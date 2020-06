Uppgifter: NHL nära nytt kollektivavtal

Säsongen 1994/95 förkortades och det spelades bara 48 matcher. Säsongen 04/05 ställdes in helt, och efter det var NHL omgjort i grunden. Ett lönetak infördes och det destruktiva spelet skulle bort. Säsongen 12/13 förkortades också och kom igång först efter nyår.

Men nu ser NHL och NHLPA ut att undvika en ny lockout. Trots att det nuvarande kollektivavtalet inte går ut förrän 2022 ser ett nytt sådant ut att vara mer eller mindre på plats redan nu. Det är St. Louis-reportern Andy Strickland, som jobbar för Fox Sports Midwest, som på twitter skriver att parterna kommit långt i sina förhandlingar och är nära en uppgörelse. Det nya kollektivavtalet ska gälla i sex år, och alltså säkra att vi inte får någon lockout förrän tidigast 2028.

En stor fråga i förhandlingarna ska vara hanteringen av stora bonusar, som blivit allt vanligare de senaste åren. Spelarna får en allt mindre del av sin pengakaka i rena löner, utan får det mesta i fastställda bonusar som betalas ut den första juli varje år.

Strickland skriver att en "MOU" (Memorandum of understanding) kan vara på sin plats redan i början av juli - vilket innebär att parterna är överens om det nya avtalet som NHL ska vila på de kommande åren.

There is some pressure for owners and players to have framework in place considering the millions of dollars due in signing bonus money, mostly on July 1st. Panarin, Matthews, Marner, Bobrovsky among those with heavy signing bonuses. #NHL #NHLPA https://t.co/WbQZPxEbiT