"Vi satte upp honom på listan som sista spelare"

Från att bli vald i sjunde rundan – ett år efter sitt egentliga draftår – till att skjuta 20 mål på 54 matcher som rookie i NHL. Här delar tidigare NHL-scouten Fredrik Andersson med sig av historien om hur Buffalo Sabres gjorde ett rejält fynd i Victor Olofsson.

Det var sannerligen ingen dålig rookiesäsong Victor Olofsson svarade för i NHL. Även om den naggades i kanten av en knäskada samlade den snart 25-årige forwarden från Örnsköldsvik på sig 42 poäng (20+22) på 54 matcher för Buffalo Sabres efter att ha funnit kemi med lagkaptenen och fixstjärnan Jack Eichel.

Att Olofsson skulle befinna sig här 2020 var det nog få som kunde föreställa sig när han blev tillgänglig i NHL-draften 2013. Då var det ingen NHL-klubb som satsade på honom. I stället var det året därpå som den hårdskjutande ynglingen valdes av Buffalo Sabres som 181:a spelare i den sjunde och sista rundan – efter påtryckningar från klubbens dåvarande scout Fredrik Andersson.

För Andersson var Olofsson ingen ny bekantskap. Tvärtom hade han tidigt koll på både Victor och hans tre år äldre bror Jesper, som skrev på för Buffalo Sabres farmarlag Rochester Americans i AHL under våren.

– Jag känner deras pappa Tony väl. Vi spelade ihop när vi var yngre och gjorde även lumpen tillsammans. Jag kände familjen på ett sätt som gjorde att jag redan satt inne på mycket av den information som en NHL-klubb vill ha om en spelare. Vad han har för bakgrund, vilket driv som finns där och allt annat som kan ge en inblick i personen lika mycket som spelaren, berättar Fredrik Andersson.

Victor Olofsson SHL-debuterade under säsongen 2013/14.Foto: Bildbyrån/Jonas Forsberg



"SEN IN I PUBERTETEN"

När Victor Olofsson blev tillgänglig i NHL-draften 2013 var han en J18-spelare för Modo och hade under säsongen bara gjort sporadiska inhopp i klubbens J20-lag.

– Han var väldigt sen in i puberteten och tunn i kroppen. Första året han var aktuell för draften hade han varit bra i J18-laget, men inte sådär att man hajade till, minns Fredrik Andersson.

– Problemet för Victor under den här tiden var att Modo hade några väldigt vassa årgångar med fantastiska spelare som var före honom i pipelinen. Det gjorde att han inte fick chansen i J20-laget tidigare. När han kom in var det mycket spel i tredjekedjan, lite längre ned i näringskedjan. Han fick stå tillbaka lite för andra spelare.

Säsongen 2013/14 kom det att förändras. Olofsson klev ut ur skuggan och fick en framträdande roll i Modos J20-lag. På 44 matcher sköt han 32 mål och var med det delad etta i juniorseriens målliga tillsammans med Linköpings Leon Bristedt. Han fick också debutera i juniorlandslaget och gjorde elva SHL-matcher med Modo.

Fredrik Andersson började tala sig varm om Olofsson under draftmötena med Sabres, inte minst på grund av det imponerande skottet som i Modo-kretsar hade bidragit till att ge honom smeknamnet "Goalofsson". Klubbledningen var till en början ljummen, målskörden till trots.

– Jag kommer ihåg att han hade varit handskadad i samband med J20-slutspelet och inte spelat så mycket som han normalt sett skulle göra. Han var nästan bara inne i PP. Jag visste orsaken till det och att man inte skulle dra för stora växlar av att han inte riktigt kunde göra sig själv rättvisa, säger Fredrik Andersson.

– Det var svårt att övertyga dem eftersom det var så få av dem andra som sett honom spela. Där fick jag verkligen ligga på för att han skulle bli aktuell att komma med på listan.

Fredrik Andersson.Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner



FICK ÖVERTALA CHEFSSCOUTERNA

Faktum är att när Buffalo Sabres fastställde sin lista inför draften i Philadelphia 2014 fanns Victor Olofsson inte med. När sista draftmötet var över tog Fredrik Andersson mod till sig, gick fram till chefsscouten Kevin Devine och lyfte Modo-forwarden en sista gång.

– Det är ett litet roligt minne så här i efterhand, skrattar Andersson.

– Jag sa till Kevin och Dave Torrie som var ansvariga att om vi inte har med Victor i rullarna inför draften så kan vi inte välja honom och att det därför var viktigt att åtminstone ha med honom på listan. Så de gick med på att sätta upp honom på listan som sista spelare.

Buffalo Sabres skepsis kring Victor Olofsson låg i att de bortsett från skottet inte såg storheten i honom som spelare.

– De var tveksamma till om han hade tillräckligt med tävlingsinstinkt för att bli en NHL-spelare. Det fanns många andra spelare med liknande karaktär, spelare som var lite mindre och inte tävlade tillräckligt mycket. Jag fick trycka stenhårt på Victors skott för att övertyga dem. När man letar spelare vill man hitta en styrka som den spelaren har som är NHL-mässig och sedan får man bygga vidare på resten. I Victors fall var det just skottet som blev avgörande för att vi skulle drafta honom.

Hur tycker du att han har utvecklats nu jämfört med när ni draftade honom?

– Han tävlar mycket mer nu och är tuffare mot sig själv. I hans fall tror jag bara att det var en mognadsfråga. Han kom sent in i puberteten och var lite efter andra i samma ålder. Även om man har bra skridskoåkning och skott måste man vinna närkamper också.

– Det var när han gick från Modo till Frölunda som man kunde se att han började tävla på allvar och tog nästa kliv. När han sedan kom till Rochester (i AHL) hade han blivit en plusspelare som tävlade mer över hela banan, han var först in i närkamperna och tog för sig i sargspelet. Det har man sett även i NHL nu när han har spelat med Eichel. Han kan vinna pucken, ge den till Eichel och hitta en ny yta. Han är smart och skicklig nog för att spela tillsammans med en världsstjärna, men har även arbetsmoralen som krävs.

Jack Eichel och Victor Olofsson.Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl



"KAN KÄNNA MIG STOLT"

Fredrik Andersson tycker även att Victor Olofssons framgångssaga är ett bevis för att man inte behöva ha bråttom som spelare. Tvärtom kan det löna sig med tålamod.

– Det är kul med sådana här sagor för det visar att det inte bara är de där stora juniorstjärnorna som lyckas. Alla kan inte vara där så tidigt, vissa behöver mer tid och om du gör något vettigt av den tiden och är envis kan du nå långt ändå. Låt det ta tid och ha tålamod!

– Du behöver inte vara i NHL när du är 18 eller 20, utan du kan lika gärna vara det när du är 25.

Han pekar på två andra svenska exempel.

– Man ska känna sig mogen att ta sig an uppgiften. Se på Carl Söderberg som väntade länge och väl och nu har gjort många bra år i NHL. Eller Jonathan Dahlén hos oss (i Timrå) som väljer en lite annorlunda väg för att bli redo för att ta nästa steg.

Kan du känna stolthet i dag över att ha varit med och bidragit till att Buffalo draftade Victor?

– Det kan jag göra, jag kan känna mig lite stolt över att jag fick igenom det med en sjunderunda som blivit en NHL-spelare som gör så många poäng som han gör. Det gör gott i hjärtat. Sedan har jag inte gjort något mer än att drafta honom. Det är spelarna själva som gör jobbet för att ta sig dit. Men det är jätteroligt att följa killarna när man varit indragen i den här processen och se att det går bra för dem.

Det är ett tag sedan du fick lämna Sabres nu (2016), men har du fått någon cred från klubben för att du bidragit till att ge dem spelare som Linus Ullmark och Victor?

– Nja, det är Kevin Devine som var chefsscout när jag jobbade där den som gjort tydligast. Han har sagt att det var bra drafter. Så det är han som jag har den bästa kontakten med fortfarande. I övrigt tror jag inte att klubben lägger energi på sådant nu när det är nytt folk på stolarna där.