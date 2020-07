Fem svenskar rankas bland de 50 bästa utanför NHL

Det är The Athletics talangutvärderare Scott Wheeler som ligger bakom den stora listan där de 50 bästa draftade spelarna utanför NHL rankas. Wheeler har tittat närmare på spelare som är 23 år eller yngre och som inte har etablerat sig fullt ut i NHL. Han har framför allt tittat på spelarna som inte spelade i NHL sent under den här säsongen. Det gör att till exempel Erik Brännström finns med i den här diskussionen medan en spelare som Rasmus Sandin inte gör det, trots att Brännström spelade fler NHL-matcher än Sandin totalt sett.

Rankingen toppas av den kanadensiske JVM-centern Dylan Cozens, som draftades som sjunde spelare av Buffalo Sabres i fjol och har vräkt in poäng för Lethbridge Hurricanes i juniorligan WHL den gångna säsongen. Han skuggas av Anaheim Ducks talangfulle center Trevor Zegras, vald som nionde spelare i fjol, medan amerikanske målsprutan Cole Caufield, vald som 15:e spelare av Montréal Canadiens i fjol, är trea.

Högst rankade svensk på listan är backen Victor Söderström. Den tidigare Brynäsjunioren återfinns på 15:e plats. Wheeler skriver att han antagligen inte gav Söderström tillräckligt med respekt inför draften i Vancouver i fjol, där gästriken valdes som elfte spelare av Arizona Coyotes, men fastslår också att "jag fortfarande inte är övertygad om att han kommer att bli en toppback på nästa nivå, vare sig offensivt eller defensivt".

Alldeles bakom Söderström återfinns Luleås succéback Nils Lundkvist, 2020 års vinnare av Elite Prospects Award som SHL:s bästa junior. Lundkvist draftades av New York Rangers som 28:e spelare 2018, men kommer som bekant att spela för Luleå även kommande säsong. Om sextondeplacerade Lundkvist skriver Wheeler att han är mäkta imponerad över ynglingens säsong i SHL: "Han ser alltid ut att vara i kontroll", menar Wheeler.

STOR TRO PÅ ERIK BRÄNNSTRÖM

Tredje svensk på listan är Ottawa Senators Erik Brännström, 20. Han är rankad som 19:e spelare. Även om han gjorde 31 NHL-matcher ser Scott Wheeler fortfarande den tidigare HV71-spelaren som en talang med stor uppsida att bli bättre. Han tror att Brännströms defensiva tillkortakommanden och brist på storlek kommer att begränsa honom en smula, men att hans offensiva egenskaper gör honom intressant.

Högst rankad av alla svenska forwards är Rögles Nils Höglander på 24:e plats. Den kreativa 19-åringen har skrivit kontrakt med Vancouver Canucks efter att klubben draftade honom som 40:e spelare i fjol, men ser ut att bli kvar i SHL under 2020/21. Scott Wheeler skriver om Höglander att han är "a pain in the ass" och en spelare som "är starkare än han ser ut att vara". Han tror att den sevärde forwarden kan bli en topp sex-forward för Canucks om han "blir mer disciplinerad, lär sig spela bättre utan pucken och blir mer konsekvent i sitt spel".

Den femte och sista spelaren på listan har också en koppling till Rögle. Det är forwarden Lucas Elvenes som landar på 46:e plats efter en stark rookiesäsong i AHL med Chicago Wolves, Vegas Golden Knights farmarlag. Elvenes har ännu inte debuterat i NHL. I AHL stod 20-åringen för 48 poäng på 59 matcher. Wheeler skriver att Elvenes är en spelare som har kapacitet att göra sin omgivning bättre tack vare sitt fina passningsspel. Lucas Elvenes draftades av Vegas som 127:e spelare i femte rundan 2017.

Noterbart är att Wheeler inte har med Philip Broberg på sin lista. Skellefteå AIK-backen valdes som åttonde spelare av Edmonton Oilers i första rundan av draften i fjol. Inte heller Tobias Björnfot (Los Angeles) eller Simon Holmström (N Y Islanders) som valdes i första rundan av draften i fjol tar plats här.

Scott Wheelers topp-10

(klubbtillhörighet för säsongen 2019/20)

1) Dylan Cozens, c, Lethbridge (WHL) - BUF

2) Trevor Zegras, c, Boston University (NCAA) – ANA

3) Cole Caufield, fw, Univ. of Wisconsin (NCAA) – MTL

4) Alex Newhook, c, Boston College (NCAA) – COL

5) Bowen Byram, b, Vancouver (WHL) – COL

6) Kirill Kaprizov, fw, CSKA Moskva (KHL) – MIN

7) Alex Turcotte, c, Univ. of Wisconsin (NCAA) – LAK

8) Arthur Kaliyev, fw, Hamilton (OHL) – LAK

9) Peyton Krebs, c, Winnipeg (WHL) – VGK

10) Nick Robertson, fw, Peterborough (OHL) – TOR

Svenskarna på listan

15) Victor Söderström, b, Brynäs (SHL) – ARI

16) Nils Lundkvist, b, Luleå (SHL) – NYR

19) Erik Brännström, b, Belleville (AHL) – OTT

24) Nils Höglander, fw, Rögle (SHL) – VAN

46) Lucas Elvenes, fw, Chicago (AHL) – VGK

