” i KHL och testa på sina yrkeskunskaper utomlands.

Chansen är också stor att det är Fagerström får åka med som materialförvaltare för det kinesiska laget till hemma-OS i Peking.

– Det finns en möjlighet. Vårt lag i Kunlun kommer i stort sett att vara det kinesiska laget i OS, som jag förstått det. Huvudtränaren Ivano Zanatta är även förbundskapten för det kinesiska OS-laget, sedan har vi Kovaljov och två kanadensare som assisterande tränare som jag också tror kommer att ingå i OS-staben. Men där har jag inte riktigt koll, säger Fagerström med ett skratt.

– Men det finns en chans. Jag har skrivit på alla papper och sökt visum i Kina ifall det skulle bli så att jag får åka. Det hade varit jävligt häftigt att få åka på OS, faktiskt. Speciellt om man skulle få möta Tre Kronor.

Att få jobba i Tre Kronor är ingenting Oskarshamnssonen strävar efter.

– Jag var med och hjälpte ”Pudding” på någon försäsongsturnering i Norrköping för några år sedan, men Tre Kronor är väl inte direkt något jag strävar efter. Nu har de ”Spider” (Anders Kellerstam) där som förmodligen kommer att vara där väldigt länge, så de har det väldigt bra ställt på materialarsidan i Tre Kronor. Sedan finns det nog en del andra svenska ”matrisar” som ligger före mig. ”Micke” (Mikael Lundström) i Skellefteå har varit med någon sväng, ”Fidde” (Frederik Andersen) från Rögle var med under VM… Vi har grymma materialförvaltare hemma i Sverige.

– Först och främst hoppas jag få vara med det kinesiska laget i OS. Det vore otroligt häftigt.

***

Precis som de flesta spelarna i Sverige är ”Andy” Fagerströms sikte inställt på högre mål än SHL och Hockeyallsvenskan. I början av september, när Kunlun premiärspelar mot Neftechimik Nizjnekamsk, blir Fagerström historisk, samtidigt som han uppnår målet att få verka i KHL.

– KHL är ändå den bästa ligan efter NHL, så det är nästan overkligt att jag får vara med på den här nivån, konstaterar Fagerström.

Men om du siktar mot stjärnorna så kanske du når trädtopparna, för att parafrasera lite på Liverpools legendariske tränare Bill Shanklys berömda citat.

– Kunlun hade en materialare här förut, Steph Klein, som är i Toronto Marlies i AHL nu. Hon gick den vägen och det hade varit väldigt kul att få testa på det här yrket även i Nordamerika. Jag vill komma så högt upp i seriesystemet jag bara kan, precis som alla spelare vill. Sedan är det inte helt fy skam att vara i KHL, heller. Det är trots allt världens näst bästa liga vi pratar om.

– Men vem vet? Kanske gör jag några bra år här, gör mig ett litet namn och lyckas ta mig till Nordamerika?

Ja, vem vet?

Men med tanke på hans facit med slumpartade händelser så får man ändå ge ”Andy” Fagerström en relativt god chans att han en dag i framtiden står i ett NHL-bås – förmodligen som första svensk någonsin.