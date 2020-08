LISTA: NHL-spelarna som tjänat mest – genom tiderna

Att NHL-spelare tjänar mycket pengar kommer kanske inte som någon direkt överraskning, men jämför man vad med vad spelare i de andra stora proffsligorna i Nordamerika så hamnar hockeystjärnorna långt ned på listan.

Medan snittlönen i NHL säsongen 2019/20 låg på 2,69 miljoner dollar per år (enligt Statista) så drar dn genomsnittlige NFL-spelaren (amerikansk fotboll) in 3,26 miljoner dollar, den genomsnittlige MLB-spelaren (baseball) in 4,03 miljoner dollar per år medan den genomsnittlige basketspelaren i NBA tjänar hiskeliga 8,32 miljoner dollar per säsong.

Men med lite nyktra glasögon på saker och ting tjänar fortfarande NHL-spelarna enormt mycket pengar. men vem tjänar egentligen bäst?

Observera att dessa siffror endast grundar sig på NHL-kontrakt och inte tar hänsyn till kontrakt i andra ligor, reklamkontrakt och så vidare. All data är hämtad från CapFriendly.com.

DE HAR TJÄNAT MEST GENOM TIDERNA

År som aktiv: 2000–2016.

Klubbar: Tampa Bay Lightning, Dallas Stars, New York Rangers, Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings.

Intjänat: $98 400 799.

År som aktiv: 2005–

Klubbar: New Jersey Devils, Minnesota Wild.

Intjänat: $99 076 731.

År som aktiv: 2006–

Klubbar: Pittsburgh Penguins.

Intjänat: $99 720 892.

Jevgenij Malkin.Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



År som aktiv: 1997–

Klubbar: Boston Bruins, San Jose Sharks.

Intjänat: $109 187 195.

År som aktiv: 1998–2016.

Klubbar: Tampa Bay Lightning, Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings.

Intjänat: $110 480 893.

År som aktiv: 1993–2012.

Klubbar: Hartford Whalers, St. Louis Blues, Edmonton Oilers, Anaheim Ducks, Philadelphia Flyers.

Intjänat: $111 378 268.

Chris Pronger.



År som aktiv: 2005–

Klubbar: Washington Capitals.

Intjänat: $113 220 892.

År som aktiv: 2005–

Klubbar: Nashville Predators, Montreal Canadiens.

Intjänat: $114 001 365.

År som aktiv: 2005–

Klubbar: Pittsburgh Penguins.

Intjänat: $119 740 243.

År som aktiv: 1990–

Klubbar: Pittsburgh Penguins, Wahington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers, Calgary Flames.

Intjänat: $128 138 753.

Jaromir Jágr har tjänat mest.Foto: Bildbyrån



SVENSKARNA SOM TJÄNAST MEST GENOM TIDERNA

År som aktiv: 2006–

Klubbar: Dallas Stars, Boston Bruins, Vancouver Canucks.

Intjänat: $56 203 873.

År som aktiv: 2009–

Klubbar: Ottawa Senators, San Jose Sharks.

Intjänat: $60 795 352.

År som aktiv: 2007–

Klubbar: Washington Capitals.

Intjänat: $66 082 708.

Nicklas Bäckström.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



År som aktiv: 1995–2014.

Klubbar: Ottawa Senators, Detroit Red Wings.

Intjänat: $67 465 869.

År som aktiv: 2001–2018.

Klubbar: Vancouver Canucks.

Intjänat: $71 635 231.

År som aktiv: 2001–2018.

Klubbar: Vancouver Canucks.

Intjänat: $71 635 731.

År som aktiv: 1990–2009.

Klubbar: Quebec Nordiques, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks.

Intjänat: $80 710 500.

Mats Sundin.Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren



År som aktiv: 2002–2018.

Klubbar: Detroit Red Wings.

Intjänat: $80 886 585.

År som aktiv: 1995–2011.

Klubbar: Quebec Nordiques, Colorado Avalanche, Philadelphia Flyers, Nashville Predators.

Intjänat: $85 450 100.

År som aktiv: 2005–

Klubbar: New York Rangers.

Intjänat: $98 283 390.

"Henke" har tjänat mest av svenskarna.Foto: Andy Marlin-USA TODAY Sports