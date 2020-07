Uppgifter: Här kommer Stanley Cup-slutspelet att spelas

Under en lång tid har Las Vegas pekats ut som det mest rimliga stället att hålla ett Stanley Cup-slutspel på. Inte minst på grund av det nästan obegränsade utbudet av hotell. Men sedan staden drabbats av en ny våg av fall av covid-19 sedan man öppnade upp kasinon och hotell efter coronaepidemins första explosion i mars har NHL:s intresse för staden falnat.

Nu pekar i stället allting på att NHL:s bägge hubstäder kommer att finnas i Kanada.

Sent i går kväll kom uppgifter att ligan sannolikt kommer att placera slutspelet i Toronto och Edmonton. Ingenting är spikat, men på grund av covid 19-situationen i några av de andra potentiella hubstäderna – Los Angeles och Chicago utöver Las Vegas – har det blivit naturligt för ligan att rikta blickarna mot de två kanadensiska städerna, menar Sportsnets Chris Johnston.

Om städerna klubbas igenom som hubbar för NHL kommer lagen från Eastern Conference att spela sina matcher i Toronto medan lagen i Western Conference spelar sina matcher i Edmonton.

BEHÖVER FÅ KLART NYTT KOLLEKTIVAVTAL

Runt den 10 juli förväntas de 24 NHL-klubbar som ska vara med och slåss om Stanley Cup öppna sina träningsläger. Cirka 14 dagar senare kommer de att resa till respektive hubstad för att göra sig redo att starta slutspelet.

Allt hänger dock på att NHL och spelarfackföreningen NHLPA kan gå i mål med den förhandling kring ett nytt kollektivavtal som man jobbar på just nu. Som tidigare rapporterats finns bland annat NHL:s deltagande i OS både 2022 och 2026 med som punkter där, men det handlar också om att komma överens om att NHL:s lönetak ska ligga kvar vid nuvarande gräns, 81,5 miljoner dollar per klubb, under de närmaste två säsongerna. Under säsongen 2022/23 ska det sedan öka till 82,5 miljoner, skriver Elliotte Friedman på Sportsnet.

Enligt honom kommer också möjligheten att avstå från spel i sommarens Stanley Cup-slutspel om man av olika anledningar inte känner sig trygg att spela på grund av det rådande hälsoläget. Detta utan återverkningar.