NHL-draften är lite av ett lotteri och därför finns det alltid en risk med att byta bort sina draftval.

Här synar Robin Olausson tio tillfällen där ett lag har trejdat bort draftval som sedermera har blivit stjärnor i NHL.

TREJDA ALDRIG DRAFTVAL!

Nej, det är inte den slutsatsen vi kommer komma till i slutet av texten men det finns alltid en risk med att trejda bort draftval.

Själva draften i säg är som ett stort lotteri där det är väldigt sällsynt att man vinner jackpotten.

Det är drygt 200 spelare som tingas i NHL-draften varje år och enligt DobberProscpects.com är det endast runt 50 av dessa spelare som faktiskt kommer att ta sig till NHL.

Tre fjärdedelar av alla de som draftas kommer alltså aldrig ens ta sig till världens bästa hockeyliga alltså bara runt 25 procent av alla spelare kommer spela för laget som de draftades av.

De senaste åren har vi sett exempel på spelare som valts topp fem men haft problem att ens ta sig in i NHL (Griffin Reinhart), samtidigt har vi även sett spelare som valts bland de fem sista men ändå etablerat sig i NHL (Ondrej Palat).

Det är med andra ord oerhört svårt att veta vilka spelare som kommer att ta sig till NHL eller inte av alla som väljs i draften, speciellt efter den första rundan.

Det är därför kanske liiiiite hårt att döma några av dessa NHL-lag för att de har trejdat bort ett draftval som sedan blivit en storstjärna för i vissa fall går det helt enkelt inte att veta.

På den här listan kommer vi därför bara gå igenom spelare som draftats senast i andrarundan, men allra främst rör detta spelare som valts i förstarundan. Det är ganska orättvist att hålla en general manager för att de trejdade bort ett femterundeval som råkade bli en högklassig spelare för i de fallen är det nästan omöjligt att veta. För spelare som draftas i femterundan är det nästan bara en bonus om de ens spelare en NHL-match.

Jag kommer även endast analysera aktiva spelare. Dels eftersom scoutingen blivit mycket bättre på senare år men dels även för att det finns nästintill oändligt med otroligt bra spelare som kom till ett visst lag på grund av borttrejdade draftval, bland annat: Guy Lafleur (California Golden Seals), Raymond Bourque (Los Angeles Kings) och Scott Niedermayer (Toronto Maple Leafs).

Sedan kan man kanske inte dra för hårda slutsatser av allt det här eftersom det inte är säkert att exempelvis Los Angeles Kings hade valt att drafta Ray Bourque som åttonde spelare 1979 om de hade behållit valet i stället för att trejda det till Boston Bruins i utbyte mot målvakten Ron Grahame (Oof!)

Without further ado, nu kör vi igång listan!

Tim Stützle (San Jose Sharks)

Vi börjar med det senaste exemplet av detta. 2018 slog en bomb ner i hockeyvärlden då Ottawa Senators trejdade sin lagkapten Erik Karlsson till San Jose Sharks. Det som då var än mer spektakulärt var att det verkade som att Sharks hade fått Karlsson förvånansvärt billigt. Det enda av värde de gav upp var Chris Tierney (en andra- eller tredjecenter), Dylan DeMelo (en back för andra- eller tredjeparet) och ett förstarundeval 2019 eller 2020 (som visade sig bli 2020).



Förstarundevalet skulle ju bli ett sent val också eftersom Sharks skulle vara rejäla contenders. Men så blev det ju inte. I stället slutade San Jose tredje sist i NHL den senaste säsongen vilket gjorde att Ottawa fick drafta oväntat högt med Sharks draftval. Det slutade med att Senators fick drafta trea totalt och då valde den tyska stortalangen Tim Stützle.

Det är alldeles för tidigt att säga hur det här kommer att bli eftersom Stützle inte gjort en enda NHL-match än och bara är 18 år gammal. Men om tysken kan bli den toppcentern i NHL som han spås bli så kommer vi säkerligen att titta annorlunda på Erik Karlsson-trejden om några år.

Tim StützleFoto: Simon Hastegård/Bildbyrån



På tal om Erik Karlsson! Något som inte är alltför känt är att Nashville Predators hade kunnat drafta den dubble Norris-vinnaren. Nashville hade det 15:e valet i 2008 års draft men i stället för att välja en spelare då så trejdade de bort 15:e valet till Ottawa Senators i utbyte mot 18:e valet samt ett val i tredjerundan.

Erik Karlsson gick därför till Ottawa där han blev en superstjärna medan ”Preds” valde målvakten Chet Pickard med det 18:e valet i draften. Pickard har sedan aldrig gjort en enda match i NHL men kanadensaren har i stället spelat 45 matcher för Djurgården i Hockeyallsvenskan (!) och spelar nu i den tyska ligan.

Nashville Predators bommade alltså den där trejden men ”redeemade” (härlig svengelska) sig sedan genom att trejda till sig ett andrarundeval från Phoenix i samma draft och med det valet tingade de Roman Josi, deras nuvarande kapten och en nybliven Norris-vinnare.

Vem hade du helst haft i ditt lag, Chet Pickard eller Erik Karlsson? Foto: Bildbyrån



Toronto-fans kaaaanske vill skippa den här delen.

2009 var Phil Kessel en ung glimrande stjärna i NHL som precis hade skjutit 36 mål säsongen 2008/09. Toronto behövde en målskytt och deras dåvarande general manager Brian Burke ringde då upp Boston för att få över Phil Kessel till Kanada. Han skulle dock behöva betala ett dyrt pris, två förstarundeval, 2010 och 2011, samt ett andrarundeval 2010. Andrarundevalet blev Jared Knight som aldrig spelade en NHL-match och som nu har avslutat sin hockeykarriär. De två förstavalen däremot…

Phil Kessel var en succé i Toronto och gjorde minst 80 poäng under två av sina fyra hela säsonger i Maple Leafs. Laget runt omkring honom var dock inte så bra. Det gjorde att de draftval som Boston fick av Toronto båda blev väldigt höga val. 2010 blev det andravalet och Boston valde då Tyler Seguin. Han vann Stanley Cup med Boston direkt under sin rookiesäsong och har sedan tagits ut till NHL:s All Star-match sex gånger och skjutit 40 mål en gång.

Det är illa men det blir värre då förstarundevalet 2011 blev Dougie Hamilton som valdes nia av Boston. Hamilton fick visserligen inte superkarriär i just Bruins men de senaste åren har han bara blivit bättre och bättre för att etablera sig som en stjärnback i NHL. Den senaste säsongen nämndes han även som en favorit till Norris Trophy innan en skada förstörde allt.

Stjärntät trejd 2009. Foto: USA TODAY Sports/Bildbyrån



Edmonton Oilers hade trejdat till sig Pittsburgh Penguins förstarundeval i draften 2015 men under draftdagen bestämde sig Oilers för att de inte behövde det 16:e valet. De hade ju trots allt valt tidigt flera år i rad och i 2015 års draft hade de förstavalet och kunde lägga på vantarna på ingen mindre än Connor McDavid. De kände säkert att de inte behövde ett till förstarundeval samtidigt som de behövde tyngd på backsidan.

De trejdade därmed 16:e valet 2015 till New York Islanders i utbyte mot Griffin Reinhart. Reinhart var en tidigare stortalang som valdes fyra 2012 men som inte fått sitt genombrott än. Den storväxte backen gjorde sedan endast 29 matcher för Edmonton och är nu kontraktslös efter att ha spenderat den senaste säsongen i det kinesiska KHL-laget Kunlun Red Star.

16:e valet i draften då? Jo, Islanders använde det för att välja Mathew Barzal som gjorde 85 poäng under sin rookiesäsong i NHL och vann Calder Trophy 2018. Barzal har sedan etablerat sig som en av de mest spelskickliga centrarna i världen. Det är ganska lätt att säga vem som vann den trejden…

Mathew Barzal mot Griffin Reinhart är en ganska ensidig trejd. Foto: Bildbyrån



Erik Brännström (New York Islanders)

Okej, okej jag vet vad ni tänker. ”Erik Brännström är ju ingen stjärna i NHL” och det stämmer. Men det här är en rolig story ändå och om Brännström når sin fulla potential så kommer han absolut att vara en stjärna.

New York Islanders hade 15:e valet i draften 2017 men trejdade bort det till Vegas Golden Knights tillsammans med flera andra tillgångar för att säkerställa att Vegas inte tog en av deras oskyddade spelare i expansionsdraften utan i stället tog målvakten Jean-Francios Bérubé. Vegas gick med på det och plockade upp Berube och i 2017 års draft valde de Erik Brännström med 15:e valet.

Brännström spelade aldrig en enda NHL-match för Golden Knights.

MEN! 2019 var Brännström den allra viktigaste tillgången som Vegas skickade till Ottawa Senators i utbyte mot Mark Stone. I Vegas har Stone blivit en av de bästa tvåvägsforwards i ligan och de fick honom väldigt billigt eftersom de inte hade behövt betala någonting för Erik Brännström som de skickade till Ottawa.

Att New York Islanders trejdade Erik Brännströms draftval ledde till att Vegas fick Mark Stone. Foto: USA TODAY Sports/Bildbyrån



Bo Horvat (New Jersey Devils)

Vancouer Canucks fick sin lagkapten tack vare en trejd med New Jersey Devils 2013.

Canucks hade Roberto Luongo och Cory Schneider som målvaktspar men problemet var att båda var för bra och förtjänade att agera förstemålvakt. Vancouver valde då att trejda bort Schneider till Devils i utbyte mot ett förstarundeval i 2013 års draft. Schneider gjorde succé under sina första säsonger i New Jersey men sedan gick det fort utför och de två senaste säsongerna har han både fått spela i NHL och i AHL då han tappat sin plats i Devils.

Med förstarundevalet 2013 draftade Vancouver centern Bo Horvat som åttonde spelare. Horvat har utvecklats mycket de senaste åren och har blivit en otroligt viktig spelare över hela banan för Canucks. Sedan 2019 är han lagkapten för Vancouver och i årets slutspel sköt han tio mål vilket var fjärde bäst av alla, detta trots att Canucks åkte ut i kvartsfinalen.

Bo HorvatBildbyrån



Sean Couturier (Columbus Blue Jackets)

Nu kommer vi till en av de sämsta trejderna på den här listan, i alla fall ur Columbus Blue Jackets synvinkel.

2011 var Jeff Carter en stjärna i Philadelphia Flyers och Columbus ville gärna ha hans offensiva spetskvalitéer i sitt eget lag. De trejdade då Jakub Voracek och ett förstarundeval i 2011 års draft till Philadelphia för att få loss Carter.

Situationen i Blue Jackets funkade dock inte alls för Jeff Carter som endast spelade 39 NHL-matcher för Columbus innan han trejdades till Los Angeles Kings. I LA har Carter sedan vunnit två Stanley Cups, 2012 och 2014.

Jakub Voracek var bra redan i Columbus men det stora genombrottet kom i Flyers där han etablerade sig som en av de bästa passningsläggarna i NHL. Tjecken har gjort mer än 80 poäng två gånger efter trejden.

Som om det inte var nog så draftade Philadelphia Sean Couturier som åttonde spelare i draften 2011 med Columbus val. Couturier har gjort 76 poäng två säsonger och är en av de bästa tvåvägscentrarna i ligan. Den senaste säsongen vann han Selke Trophy som NHL:s bästa defensiva forward.

Att trejda Voracek och draftvalet som blev Couturier för Jeff Carter blev inte så bra för Columbus.Foto: USA TODAY Sports/Bildbyrån



Nu kommer vi till en annan svag Toronto-deal under Brian Burkes tid som general manager i klubben.

Leafs hade fått ett förstarundeval i 2011 års draft från Boston Bruins i Tomas Kaberle-trejden. Boston vann dock Stanley Cup vilket gjorde att det valet blev det 30:e och sista valet i förstarundan. Toronto hade dock identifierat en spelare som de ville ha och de var villiga att trejda upp för att få tag på honom.

De skickade därför det 30:e valet tillsammans med ett andrarundeval till Anaheim Ducks för att få det 22:a valet i draften. Toronto valde då Tyler Biggs som den 22:a spelaren. Biggs gjorde sedan aldrig en enda NHL-match och har nu redan lagt av. Det där är ju lite pinsamt för Toronto men återigen så blir det värre.

Med det 30:valet i draften 2011 så blickade Anaheim mot Sverige då de valde Rickard Rakell som därefter har skjutit över 30 mål två gånger under sin NHL-karriär. Men som sagt, det blir värre. Anaheim använde nämligen andrarundevalet de fick från Toronto för att välja John Gibson! Den 27-årige målvakten är nu en av de mest självklara förstemålvakterna i NHL och har etablerat sig som en stjärnkeeper i ligan. Tänk om Toronto hade fått drafta Gibson i stället, vad annorlunda allt hade varit…

Rickard Rakell.Foto: Kelvin Kuo-USA TODAY Sports



Här är dock en annan svensk inblandad men inte ur ett lika positivt perspektiv…

David Rundblad hade draftats av St. Louis Blues som 17:e spelare i förstarundan 2009 men Lyckselekillen tillhörde endast Blues i ett år innan de trejdade bort hans rättigheter.

De som då nappade på Rundblad var Ottawa Senators men för att få till sig svenskbacken behövde de ge upp sitt förstarundeval 2010. David Rundblad spelade sedan bara 24 matcher för Ottawa innan han trejdades till Phoenix. Rundblad vann Stanley Cup 2015 med Chicago Blackhawks men spelar nu i KHL med HK Sotji.

Vem valde då St. Lous med det 16:e valet 2010 som de fick av Ottawa? Jo, ingen mindre än Vladimir Tarasenko som har varit en av de giftigaste målskyttarna i NHL de senaste åren. 2019 fick Tarasenko även vinna Stanley Cup med Blues som en av lagets viktigaste forwards.

David Rundblad hade ingen långvarig karriär i varken St. Louis eller Ottawa.Foto: Bildbyrån



Max Pacioretty (San Jose Sharks)

För att avrunda går vi tillbaka ända till 2007 då San Jose Sharks trejdade sitt förstarundeval till Montreal Canadiens tillsammans med Josh Gorges i utbyte mot Craig Rivet.

Rivet gjorde dock bara en hel säsong i San Jose innan han gick till Buffalo Sabres och blev lagkapten (!) för Sabres innan han avslutade karriären 2012. Sharks fick alltså inte mycket ut av denna trejden men Montreal då?

Josh Gorges hade inte ens spelat 100 NHL-matcher innan trejden men i ”Habs” fick kanadensaren en större roll. Han har visserligen aldrig varit en av de spelarna som stuckit ut mest men Gorges var en stabil och gedigen back som spelade 464 matcher för Canadiens vilket är 22:a mest bland alla backar i Montreals historia.

Förstarundevalet 2007 blev det 22:a valet och med det valde Montreal Canadiens Max Pacioretty. Pacioretty blev sedan Montreals kanske bästa spelare och mellan åren 2015 och 2018 hade han även ”C:et” på bröstet i den anrika klubben. Pacioretty trejadedes till Vegas Golden Knights 2018 där 31-åringen fortfarande spelar och är assisterande lagkapten.

Max Pacioretty hade kunnat vara en Sharks-spelare.Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports



