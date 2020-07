En grymt viktig påskrift från en trotjänare, ett intressant backförvärv och ett stabilt lagbygge i norr. Voila, några korta betraktelser.



Särskilt förvånande? Nej förstås inte. Men inte desto mindre viktigt.



Att Magnus Isaksson har gjort klart för en ny säsong (hans åttonde i rad) i Piteå är förmodligen den viktigaste kontraktsförlängningen som kommer presenteras den här sommaren.



33-åringen bär laget så väl som ledare som med sitt spel där han säsong efter säsong efter säsong fullkomligen sprutar in poäng. Nu ser det ut som att Piteå åtminstone kommer få behålla merparten av sina riktigt tunga poängspelare (Joakim Högberg och Petter Mäkitalo ska ju också vara klara) och det är så klart väldigt positivt.



Men det ser i den ekonomiska situation föreningen befinner sig ut att bli ett ganska framtungt gäng, med en tydlig förstaline som ska dra lasset. Igen.



* * *



När vi ändå talar om norrserien och spelare därifrån får det väl ändå sägas att KRIF i söderserien gör ett klart intressant nyförvärv när de plockar backen Ludvig Carlsson från Östersund. Den tidigare Örebro-junioren är väl knappast den som skapat de största rubrikerna, men har gjort ett gediget jobb under tre säsonger i den Östersund-defensiv som bitvis varit rena Fort Knox.



Annars kan man ju konstatera att det där med att värva backar från just Östersund börjar bli ett tydligt tema för KRIF under sportchefen Torbjörn Karlsson.



Ifjol hämtades Jesper Solomon Frisell och Oskar Brändström (som båda nu lämnat klubben) därifrån och nu alltså Ludvig Carlsson. Sportchef Karlsson har uppenbarligen en softspot för backar från jämtlänningarna.



* * *



Apropå Östersund. Förlängningen med Simon Lövgren som kommunicerades ut idag innebär att ytterligare en solid Hockeyettan-kugge ritat på för föreningen. De mest uttalade stjärnorna finns inte där, men nog ser det ut som att Östersund kommer få ihop ett riktigt bra lag i vinter igen.