NHL:s nya bakslag – översvämning i hubarenan

Ett stormoväder svepte in över Edmonton under torsdagskvällen.

Kraftiga regnfall gjorde att vatten tog sin i Oilers hemmaarena Rogers Place och skapade en översvämning vid en av ingångarna. Vattenskadorna tros dock inte påverka NHL:s plan att börja spela på arenan om ett par veckor.

Rogers Place i Edmonton är en av två hubstäder utsedda av NHL där slutspelet ska avgöras. Oilers hemmaarenan får också äran att vara arenan där Stanley Cup-bucklan ska lyftas.

Nu kan dock NHL ha drabbats av ett bakslag.

Med bara ett par veckor kvar till pucksläpp utsattes Rogers Place för en översvämning och vattenskador efter att en storm dragit in över Edmonton under torsdagsnatten.

På en video, som ursprungligen delades på Reddit men som senare spreds flitigt på Twitter, syns hur vatten täcker hela golvet vid en av arenans ingångar.

What the fuck happened to Rogers Place no no no no no pic.twitter.com/LKqaU1YxaV