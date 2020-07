I dag skulle NHL:s free agent-marknad ha öppnat. Uffe Bodin tittar närmare på tio av spelarna som skulle ha kunnat skriva långa, lukrativa kontrakt om det inte vore för covid-19.

Normalt sett brukar 1 juli vara en högtidsstund för NHL-älskare. Det är då NHL slår upp portarna för free agent-marknaden, något som brukar innebära en hel del spektakulära klubbyten. Men som med allt annat här i världen har det välts över ända under 2020.

I stället för att få reda på var några av ligans stora stjärnspelare har sin framtid som hockeyspelare sitter vi här och rullar tummar i väntan på ett träningsläger som (kanske) startar 10 juli följt av ett play in som (kanske) startar under andra halvan av augusti och som ska utmynna i ett slutspel som (kanske) startar i början av hösten. De som skulle bli free agents i dag får snällt vänta till oktober eller kanske till och med november innan de kan börja förhandla om nya kontrakt. Och då antagligen inte alls till samma lukrativa avtal som innan covid-19 vände upp och ned på världen. Det mesta tyder på att lönetaket kommer att stanna vid sin nuvarande nivå i åtminstone två år framöver, något som reducerar möjligheterna för spelare att casha in.

Vilka är då spelarna som skulle ha kunnat kliva ut på free agent-marknaden i dag? Här rankar jag de tio mest attraktiva spelarna som skulle ha blivit unrestricted free agents, alltså spelare som kan kliva ut på öppna marknaden och ta emot anbud från alla klubbar.

10) Tyler Toffoli, fw, Vancouver

Det har funnits anledning att tvivla på Toffoli till och från under senare år. Det råder ingen tvekan om att han är en gudabenådad målskytt, men problemet har varit att han inte alltid haft så mycket att bidra med när skyttet inte gått i lås. Det var också därför han fick finna sig i att placeras på läktaren av Los Angeles Kings coach Todd McLellan i höstas. Efter det återfann han lite av sin känsla och hann skjuta 18 mål innan han i februari trejdades till Vancouver. Där såg han mycket stark ut och sköt sex mål och hade tio poäng under de tio matcher han hann spela för Canucks innan pausen.

Toffoli är en topp sex-forward som fungerar utmärkt som en komplementsforward. Men NHL-klubbar gör nog rätt i att vara en smula försiktiga med att lägga för många år på ett kontraktserbjudande till 28-åringen. Målskyttar åldras sällan väl och upplever ofta en försämring i produktionen efter att ha passerat 30-strecket. Med det sagt borde den Stanley Cup-meriterade kanadensaren ha ett par vassa säsonger kvar i tanken.

Elias Pettersson och Tyler Toffoli.Foto: Marc DesRosiers-USA TODAY Sports



9) Tyson Barrie, b, Toronto

Tyson Barrie borde egentligen befinna sig högre upp på en sådan här ranking. Åtminstone om man ser till potentialen han besitter. Men säsongen i Toronto var något av en berg- och dalbana. Under Mike Babcocks ledning hade nyförvärvet från Colorado Avalanche väldigt svårt att finna sig till rätta i sin nya omgivning. Efter att Sheldon Keefe tog över som coach blev det bättre, men sett till förväntningarna som fanns på Barrie är det svårt att ge honom godkänt för vad han presterade under grundserien.

Den som väljer att satsa på Barrie på free agent-marknaden – för han lär knappast bli kvar i Toronto – måste vara medveten om att det är en renodlad powerplay-specialist och offensivback de får. Bristerna i det defensiva spelet är fortfarande rätt påtagliga. Men det finns fortfarande potential för 50 poäng där och det lär det finns någon som är villig att slanta upp för.

Tyson Barrie.Foto: Dan Hamilton-USA TODAY Sports



8) Jevgenij Dadonov, fw, Florida



Efter ett par tunga säsonger i Floridas organisation tidigt i karriären återvände Dadonov till Panthers 2017. Där har 31-åringen visat upp samma glöd som gjorde honom till en av KHL:s främsta spelare under sina sista säsonger i SKA Sankt Petersburg. Efter 65, 70 och slutligen 47 poäng under de tre senaste säsongerna är han en spelare som lär skapa intresse på free agent-marknaden.

Det blir dock intressant att se om det inte kommer att dyka upp en del väldigt lukrativa anbud från Ryssland också när Panthers säsong är över. Jag ser det inte alls som en omöjlighet att Dadonov kan lockas tillbaka hem av någon av de stora, ekonomiskt täta KHL-klubbarna. Annars är han en topp sex-forward i majoriteten av alla NHL-lag.

Jevgenij Dadonov.Foto: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports



7) Mike Hoffman, fw, Florida

I Sverige antagligen mest känd för den bisarra historien av anklagelser som innefattade hans sambo och Erik Karlssons hustru Melinda. På isen är Hoffman en mycket effektiv skytt med ett av NHL:s bästa direktskott, vilket inte minst gjort honom till ett stort hot i powerplay.

Efter genombrottet i Ottawa 2014/15 har 30-åringen etablerat sig som en pålitlig målskytt och poänggörare. Han satte personbästa med 36 mål under 2018/19 och hade 29 mål och 59 poäng på 69 matcher när 2019/20 pausades. Med det var han poängbäst av alla spelare i den här free agent-gruppen.

Att han inte rankas högre beror på att han, i likhet med Toffoli, lever högt på sitt målskytte. Hur länge till kommer han att kunna göra det?

Mike Hoffman.Foto: USA Today Sports/Bildbyrån



6) Robin Lehner, mv, Vegas

Det har varit lika delar förvirrande och upplyftande att följa Robin Lehners utveckling som människa och målvakt under de två senaste åren. Förvirrande så till vida att han trots två riktigt starka säsonger varken fått förlängt kontrakt av vare sig New York Islanders eller Chicago Blackhawks. Den trista sanningen här ligger i att NHL-klubbarna, trots Lehners uppenbart starka resultat, inte känner att de vågar satsa på honom. Där kan man snacka om stigma när det kommer till psykisk ohälsa och stark personlighet.

Med det sagt tror jag att Lehner kommer att sätta hårt mot hårt i framtida förhandlingar och få till ett kontrakt som sträcker sig längre än en säsong framåt i tiden den här gången. Hans utgångsläge görs inte enklare av att det mycket väl kan komma att finnas två likvärdiga målvakter i Jacob Markström och Braden Holtby tillgängliga på marknaden. Men utifrån vad Lehner visat upp sedan han öppnade sig och berättade om sina inre demoner för snart två år sedan är han onekligen värd en förstaspade och ett större förtroende framöver.

Robin Lehner i Vegas.Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports



5) Jacob Markström, mv, Vancouver

Innan han skadade sig i februari luktade det Vezina Trophy-finalist om Markström, som med sitt storspel var på väg att bära Vancouver Canucks till slutspel. Gävlesonen var på väg mot sin klart bästa NHL-säsong i karriären och det kom lägligt med tanke på hans kontraktsstatus.

Men redan innan covid-19 var begreppet på allas läppar hämmades Markströms möjligheter att skriva ett längre kontrakt av den hårda konkurrens bland free agent-målvakterna. Floridas beslut att sajna Sergej Bobrovskij till ett 70-miljonerskontrakt förra sommaren lär också avskräcka en och annan målvaktsspekulant.

Det skulle leda en till att tro att en fortsättning i Vancouver Canucks vore 30-åringens bästa alternativ. Problemet är att Canucks målat in sig i ett hörn med flera mindre bra kontrakt som begränsar deras möjligheter att lägga de pengar på Markström som han gjort sig förtjänt av. Speciellt med tanke på att man inom ett år måste skriva nya kontrakt med sina framtida superstjärnor Elias Pettersson och Quinn Hughes. Med ett lönetak som i bästa fall landar på samma nivå som under föregående säsong de närmaste två åren ser det ut att bli en svår manöver för Canucks att behålla Markström.

Jacob Markström.Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports



4) Braden Holtby, mv, Washington

Både Lehner och Markström hade en bättre säsong än Holtby innan NHL pausades. Men Washington Capitals veteran har något som de båda saknar, en Stanley Cup-ring. Det är kanske förmätet att tala om gamla meriter i sådana här sammanhang, men när en general manager jämför olika målvakter kan det definitivt vara en avgörande faktor. "Han vet hur man vinner", som vi sett i tusen och åter tusen pressmeddelanden när en ny spelare med en mästerskapstitel på CV:et presenteras. Så även om jag skulle ranka Lehner och Markström som bättre målvakter i dagsläget gör det dem inte mer attraktiva än Holtby.

30-åringen skulle helst vilja vara kvar i Washington och jag är säker på att Capitals helst skulle vilja behålla honom. Det finns onekligen starka band mellan spelaren, klubben och staden. Men att finna lönetaksutrymme för honom blir ingen enkel historia, speciellt inte efter Nicklas Bäckströms senaste kontrakt. Capitals har dessutom en av de mest spännande unga målvaktstalangerna i ligan i ryssen Ilya Samsonov. Det talar för att Holtby görs tillgänglig som free agent när allt är sagt och gjort.

Braden Holtby.Foto: Usa Today Sports/Bildbyrån



3) Torey Krug, b, Boston

Odraftad efter att ha varit ansedd som för liten. Torey Krug har onekligen gjort en fascinerande resa till den stjärnstatus han har i Boston Bruins i dag. 29-åringen från Michigan har utvecklats till en av NHL:s bästa powerplay-backar, men även utvecklat sitt spel till den nivå att han inte längre kan avfärdas "bara" som offensivspecialist.

Efter att ha tillbringat åtta säsonger i Boston Bruins organisation är det självklart att det finns en stark koppling mellan klubb och spelare. "Problemet" är att Bruins har en väldigt strikt lönepolicy. Ingen ska tjäna mer än stjärnor som Patrice Bergeron, Brad Marchand eller David Krejci. För Torey Krugs del skulle det innebära att han tvingas sälja sig billigt kontra vad han är värd på öppna marknaden. Det är det som talar emot en fortsättning i Bruins.

Samtidigt är det lika ovissa som underliga tider vi lever i. Det kan tala för att Krug, eller någon av de andra på den här listan, faktiskt väljer en lägre lön än planerat för att få trygghet. Vi kan se det som en asterisk för alla spelare på utgående kontrakt just nu.

Torey Krug.Foto: Icon Sportswire



2) Alex Pietrangelo, b, St. Louis

Det känns lite smått surrealistiskt att kaptenen för de regerande Stanley Cup-mästarna kommit så långt att han sitter på ett utgående kontrakt med en överhängande risk att flytta på sig. Det är ett scenario jag knappast hade kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi. Men förhandlingarna mellan Blues och Alex Pietrangelo har gått oväntat segt. General managern Doug Armstrong agerade redan inför säsongen genom att värva och sajna Justin Faulk från Carolina Hurricanes. Dels för att stärka upp sin backuppsättning givetvis, men dels också för att ha en försäkring om Pietrangelo faktiskt skulle lämna klubben.

Nu ser Faulks lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar per år till 2027 inte så rolig ut. De pengarna kunde med fördel ha använts till att krydda ett erbjudande till Pietrangelo i stället. Men här är vi och i nuläget talar inget för att Blues ska lyckas behålla sin kapten utan att offra en hel del andra spelare i processen.

På öppna marknaden skulle Pietrangelo skära guld. Det tror jag inte ens covid-19 sätter stopp för.

Alex Pietrangelo i mitten.Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports



1) Taylor Hall, fw, Arizona

Taylor Hall säger sig trivas bra i Arizona, men han lyfte aldrig till förväntade nivåer efter trejden från New Jersey Devils. 27 poäng på de 35 matcher han gjorde för klubben innan covid-19-pausen känns fattigt för den tidigare Hart Trophy-vinnaren. Nu kommer Coyotes trots det säkerligen att göra ett ärligt försök att behålla honom i klubben. Men hur troligt är det att han stannar?

Hall har upplevt ett ynka slutspel under en lång NHL-karriär och framgång är långt ifrån en självklarhet om han stannar i öknen. Hans väldokumenterade nyfikenhet inför free agent-processen gör att han åtminstone lär testa öppna marknaden bara för att se hur det fungerar och vilken sorts anbud han kan tänkas få. Det är givetvis inte omöjligt att han väljer att stanna i Arizona, men om jag skulle gissa tror jag vi ser honom i en annan tröja säsongen 2020/21.

När det kommer till pengar lär det nog inte bli åttasiffrigt antal dollar per år i lönetaksträff. Den ekonomiska situationen i NHL efter covid-19 kommer sannolikt att få den konsekvensen. Både för Hall och andra som haft "oturen" att bli free agent nu.

Taylor Hall.Foto: Eric Bolte/USA Today Sports



