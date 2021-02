Buffalos tunga besked: Svensken blir borta länge

Buffalo Sabres har det redan tungt just nu. Nu kommer nästa smäll för laget.

Linus Ullmark skada är så pass allvarlig att han blir borta från spel i minst en månad.

– En tung smäll. I bästa fall får vi tillbaka honom inom en månad. En stor förlust vid den här tiden på året, säger tränaren Ralph Krueger till nhl.com.

Ullmark hade inlett med 91,9 i räddningsprocent samt 2,44 insläppta mål per match på sina tolv matcher i år.

Något positivt för Buffalo är dock att Rasmus Ristolainen är tillbaka till kvällens match efter att ha varit borta på grund av covid-19.

Sabres coach Ralph Krueger says Rasmus Ristolainen, Jeff Skinner, and Tobias Rieder are in today against Philly.



Jack Eichel is out and remains day-to-day.



Linus Ullmark is out for at least a month. "It's a heavy hit," Krueger says.#LetsGoBuffalo