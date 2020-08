Förre HV-hjälten: "Förhoppningsvis så löser sig något snart"

Han är en av två aktiva spelare som gjort över 700 SHL-matcher. Men just nu är framtiden oviss för Oscar Sundh som i väntan på ny klubb håller igång med HC Dalen. Han berättar att avskedet från HV71 var tufft, men att han ser framåt.

— Jag har ju spelat 14 raka år i SHL, så det kanske hade varit kul att testa utlandet, berättar han för hockeysverige.se.



NORRAHAMMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nio säsonger, två SM-guld och för evigt inpräntad i HV-supportrarnas hjärta för sin uppoffrande spelstil och sitt sätt att bemöta fansen. Men i slutet av mars kom beskedet att Oscar Sundh inte skulle få förlängt kontrakt med HV71.

— Första två veckorna, de var ganska tunga. Då var jag nere, det var mycket känslor och det kändes jobbigt. Men sen dess började det vända och nu känner jag att jag mår bra, berättade Sundh för sajten hockeystaden.se en månad efter beskedet.



Oscar Sundh efter SM-guldet 2017.Foto: Bildbyrån



Hockeysverige.se träffar Oscar Sundh i Smedjehovs cafeteria. Han har just genomfört ett 80-minuters ispass med Norrahammarsbaserade HC Dalen. En klubb som tränas av Oscar Sundhs forne lagkamrat i HV71, Pelle Gustafsson.

– Det kan fortfarande kännas lite jobbigt ibland. Jag har ju varit i HV under så många år och det har betytt så fruktansvärt mycket för mig, säger han apropå vårens besked.

– Men det är som det är och det kommer säkert komma något bra ur det här. Sån är branschen ibland och det är bara att acceptera.





HAR INTE VELAT STRESSA FRAM NÅGOT



När Hockeyettanklubben HC Dalen gick på is för två veckor sedan ringde Oscar Sundh tränaren Pelle Gustafsson och frågade om han fick vara med. Under sommaren har han varit på is en gång i veckan med ett gäng som bland annat bestått av David Ullström, Adam Almquist, André Petersson och Mattias Tedenby.

– Vi har varit sex stycken och kanske varit en avbytare och kört spel. Det har varit bra att hålla igång, men det är klart att det är roligt att träna med ett lag mer på riktigt. Det blir mer kamp och sånt där.



Forwarden har för första gången på väldigt länge skött sin sommarträning på egen hand. När han nu varit på is i två veckor känner han att han fått ett kvitto på att det funkat.

– Jag tycker det, kroppen känns väldigt bra, jag känner mig i bra form och har inte ont någonstans. Jag har fått fin hjälp av Johan Sandstedt som är HV:s fystränare, men sen har jag kunnat plocka det jag gillar från smörgåsbordet.

Oscar Sundh på is med Hockeyettanklubben HC Dalen.Foto: Henrik Skoglund



I intervjun med hockeystaden.se för några månader sedan berättade Oscar Sundh att han inte ville ta ett förhastat beslut om framtiden. Detta på inrådan av förre lagkompisen Robin Figren, som befann sig i en liknande situation förra sommaren innan han skrev på för Kloten.

— Jag och “Figge” är bra kompisar och jag har pratat en del med honom och frågat hur han kände och såg på sin sits. Han tog ju sig tid och kände efter vad han verkligen skulle göra. Han har gett mig rådet att ta mig tid, berättade han då.

SUGEN PÅ UTLANDET



Powerforwarden står noterad för 711 SHL-matcher. Han har under karriären förutom HV71 även lirat SHL-hockey för Djurgården, Timrå, Luleå och Linköping. Nästan direkt i samband med avskedet från HV71 deklarerade han att han skulle fortsätta spela. Men än så länge har han inte presenterats av någon ny klubb.

– Jag vill inte stänga någon dörr någonstans, men jag hade tyckt att det varit kul...Jag har ju spelat 14 raka år i SHL, så det kanske hade varit kul att testa utlandet. Så vi jobbar lite på det spåret, men det är Covid som råder just nu och det är kanske lite stiltje just nu. Vi ska ha barn om två veckor också och det är något vi måste ta hänsyn till också.

– Men förhoppningsvis så löser sig något snart.



Oscar Sundh fyller 34 år i oktober. Han pratar om utlandsspel till den kommande säsongen. Men han ser också bortom det.

– Jag tycker att min kropp känns pigg, jag har inte ont någon stans, det var betydligt värre för några år sedan tycker jag. Jag tycker att det är väldigt roligt.

– Ibland kan jag känna att det blir fixering på vad det står för siffra i passet, snarare än kanske hur man ser ut i kroppen och om man känner sig pigg eller inte. Om man har mycket skador eller inte. Som det känns nu så vill jag gärna fortsätta lira några år till. Jag tycker att det är roligt och jag är fortfarande beredd att lägga ner det som jag vet krävs.

Hur kommer det sig att kroppen känns bättre nu än för några år sedan?

– Jag tycker alltid att jag varit bra på att träna och ta hand om kroppen. Men sen har jag lärt känna den. Har du ont i ljumsken så kanske det börjar någon annanstans? Man har lärt sig de här kedjorna genom kroppen. Tecknen. De här övningarna ska jag ta bort, det här ska jag köra mer av, det här ska jag köra mer förebyggande av och här behöver jag stärka upp och så vidare.

Har du några anbud just nu?

– Nej, det har jag väl inte. Men det är lugnt, säger han ytterst hemlighetsfullt.

– Vi kollar runt lite, tillägger han och fyrar av ett leende som skulle göra sig väl på en känd kaviartub.

Oscar Sundh är noga med att han inte stänger några dörrar åt något håll, men på frågan om vilka länder han sneglar främst åt så blir svaret:

– Jag skulle vilja till Tyskland. Det hade varit kul att testa. Men vi får se som sagt, det är lite stiltje.

Det står still lite överallt när det handlar om hockeyns transfermarknad just nu och nog har det börjat viskas så smått i köerna på ICA Trollet i Taberg eller runt borden på pizzerian Happy Time i Norrahammar, ”Tänk om...”



Oscar Sundh framför rinken i Smedjehov.Foto: Henrik Skoglund



Finns det någon möjlighet att du kommer inleda säsongen i HC Dalen?

– Jag vet inte, det har vi inte riktigt pratat om. Jag frågade Pelle om jag fick vara med och köra, men sen har jag sagt att jag inte vill störa deras uppladdning inför deras serie. Men förhoppningsvis kanske jag kan addera någonting till träningarna.

– Sen får vi se hur länge jag får vara med och köra eller vad som händer med min situation. Det går ju inte säga så mycket.

BLIR PAPPA SNART

Oscar Sundh fortsätter sitt resonemang kring föregående fråga.

– Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det, jag känner att jag är ganska mycket i nuet. Vi jobbar på. Som sagt, vi går lite i väntans tider med barnet och sen får vi se hur det går. Roligare svar än så kan jag inte ge dig, säger han och skrattar.

Hur känns det att bli pappa här nu?

– Det ska bli jättekul. Jag längtar väldigt mycket. Det blir häftigt.

Har du förberett allt?

– (skratt). Jadå, vi är ganska bra förberedda. Sen finns det personer i omgivningen som tycker att jag är en sån rutinmänniska, så de tycker det ska bli kul att se när min värld vänder sig upp och ner, säger han och skrattar.