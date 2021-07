Om du draftas senare - så stor chans har du att nå NHL

Tidigare i veckan skrev jag om hur det generellt går för de svenskar som väljs i förstarundan, och hur snabbt de tenderar att åka över till Nordamerika. 54 av 56 svenskar som valdes i förstarundan åren 2000 till 2020 har fått NHL-kontrakt. I natt valdes ytterligare sex blågula talanger i förstarundan. Det är alltså närmast en garanti att de sex kommer skriva NHL-kontrakt.

Men faktum är att det även är en ganska stor chans att du når NHL även om du draftas idag, då runda två till sju genomförs. Jag tittade närmare på samtliga svenska spelare som valts i någon av de senare rundorna, åren 2000 till 2017. Det rörde sig sammanlagt om 333 spelare. Av dem har en dryg tredjedel fått visa upp sig på den största av scener åtminstone en gång.

Vi börjar med att gå igenom samtliga spelare som fått spela i NHL trots att de inte valdes i förstarundan. Notera att siffran bredvid spelarens namn talar om på vilken position spelaren draftades.

2000 - 20 spelare - sju nådde NHL

Jonas Nordqvist, 49. Tre NHL-matcher

Andreas Lilja, 54. 580 NHL-matcher.

Joel Lundqvist, 68. 132 NHL-matcher

Mikael Tellqvist, 70. 114 NHL-matcher.

Niclas Wallin, 97. 614 NHL-matcher.

Jonas Rönnqvist, 98. 38 NHL-matcher.

Henrik Lundqvist, 205. 887 NHL-matcher.

Henrik Lundqvist. Foto: Bildbyrån/Daniel Stiller





2001 - 14 spelare - fyra nådde NHL

Andreas Salomonsson, 164. 71 NHL-matcher.



Johnny Oduya, 221. 850 NHL-matcher.

Tony Mårtensson, 224. Sex NHL-matcher.

David Printz, 225. 13 NHL-matcher.

2002 - 19 spelare, tre nådde NHL

Joakim Lindström, 41. 150 NHL-matcher.

Staffan Kronwall, 285. 66 NHL-matcher.

Jonathan Ericsson, 291. 680 NHL-matcher.

2003 - 17 spelare, två nådde NHL

Loui Eriksson, 33. 977 NHL-matcher.

Tobias Enström, 239. 719 NHL-matcher.

Tobias Enström. Bildbyrån

2004 - 14 spelare - två nådde NHL

Alexander Edler, 91. 925 NHL-matcher.

Johan Franzén, 97. 602 NHL-matcher.

2005 - elva spelare - fem nådde NHL

Mattias Ritola, 103. 43 matcher i NHL.

Niklas Hjalmarsson, 108. 822 matcher i NHL.

Tom Wandell, 146, 229 matcher i NHL.

Anton Strålman, 216. 856 matcher i NHL.

Patric Hörnqvist, 230. 814 matcher i NHL.

2006 - 15 spelare - tre nådde NHL

Jhonas Enroth, 46. 153 matcher i NHL.

Jonas Junland, 64. Fyra matcher i NHL.

Viktor Stålberg, 161. 488 matcher i NHL.

2007 - 16 spelare - åtta nådde NHL

Oscar Möller, 52. 87 matcher i NHL.

Joakim Andersson, 88. 205 matcher i NHL.

Linus Omark, 97. 79 matcher i NHL.

Mario Kempe, 122. 70 matcher i NHL.

Andreas Thuresson, 144. 25 matcher i NHL.

Johan Harju, 167. Tio matcher i NHL.

Carl Hagelin, 168. 660 matcher i NHL.

Carl Gunnarsson, 194. 629 matcher i NHL.

Två Stanley Cup-mästare som valdes sent i draften. Bildbyrån

2008 - 14 spelare - sju nådde NHL.

Jacob Markström, 31. 315 matcher i NHL.

David Ullström, 102. 49 matcher i NHL.

Johan Motin, 103. En match i NHL.

André Petersson, 109. En match i NHL.

Gustav Nyquist, 121, 570 matcher i NHL.

Joacim Eriksson, 196. Två matcher i NHL.

Anders Lindbäck, 207. 130 matcher i NHL.

2009 - 18 spelare - elva nådde NHL.

Carl Klingberg, 34. 12 matcher i NHL.

Jakob Silfverberg, 39. 605 matcher i NHL.

Anton Lander, 40. 215 matcher i NHL.

Robin Lehner, 46. 320 matcher i NHL.

Anton Rödin, 53. Tre matcher i NHL.

Philip Samuelsson, 61. 13 matcher i NHL.

Anders Nilsson, 62. 161 matcher i NHL.

Alexander Urbom, 73. 32 matcher i NHL.

Mattias Ekholm, 102. 586 matcher i NHL.

Marcus Krüger, 149. 520 matcher i NHL.

Adam Almquist, 210. Två matcher i NHL.

2010 - 20 spelare - tio nådde NHL

Patrik Nemeth, 41. 366 matcher i NHL.

Calle Järnkrok, 51. 508 matcher i NHL.

Johan Larsson, 56. 445 matcher i NHL.

Oscar Lindberg, 57. 252 matcher i NHL

Joakim Nordström, 90. 444 matcher i NHL.

Marcus Sörensen, 106. 226 matcher i NHL.

Petter Granberg, 116. 45 matcher i NHL.

John Klingberg, 131. 478 matcher i NHL.

Tim Heed, 132. 105 matcher i NHL.

Jesper Fast, 157. 468 matcher i NHL.

Calle Järnkrok. Foto: Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

2011 - 22 spelare - nio nådde NHL

Magnus Hellberg, 38. Fyra matcher i NHL.

Victor Rask, 42. 459 matcher i NHL.

Johan Sundström, 50. Elva matcher i NHL.

William Karlsson, 53. 466 matcher i NHL.

Klas Dahlbeck, 70. 170 matcher i NHL.

John Persson, 125. Tio matcher i NHL.

Fredrik Claesson, 126. 161 matcher i NHL.

Max Friberg, 143. Sex matcher i NHL.

Anton Forsberg, 188. 56 matcher i NHL.

2012 - 21 spelare - åtta nådde NHL

Oscar Dansk, 31. Sex matcher i NHL.

Pontus Åberg, 37. 132 matcher i NHL.

Oskar Sundqvist, 81. 229 matcher i NHL.

Erik Gustafsson, 93. 250 matcher i NHL.

Linus Ullmark, 164. 117 matcher i NHL.

Christian Djoos, 195. 155 matcher i NHL.

Joakim Ryan, 198. 145 matcher i NHL.

Viktor Lööv, 209. Fyra matcher i NHL.

2013 - 22 spelare - nio nådde NHL

Jacob de la Rose, 34. 242 matcher i NHL.

Robert Hägg, 41. 236 matcher i NHL.

Nick Sörensen, 45. Fem matcher i NHL.

Gustav Olofsson, 46. 59 matcher i NHL.

Carl Dahlström, 51. 64 matcher i NHL.

Mattias Janmark, 79. 353 matcher i NHL.

Tobias Lindberg, 102. Sex matcher i NHL

Anton Blidh, 180. 38 matcher i NHL.

Andreas Johnsson, 202. 175 matcher i NHL.

2014 - 26 spelare, tolv nådde NHL

Marcus Pettersson, 38. 22 matcher i NHL.

Andreas Englund, 40. 33 matcher i NHL.

Jonas Johansson, 61. 21 matcher i NHL.

William Lagesson, 91. 27 matcher i NHL.

Lucas Wallmark, 97. 187 matcher i NHL

Christoffer Ehn, 106. 114 matcher i NHL.

Viktor Arvidsson, 112. 385 matcher i NHL.

Gustav Forsling, 126. 165 matcher i NHL.

Oskar Lindblom, 138. 184 matcher i NHL.

Anton Lindholm, 144. 44 matcher i NHL.

Victor Olofsson, 181. 116 matcher i NHL.

Pierre Engvall, 188. 90 matcher i NHL.

Viktor Arvidsson blev förbisedd i flera drafter. Foto: Danny Murphy/Icon Sportswire





2015 - 17 spelare - sex har nått NHL

Jakob Forsbacka Karlsson, 45. 29 matcher i NHL.

Rasmus Andersson, 53. 216 matcher i NHL.

Kevin Stenlund, 58. 68 matcher i NHL.

Oliver Kylington, 60, 95 matcher i NHL.

Lukas Vejdemo, 87. Sju matcher i NHL.

Dmytro Timashov, 125. 45 matcher i NHL.

2016 - 24 spelare - sju har nått NHL

Rasmus Asplund, 33. 57 matcher i NHL.

Filip Gustavsson, 55. Nio matcher i NHL.

Carl Grundström, 57. 75 matcher i NHL.

Lucas Carlsson, 110. 18 matcher i NHL.

Adam Werner, 131. Två matcher i NHL.

Jesper Bratt, 162, 231 matcher i NHL.

Oskar Steen, 165. Tre matcher i NHL.

Jesper Bratt - ett svenskt jättefynd. Foto: Ronnie Rönnkvist

2017 - 23 spelare, fem har nått NHL

Jesper Boqvist, 36. 63 matcher i NHL.

Gustav Lindström, 38. 29 matcher i NHL.

Emil Bemström, 117. 76 matcher i NHL.

Sebastian Aho, 139. 25 matcher i NHL.

Jonathan Davidsson, 170. Sex matcher i NHL.

HUR LÅNG KARRIÄR?

Om vi kollar igenom den här listan lite mer noga ser vi att det är en stor skillnad mellan spelarnas karriärer. Här hittar vi stora namn som Henrik Lundqvist, Niklas Hjalmarsson, Loui Eriksson, Johnny Oduya, Robin Lehner, Patric Hörnqvist med flera. Där finns alltså Vezina Trophy-vinnare, Stanley Cup-mästare och andra potentater. Men så finns det också de som man nästan glömt bort spelade i NHL, som Mattias Ritola, Johan Harju och Jonas Junland.

Det känns med andra ord som om vi behöver göra en distinktion.

Var går gränser för att ha ansetts ha en NHL-karriär? Låt oss dra gränsen vid 160 matcher, vilket motsvarar cirka två säsonger, för utespelare och 100 matcher för målvakter. Då minskar antalet rejält, ned till 55 spelare. Det ska dock sägas att ett gäng ytterligare, som Oliver Kylington, Rasmus Asplund, Jesper Boqvist, Emil Bemström med flera lär nå den summan. De har bara inte hunnit dit ännu.

Men säg att drygt hälften av de som får spela i NHL efter att ha draftats i runda två till sju också får en "karriär" där borta. Det är ju svårt att göra en exakt bedömning eftersom det är en "rörlig" siffra, men säg att det åtminstone blir drygt 60 men knappt 70 av 118 så har vi nog ett hyfsat hum. Det känns som en ganska hög siffra.

Samtidigt har vi gått från 333 till 118 till 70. Helt plötsligt är vi nere och nosar på att en femtedel av de som väljs i runda två till sju faktiskt får en karriär där borta.

Samtidigt finns det också en hel del svenskar som draftas i runda två till sju och får NHL-kontrakt men aldrig får spela i NHL. Ludwig Byström, som tingades i andrarundan 2012, har gjort flest matcher i AHL utan att spela i NHL: 263. Därefter hittar vi Julius Bergman på 233, Michael Schumacher på 175, Dennis Persson på 171, Peter Andersson på 151 och Robin Figren på 141. Övriga namn som är värda extra omnämnanden är Stefan Liv, Jonas Ahnelöv, Sanny Lindström, Daniel Zaar och Emil Pettersson.

Daniel Zaar under en försäsongsmatch.

Som ni ser blir nålsögat allt tunnare. Det är väldigt svårt att slå sig in i NHL om du inte väljs i förstarundan. Det finns såklart flera förklaringar till det. En är att de som väljs i förstarundan ju väljs då av en anledning. De spås få en bättre karriär. Samtidigt lägger NHL-klubbarna såklart mer tid och energi på att dels få dem att utvecklas som de hade velat, och dels ger man dem nog gärna en chans extra just för att de investerat så mycket i dem. Så för de som utifrån säger att det inte betyder så mycket att väljas i förstarundan, och att det är mer av en show och ett spel för galleriet, så vill jag nog säga att det är för enkelt att slänga sig med det som en sanning.

Men. Henrik Lundqvist gick i sjunderundan år 2000 och blev en av NHL-historiens mest vinstrika målvakter. Så det kan gå bra att ta den vägen också, om man säger så. Höjer vi siffran till 450 matcher, det vill säga att vi kollar på de som blir riktigt mångåriga i NHL, är siffran just nu 24. 24 svenskar. Plus några som alltjämt är aktiva och kommer nå dit. Plus ett par målvakter som gjort en bit över 300 matcher vilket väl kan motsvara omkring 450 utespelarmatchen. Det ger alltså drygt en "sent draftad" svensk per draft, i snitt. Högt räknat kan vi närma oss 1,5 till och med.

HUR MÅNGA BLIR DET I ÅR?

Mellan 20 och 30 svenskar blir generellt valda i i draften. Runt 20 blågula talanger lär väljas idag. Av Simon Robertsson, Anton Olsson och de övriga cirka 20 spelarna lär åtminstone sju spela i NHL. Men det kanske bara är fyra till fem som faktiskt får en karriär och etablerar sig där borta. Och cirka en spelare lär bli riktigt långvarig och göra 450 matcher eller fler.

Simon Robertsson. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Vill det sig riktigt väl kan vi alltså få se nästa Henrik Lundvist, John Klingberg, Loui Eriksson eller någon annan tingas. För faktum är att det ju trots allt inte är det spelaren gjort fram till idag som avgör allting - utan det man gör från och med idag och framåt.

Nålsögat är litet - men statistiken visar att vi åtminstone lär få se ett riktigt, riktigt draftfynd väljas av någon klubb igen.