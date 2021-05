"Redan från början gick det att se att han skulle bli en toppspelare"

Från Slovenien via Södertälje till Los Angeles Kings. I dag är Anze Kopitar en av NHL:s mest respekterade spelare efter att under den gångna säsongen blivit den blott fjärde spelaren genom tiderna att göra 1000 poäng för Kings. Klubbens tv-kommentator Jim Fox har följt hans väg till toppen.

– Redan från början var det ganska lätt att se att han skulle bli en toppspelare, säger Fox till hockeysverige.se.



Som 16-åring flyttade Anze Kopitar från hemmet i Slovenien till Södertälje. Där blev han kvar under två säsonger. Under sin tid i Sörmlandsklubben valde Los Angeles Kings att drafta honom honom i första rundan 2005. Ett år senare plockade Kings över honom för spel i NHL. Sedan dess har den nu 34-årige Kopitar spelat 1 129 NHL-matcher och svarat för 346 mål samt totalt 1 000 poäng. Han har vunnit Stanley Cup två gånger, 2012 och 2014, samt utsetts till ligans gentleman 2016. För det erhöll han Lady Byng Trophy. Dessutom har han utsetts till ligans bästa defensiva forward (Selke Trophy) 2016 och 2018. I dag ses han allmänt som en av Los Angeles största spelare genom alla tider.

– Jag kommer aldrig glömma mitt första minne av Anze. Han var på sitt första träningsläger med Kings och det här var redan första dagen. När jag gick in i Toyota Sports Performance Center avslutades just Anzes träning med en avslutningsövning. När jag kom in i hallen passerade han blålinjen, kom in mot målvakten, gjorde en dragning som fullkomligt klädde av målvakten, berättar Jim Fox, själv tidigare storspelare i Los Angeles Kings, för hockeysverige.se och fortsätter:

– Just där och då visste jag att han skulle bli något speciellt. Den säsongen återvände han till Sverige för att spela ytterligare ett år, men jag visste från första ögonblicket jag såg honom på isen att han, som sagt var, skulle bli något speciellt.

Anze Kopitar & Dragan Umicevic i SSK 2005. Foto: Bildbyrån

"HAN FUSKADE ALDRIG"

Även om Jim Fox, som efter karriären jobbat som expertkommentator för Kings, såg något extra i Anze Kopitar redan från början tog det ändå några säsonger innan han förstod fullt ut att han skulle bli en av ligans bästa spelare.

– Redan från början var det ganska lätt att se att han skulle bli en toppspelare, men det var nog inte förrän säsongen 2009/10, då han gjorde 81 poäng, slutade på plus 16 och tog Kings till slutspel första gången, som han visade att han nu var en av dom bästa ligan.

– Du kunde då se hans offensiva skicklighet, men även hur engagerad och skicklig han var i det defensiva arbetet. Han fuskade aldrig och var försvararnas bästa vän som alltid hjälpte till i den defensiva zonen.

– När han visade upp det här engagemanget både offensivt och defensivt visste jag att han kunde vara en av dom dominerande spelarna i ligan.

Vad ser du som hans styrka på isen?

– Hans spelsinne och noggrannhet i positionsspelet. Han sätter aldrig sitt lag i en dålig sits och är alltid på rätt sida om pucken.

– Dessutom kan han vara med offensivt utan att åsidosätta defensiven. Anze är helt enkelt någon hans medspelare och tränare kan lita på helt.



Vilka matcher minns du bäst med Anze Kopitar i Kings-tröjan?

– Det finns så många men jag ska försöka plocka ut några i alla fall. Slutspelet 2012. När Kings mötte St. Louis i andra omgången visade han sin defensiva skicklighet i boxplay, vilket i slutändan ledde till att man kunde göra ett mål i numerärt underläge.

– I första omgången 2014 mötte Kings San Jose. Kings behövde vända ett 0–3-underläge. I andra perioden i sjunde matchen stod det 1–1. Då gjorde Anze 2–1 från slottet på passning från Justin Williams. Alla i hallen trodde att Anze skulle skjuta, men han lurade Martin Jones ur målet och satte in pucken.

– Det tålamod Anze visade under press var helt otroligt. Sedan jag började följa Kings är hans mål nummer ett för mig. Den kontroll han visade och hur dominerade han var kommer jag ALDRIG glömma. Det målet var verkligen otroligt.

Stanley Cup-mästare 2014 – och 1 000 poäng 2021. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

"EN AMBASSADÖR"

Jim Fox menar också att Anze Kopitars betydelse för Los Angeles är stor.

– Han är så pålitlig på isen och samtidigt en ambassadör vid av. Jag ser honom som en komplett spelare, en ledare i Kings som aldrig bryr sig om vem som får cred för en vinst. Så länge Kings vinner är Anze glad.

– Jag tror att just den här osjälviska attityden och hans skicklighet på isen är allt du kan begära från en spelare.

1 000 poäng, hur stort är det att prestera i världens bästa liga?

– Att göra det Anze gjort med att nå 1 000 poäng och ändå vara en spelare som är så rädd om pucken är en sällsynt bedrift och respekteras mycket av både spelare och tränare.



Ser du honom som en av Los Angeles bästa spelare genom alla tider?

– Med tanke på hur han spelar och vilket ansvar han hela tiden tar på isen så tillhör han toppen. En av Anzes lagkamrater, Drew Doughty, tillhör också toppen.

– (Marcel) Dionne och (Wayne) Gretzky var mer kända för sin offensiv. Marcel dominerade som målskytt medan Wayne fortfarande är oöverträffad som framspelare, men om vi ska tala om komplett som hockeyspelare så skulle jag säga att Anze är i toppen.



Idag är Anze Kopitar 34 år, hur länge till tror du han kan hålla samma höga klass?

– Han är en smart spelare och tack vare det tror jag han kommer ha nytta av. Jag kan se honom spela ytterligare fem år och två år som en toppspelare för Kings, men sedan är det någon annan som måste kliva in och ta den rollen, avslutar Jim Fox.

