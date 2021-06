Så är läget i alla SDHL-lag

Varje månad gör Ronnie Rönnkvist en genomgång av hur läget är i SDHL-lagen. Här får ni ta del av de senaste nyheterna och övergångarna.



Sportcheferna och tränarna i SDHL jobbar just nu hårt med att både förlänga med förra säsongens spelare och värva nytt. Därför är också bedömningarna och tankarna kring lagen högst spekulativa, men nu börjar det ändå ramla in kontraktsförlängningar mer eller mindre varje dag. Trupperna börjar ta mer och mer form i en del av lagen.



Hockeysverige Plus kommer till och från kika in och se hur bygget av lagen fortgår. Så här är läget i lagen då vi är i början av juni. (Det kan saknas någon spelare då all information från klubbarna eventuellt inte nått hockeysverige.se).



AIK

(Utslagna i kvartsfinal)



Truppen just nu:

Coacher:

Jared Cipparone

Snorri Sigurbergsson



