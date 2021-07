RANKING: Alla förstaval i 2000-talets drafter

Det är fruktansvärt svårt att göra en ranking av det här slaget. De allra flesta som valts som nummer ett har motsvarat förväntningarna. Många av dem har MVP-titlar, Stanley Cup-segrar och andra fina utmärkelser på meritlistan. Några av världens absolut bästa spelare kommer komma en bit ned på den här listan.

Vilka kriterier har jag gått efter när jag gjort listan? En sak är förstås hur bra spelaren är och har varit, en annan är hur mycket han betytt för klubben, om den vunnit några individuella eller lagtroféer och sen måste jag ju också ta i beräkningar vad jag tror om framtiden i och med att vissa spelare bara gjort någon eller ett fåtal säsonger i NHL och inte nått sin peak ännu.

21. Nail Jakupov, 2012, Edmonton

Ryske Nail Jakupov valdes som etta i en konstig draft där Ryan Murray, Alex Galchenyuk, Griffin Reinhart, Derrick Pouliot och Slater Koekkoek också gick bland de tio främsta. Det var inte direkt mördande konkurrens bland supertalangerna det året, om man säger så. Av dem som valdes först i draften 2012 är det faktiskt draftelvan Filip Forsberg som gjort flest poäng i NHL.

Men tillbaka till Jakupov. Han var en total dunderflopp och spelar ju idag i KHL. Rookiesäsongen var lovande och det blev 31 poäng på 48 matcher under den lockout-förkortade säsongen. Sen gick det utför. Inför säsongen 16/17 lämnade han Edmonton för St. Louis, men floppade även där. Han tog sedan en sväng till Colorado men fick det inte att fungera för dem öre där heller.

Efter 136 poäng på 350 matcher lämnade Jakupov NHL härom året för spel i KHL. Han hade då ett poängsnitt på 0,39 per match.

20. Rick DiPietro, 2000, New York Islanders,

Rick DiPietro har inte spelat en match sedan säsongen 13/14 då han gjorde fem framträdanden i AHL. Säsongen dessförinnan gjorde han tre matcher för New York Islanders. Islanders som år 2006 gav målvakten ett alldeles tokigt 15-årskontrakt. Sju år senare köptes han ut från avtalet efter en skadefylld och till stora delar hemsk NHL-karriär.

Under fyra år var han Islanders givna förstamålvakt men utan att lyckas leva upp till hajpen. Sen kom skadorna och förstörde den sista lilla gnuttan av möjlig utvecklingspotential. Han var rökt. Borta.

Om DiPietro skulle ha spelat idag skulle han alltså fortfarande ha ett år kvar på sitt kontrakt med Islanders. Och det som gör det hela ännu roligare i sammanhanget är att han, på grund av utköpsreglerna, får 1,5 miljoner dollar årligen av klubben. Till 2029. Japp. 2029.

En ökänd draftetta som det kommer talas om i all evighet.

Rick DiPietro. Foto: Pius Koller/IMAGO

19. Erik Johnson, 2006, St. Louis

Erik Johnson är än idag en ganska skicklig back så det känns hårt att ha honom så här långt ned på listan. Men det finns några orsaker till det. Till att börja med spelade han inte för St. Louis ens i fyra säsonger. För det andra fanns det spelare precis bakom honom i draften som hade varit rätt mycket bättre val för Blues, med facit i hand. Som tvåa gick Jordan Staal, men sen kom stjärnparaden. Jonathan Toews gick trea. Nicklas Bäckström fyra. Phil Kessel femma.

Erik Johnson har hunnit bli 33 år och har gjort närmare 800 matcher matcher. Kommer han tillbaka från den skada som nu gäckar honom är det inte omöjligt att han når 1000 matcher.

Men han var fortfarande ett ganska dåligt förstaval i draften. Det går inte att komma ifrån. Han är på en annan nivå än de tre som tidigare nämnts men…nej, Erik Johnson är inte en spelare som håller som förstaval.

18. Ryan Nugent-Hopkins, 2011, Edmonton

Ryan Nugent-Hopkins har hunnit bli 28 år nu så det går att tänka: ”Jaha, blev det inte roligare än så här?”. RNH är precis som Erik Johnson en habil NHL-spelare och härom året gjorde han faktiskt finfina 61 poäng på 65 matcher. Men det går att argumentera för att både tvåan och trean i den här draften hade varit bättre val för Edmonton. Tvåa gick Gabriel Landeskog och trea gick Jonathan Huberdeau. Dessa tre har liknande poängsnitt poängsnitt under sina NHL-karriärer. De ligger på 0,73 (RNH) 0,75 (Landeskog) och 0,84 (Huberdeau).

Nugent-Hopkins är dock en skicklig tvåvägscenter så jag kan inte anklaga Edmonton för att ha valt fel heller. Men om vi jämför med de spelare som är före RNH på listan så är det spelare som, i min mening, helt enkelt är bättre.

Men det känns lite symtomatiskt att det är just Edmonton som får en så här pass ”svag” draftetta. Det kan ju liknas med Nail Jakupov, även om han förstås är betydligt mycket sämre än Nugent-Hopkins.

Skrev nyligen på för åtta nya år med Oilers.

17. Nico Hischier, 2017, New Jersey

Det här är svårt. Hischier har bara spelat tre år i NHL och såg spännande ut med Taylor Hall vid sin sida som rookie. Han gjorde då fullt respektabla 52 poäng och gav oss och Devils en lovande start på karriären. Det blev 47 poäng på 69 matcher 2018/2019 och säsongen blev därpå det bara 36 poäng på 58 matcher. Nu kommer han från ett skadefyllt år med bara elva poäng på 21 matcher.

Hischier är trots allt bara 22 år så det är förstås omöjligt att förutse redan nu hur bra han kommer bli men med tanke på vilka spelare som kommer senare i den här rankingen kan jag inte sätta honom högre än på 17:e plats.

Men det är ju tydligt att såväl drafttrean Miro Heiskanen, draftfyran Cale Makar och draftfemman Elias Pettersson borde ha gått före Hischier 2017.

Är nu lagkapten för New Jersey.

John J. Kim/Chicago Tribune/TNS

16. Aaron Ekblad, 2014, Florida

Aaron Ekblad var den största backtalangen på väldigt länge när han kom fram som tonåring och fick som underårig spela i den kanadensiska juniorligan OHL. John Tavares, Connor McDavid och Sean Day är de övriga tre som fått ”exceptional status” som fenomenet kallas. Ekblad var tokgiven etta och såg mycket fin ut också som rookie. Men sen…sen hände det inte så mycket mer.

Aaron Ekblad har inte tagit steget till att bli en världsback, vare sig offensivt eller defensivt. Det brukar kunna ta längre tid för backar (kolla bara på Victor Hedman!) men Ekblad hade några år där han verkligen stod stilla.

Ekblad var fullvuxen redan när han kom in i ligan, mer eller mindre, och kunde därför ta sig in i NHL på ett smidigt sätt. Därför undrar man ju om han helt enkelt peakat i karriären redan nu. Han kanske hade sin nivå som ung, tack vare sin storlek, och sen fanns det inte mer att hämta? Det här är en riktigt duktig back och det var absolut inget felval av Florida då – men många andra draftettor har visat sig vara bättre.

Kommer från en skadefylld säsong.

15. Jack Hughes, 2019, New Jersey

Slog alla möjliga och omöjliga rekord som junior. Hade total lekstuga i U18-VM 2019 då han gjorde 9+11 på bara sju matcher. Ett närmast overkligt facit.

På NHL-nivå har Hughes så här långt haft det lite tuffare. Den taniga kroppsbyggnad han har, som ofta använts som argument för att han kanske inte kommer lyckas bli den där superstjärnan i NHL, har så här långt i alla fall inte varit till hans fördel. Hughes har vägt en aning lätt så här långt.

Har dock ännu inte fått en hel NHL-säsong, på grund av pandemin. Men de 52 poäng Hughes gjort på 117 matcher är inte direkt superimponerande.

14. Alexis Lafrenière, 2020, New York Rangers



Det hör inte till vanligheterna att en ytterforward hajpas så mycket som junior som Alexis Lafrenière gjorde. 19-åringen sågs redan flera år innan draften som en blivande franchisespelare i NHL, och New York Rangers hade tur som vann draftlotteriet just det året. Så kändes det i alla fall.

Debutsäsongen i NHL blev dock tuff för supertalangen, som hade problem att färga i ligan. Det blev bara 12+9 på de 56 matcherna. Å andra sidan var det en märklig pandemisäsong, så det känns som att det inte är helt rättvist att döma honom allt för hårt. Vi ska också komma ihåg att Lafrenière var junior.

Hur som helst har han potential att bli en riktig världsspelare. Därför rankar jag honom före en del andra starka namn.

Alexis Lafrèniere Bildbyrån

13. Rick Nash, 2002, Columbus

Columbus första superstjärna vann NHL:s skytteliga redan under sitt andra år i NHL och är faktiskt den från 2002 års draft som gjort överlägset flest poäng i NHL. Han är 200 poäng före tvåan som faktiskt är Alexander Steen.

Rick Nash var under sina bästa år en världsspelare som närmast på egen hand bar ett annars svagt Columbus. Han hamnade sedan i New York Rangers där han kanske inte riktigt motsvarade förväntningarna. Förutom säsongen 15/16 då han bombade in 42 mål.

Skador förstörde forwardens karriär i förtid och för ett par år sedan lade han av med ishockeyn efter ett kort gästspel i Boston Bruins. Det blev 805 poäng på 1060 NHL-matcher.

12. Rasmus Dahlin, 2018, Buffalo

Jag var inne på det redan i inledningen av rankingen. Det går förstås egentligen inte att jämföra det Rasmus Dahlin gjort på ett helt år och två förkortade säsonger, med vad många andra gjort på tio år. Jag måste alltså väga in vad jag tror om Rasmus Dahlins framtid. Och då…ja, då ser det ju trots allt lovande ut.

Rasmus blev som rookie tidernas näst bästa 18-åriga back i NHL. Bara hans dåvarande coach, Phil Housley, har gjort fler poäng än 2018 års draftetta. Att som back komma in och göra det Dahlin gjorde, i ett svagt Buffalo, är häpnadsväckande starkt. Precis allting tyder på att Dahlin kommer bli en världsback på sikt. Att han kommer vara backen Buffalo kommer bygga kring de kommande 15, 20 åren (möjligen tillsammans med Owen Power, då).

Faktum är att det går att argumentera för att Dahlin ska vara ännu högre på listan – men samtidigt kan jag inte heller se mig själv i ögonen om jag sätter honom före fler världsstjärnor än jag redan gjort. Vi har trots allt bara tre säsonger att luta oss tillbaka mot så det finns inga garantier för att han kommer bli så bra som vi alla tror. Men det mesta tyder på det.

Förhoppningsvis kan Buffalo få ordning på saker och ting också. Det är den stora nyckeln.

Rasmus Dahlin. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

11. Marc-André Fleury, 2003, Pittsburgh

Marc-André Fleury är svår. Å ena sidan har han tre Stanley Cup-titlar och två finaler utöver det. Han är en av ligans mest meriterade målvakter någonsin ur det hänseendet. Å andra sidan var han backup vid två av titlarna och har vid flera tillfällen varit direkt svag i slutspelet. Fram till i år hade Marc-André Fleury heller aldrig varit en av världens bästa målvakter. Vezina Trophy-nomineringarna hade lyst med sin frånvaro. Men hux flux, när det snarare kändes som att han var på väg ur ligan, slog han till med karriärens bästa säsong och knep Vezina Trophy. Det är svårt att förstå vilken enorm prestation det är.

Det går inte heller att underskatta vad han gjorde för Pittsburghs organisation. Han gjorde 22 matcher i NHL redan säsongen efter han draftats. Sen kom lockouten. Sen var Marc-André Fleury klubbens solklara förstemålvakt i ett decennium. Att kunna drafta till sig en franchise-målvakt är en lyx som få klubbar haft i historien. Därför håller jag ”Flower” så pass högt upp på listan ändå.

Dessutom är han ju en #skön #profil för ligan, om sådant också ska vägas in. Han var otroligt älskad i Pittsburgh och blev per omgående lika populär i Vegas Golden Knights där han redan har legendarstatus.

10. Taylor Hall, 2010, Edmonton

Å ena sidan Hart Trophy-vinnare. Å andra sidan:

* Han draftades av Edmonton – och där är han inte kvar. Utöver en 80-poängssäsong hade Taylor Hall svårt att få ur all den potential han hade i sig. Han var bra, riktigt bra under stundom, men det var något som saknades.

* Edmonton fick inte mer än Adam Larsson för honom i utbyte. Nu är inte det Taylor Halls problem – men en aspekt jag väger in är som sagt hur mycket spelaren gjorde för klubben han draftades av. Där har Hall inte så mycket att hämta. Och med tanke på hur lite Oilers fick i utbyte för honom så gjorde han inte så mycket för dem ur den aspekten heller.

Ser vi till att Taylor Hall på egen hand bar New Jersey till slutspel en säsong och utsågs till ligans mest värdefulla spelare så ska han förstås vara högre på listan. Men han faller ned av att ha gjort det i ”fel” klubb. Hade han gjort det i Edmonton hade han varit högre. För det är som sagt en klubbs draftval som rankas – inte bara vem som är den bästa spelaren. Men det är klart att det känns lite konstigt att inte ha en Hart Trophy-vinnare högre än tia.

Men han är å andra sidan före en sådan som Rick Nash, som vann skytteligan i det lag han draftades för. Några sådana meriter hade inte Taylor Hall i Edmonton…

Nu ser han ut att skriva på ett nytt kontrakt med Boston, efter ett rörigt år med flera klubbyten.

9. John Tavares, 2009, New York Islanders

John Tavares är lite lurig. Å ena sidan lyckades han bli en superstar i ligan trots att han spelade i ett av de mer anonyma lagen. Å andra sidan har han ett poängsnitt som är sämre än många av de andra världsstjärnorna. Det beror förmodligen på att han har haft en sämre omgivning runt sig, är min analys av det hela.

En anledning till att Tavares inte kommer högre upp på listan är att han inte lyckades uträtta speciellt mycket med Islanders. Det var inte hans fel – men det är en faktor som ändå spelar in i en bedömning. Dessutom så valde ju John Tavares att lämna Islanders sommaren 2018, utan att klubben fick någonting för honom.

Valde Islanders rätt som plockade Tavares som nummer ett, då? Ja, det går inte att klaga på valet. Det går förstås att argumentera för att Victor Hedman hade varit ett ännu bättre val för Islanders – men av de offensiva spelarna i draften 2009 har Tavares varit helt överlägsen i NHL. Har varit Hart Trophy-nominerad men aldrig vunnit någon individuell utmärkelse.

John Tavares Bildbyrån

8. Ilja Kovaltjuk, 2000, Atlanta

Jag tror det är många som glömt bort hur fruktansvärt bra Ilja Kovaltjuk var i ett fruktansvärt dåligt Atlanta. Visst, klubben uträttade ungefär lika lite som Islanders under Tavares, men det som gör att jag håller ryssen före är faktumet att han nog helt enkelt var snäppet bättre.

”Kovy” valdes etta, före Jason Spezza, i en konstig draft där Alexander Svitov, Stephen Weiss,Stanislav Tjistov, Mikko Koivu, Mike Komisarek, Pascal Leclaire, Tuomo Ruutu, Dan Blackburn och Fredrik Sjöström också gick topp-elva. Kovaltjuk har sannerligen varit den bäste spelaren i NHL av dessa, även om Spezza också haft en lysande NHL-karriär.

Ilja Kovaltjuk vann en skytteligatitel i Atlanta och sköt mer än 50 mål vid två andra tillfällen. Under sina sju år i det usla Atlanta gjorde han 38 mål eller mer vid sex tillfällen. De 29 mål han gjorde som rookie var den sämsta noteringen. Säsongen 09/10, då han trejdades till New Jersey, sköt snajpern 31 mål på blott 49 matcher i Atlantatröjan. Han höll en sån fruktansvärt hög nivå under sina bästa år och hade kunnat komma högre på listan om han hade stannat längre i Atlanta och om han hade gett dem några framgångar.

Nu lär vi ha sett den forne superstjärnan i NHL för sista gången.

7. Steven Stamkos, 2008, Tampa Bay

866 poäng på 841 NHL-matcher. Två skytteligatitlar. En 60-målssäsong. En 50-målssäsong. Ytterligare tre 40-målssäsonger. Och nu tvåfaldig Stanley Cup-mästare, även om han bara gjorde några ströbyten i förra årets slutspel. Snittade den här säsongen nästan en poäng per match på de 38 matcher han spelade.

Steven Stamkos NHL-karriär har varit helt sanslös.

Han hade ett par tyngre år med ett par jobbiga skador och en målfabrikation som gick ned något. Men trots det har han hållit en konstant hög nivå. Minns bara hur han gick in och gjorde mål i årets final mot Dallas Stars efter över 200 dagar utan att ha spelat match.

Tänk att den här killen gjorde 51 mål redan under sin andra NHL-säsong. Tänk att han nog hade haft ett par till 40- eller 50-målssäsonger i ryggsäcken om det inte vore för skador och en lockout.

Men med facit i hand, skulle han ha gått som nummer ett? Drew Doughty gick tvåa och Erik Karlsson valdes först som nummer 15. Hade draften gjorts om i dag är det möjligt att Karlsson valts som etta, men eftersom han gick så långt ned som han gjorde så kan man inte anklaga Tampa för att ha valt fel. Diskussionen står således mellan Stamkos och Doughty – och av dem hade nog jag valt Stamkos trots allt.

6. Auston Matthews, 2016, Toronto

Ni märker vilken konkurrens det är, va? Auston Matthews är sexa på listan men hade nog lika gärna kunnat vara fyra…Eller nia.

Han sköt 40 mål som rookie, 47 mål förra säsongen och gjorde den här säsongen otroliga 41 mål på 52 matcher. Han vann skytteligan med åtta (!) måls marginal ned till Connor McDavid som också hade en galen målsäsong. Totalt har 23-åringen gjort 199 mål på 334 matcher i NHL. Skapliga papper.

Ställer vi Matthews mot Steven Stamkos påminner de en del om varandra i att de blev offensiva superstjärnor direkt och de är centrar men också enorma målskyttar. Jag tror dock Matthews kommer ha ansetts ha en högre topp när han lägger skridskorna på hyllan.

Auston Matthews med Wayne Simmonds. Foto: Dan Hamilton / USA TODAY Sports

5. Nathan MacKinnon, 2013, Colorado

Det gick många starka namn 2013. Eller vad sägs om Aleksander Barkov, Seth Jones, Elias Lindholm och Sean Monahan. Men även om jag ”älskar” Barkov går det inte att komma ifrån att MacKinnon utkristalliserat sig som den bäste spelaren från den kullens supertalanger.

För bara ett par år sedan var läget annorlunda. Då kändes det som att Nathan MacKinnon aldrig skulle leva upp till de där enorma förväntningarna han hade på sig. Ser vi till hans fyra första år i NHL var rookiesäsongens notering på 63 poäng faktiskt hans bästa. Men de fyra senaste åren har något hänt. Nathan MacKinnon har tagit klivet till att bli en av ligans bästa spelare. Förutom Connor McDavid, vem har varit bättre de senaste åren? Leon Draisaitl och Nikita Kutjerov? Möjligen. Men personligen håller jag MacKinnon som världens näst bästa spelare just nu. Sedan 2017 har han gjort 354 poäng på 287 matcher.

Jag kan förstå om ni tycker jag har MacKinnon för högt upp på listan. Men samtidigt är han 26 år, kommer från säsonger där han varit fruktansvärt bra, och dominerat match efter match efter match. Det han gjorde säsongen 17/18, när han drog hela Colorado på sina axlar, kommer jag inte glömma på länge.

Jag utgår ifrån att MacKinnon kommer vara på den här nivån, eller bättre, i många år. Han är som sagt fortfarande ung, även om det känns som att han varit med i hundra år, och jag blir inte förvånad om han plockar hem någon Hart Trophy eller liknande de kommande åren. Kanske borde han ha haft en redan...

Nathan MacKinnon. Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports





4. Patrick Kane, 2007, Chicago

Han vann förstås Calder Trophy. Sen har Patrick Kane vunnit tre Stanley Cup-titlar och avgjort en av finalerna. Han har utsetts till ligans MVP, till slutspelets MVP, till ligans bästa spelare och har en poängligatitel. Han har inte gjort en enda dålig säsong. Ser vi till poäng per match är de 66 poäng han gjorde på 82 matcher säsongen 11/12 klart sämst. Det säger en del om vilken nivå Patrick Kane hållit sedan han tog sig in i NHL.

Från draftkullen 2007 har han gjort 350 poäng fler än den som gjort näst flest poäng – och det är ändå Jakub Voracek. Han toppar även mål- och assistkolumnen i överlägsen stil. Som 32-åring gjorde han klart över en poäng per match.

Patrick Kane glöms ofta bort när världens bästa spelare diskuteras. Han har nog haft lite otur som spelat i samma era som Sidney Crosby och Aleksandr Ovetjkin genom hela karriären. Utan dem hade nog Kane fått ett ännu större erkännande för sin makalösa karriär. När Patrick Kane lägger skridskorna på hyllan kommer han ses som en av USA:s bästa spelare genom alla tider.

Om inte den allra största.

Patrick Kane Bildbyrån

3. Connor McDavid, 2015, Edmonton

Hur märks det att det är hård konkurrens på en lista? Jo, en av tidernas största talanger är bara trea. Gör jag om listan om fem år är det möjligt att han är etta. Som rookie gjorde Connor McDavid 48 poäng på 45 matcher innan en skada förstörde säsongen. Sen har han gjort 100, 108, 116, 97 och 105 poäng.

Och då har ändå de två senaste säsongerna varit förkortade. Han gjorde 105 poäng på 56 matcher och vann poängligan med närmast overkliga 21 poängs marginal. Bästa Icke-Edmonton-spelare var Brad Marchand - som slutade 36 poäng bakom McDavid.

Under de år jag följt ishockeyn har jag aldrig sett en spelare som konstant är så underhållande att titta på. Han gör så många bra saker att man inte ens höjer på ögonbrynen längre. Det är lite som med Lionel Messi i fotbollen. Det som är ett normalt mål för honom är ett drömmål för andra. Man tar dem inte på allvar. De är som robotar. Omänskliga.

Så, varför är Connor McDavid bara trea? Dels har han ju dessvärre inte hunnit nå någon lagframgång ännu och dels är han bara sex år in i sin NHL-karriär. Det hade inte känts rätt att ha honom före någon av de två som är kvar på listan. Men jag medger som sagt att han lika gärna kan vara etta om några för.

För låt oss erkänna en sak: Det här är en av tidernas allra bästa hockeyspelare.

Connor McDavid med Art Ross Trophy och Ted Lindsay Award vid NHL Awards 2018. Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

2. Alex Ovetjkin, 2004, Washington

Den här killen alltså. Han har vunnit skytteligan nio gånger. Han har gjort 50 mål åtta gånger och 49 mål en gång samt 48 mål den senaste säsongen då han lätt hade klippt 50 mål igen om grundserien spelats klart. Han har till och med gjort 60 mål. 65 för att vara exakt! Han har utsetts till ligans MVP och ligans bäste spelare tre gånger. Han har en Stanley Cup-titel och utsågs även då till den mest värdefulle spelaren. Han räknas numera som tidernas bäste målskytt.

Alex Ovetjkin hade några sämre år och så sent som säsongen 16/17 gjorde han ”bara” 33 mål och 69 poäng. Då trodde nog många att han trots allt var på väg ned. Men icke. Han har sedan dess vunnit skytteligan tre gånger till.

Att göra det han gör som 35-åring är helt sjukt. Det ska nästan vara omöjligt. Men det är också beviset för att Alex Ovetjkin är en draftetta vi inte ser speciellt ofta. Det är därför han är före en sån som Connor McDavid på listan. Det är därför han kommer gå till historien som en av de bästa européerna någonsin i NHL.

730 mål och 1320 poäng på 1197 matcher. Det är ju helt galet.

1. Sidney Crosby, 2005, Pittsburgh

Den mest oflashiga draften genom tiderna sett till lokalen. Lockouten gjorde att Sidney Crosby valdes som etta i en obskyr lokal mitt i ingenstans (Ottawa). Det är i alla fall känslan man får. Ändå var draften 2005 den mest uppsnackade någonsin. Då skulle den störste talangen sedan Wayne Gretzkys dagar väljas först.

Som så ofta förr kunde Pittsburgh lägga beslag på superstjärnan. Ett Pittsburgh i total kris som var på väg bort från NHL innan Mario Lemieux köpte upp klubben och räddade dem i NHL. Men vi vet ju alla vad som hände när Sidney Crosby kom till klubben. De gick till final 2008, vann Stanley Cup 2009 och två gånger till 2016 och 2017. Med Sidney Crosby som lagkapten vid samtliga tillfällen.

Han har två skytteligatitlar, två poängligatitlar, två MVP-vinster, har tre gånger utsetts till NHL:s bästa spelare och har en Conn Smythe Trophy som slutspelets mest värdefulla spelare. Han har varit 2000-talets klart bäste spelare i NHL och ärligt talat: Hur många spelare i historien kan säga att de varit bättre än Sidney Crosby? Han är världsklass i alla tre zoner. Han är bland de bästa i världen på allting. Både med och utan puck. Ingen besitter samma register som han.

34-åringen har på 1039 matcher gjort 1325 poäng. Det ger 1,28 poäng per match. Connor McDavid har faktiskt 1,41 – men på betydligt färre matcher som ni förstår. Som allra bäst var Sidney Crosby nog säsongen 10/11 då han gjorde bisarra 32 mål och 34 assistpoäng på bara 41 matcher, innan säsongen tog slut på grund av en skada. Det är inte omöjligt att han hade kunnat nå upp i 60 mål annars.

Säsongen 2018/19 nådde han 100 poäng för sjätte gången i karriären, och för första gången sedan säsongen 13/14. Trots skadeproblem fortsätter han åldras väldigt bra. Den gångna säsongen gjorde Crosby 62 poäng på 55 matcher.

Därför är Sidney Crosby en given etta på listan – trots den enorma konkurrensen bakom honom.