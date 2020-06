KHK överklagar – då kan beslutet komma

Den 12 juni lät Svenska ishockeyförbundet meddela att Karlskrona HK inte beviljas någon elitlicens till den kommande säsongen i Hockeyallsvenskan.

Anledningen till beslutet grundades i de stora skulder klubben drogs med, uppemot tio miljoner kronor enligt Sydöstran. Fram till på fredag har klubben rätt till att överklaga beslutet, något man nu allså kommer att göra.

– Vi kommer att lämna in den på fredag men jag kan inte gå in på några detaljer, säger KHK:s sportchef Per Rosenqvist till Sydöstran.



Ett svar på överklagan som lämnas in till appellationsnämnden lär dröja, berättar Rosenqvist.

– Det tar nog två till fyra veckor efter att vi lämnat in vår överklagan innan beslut från appellationsnämnden kommer, säger Rosenqvist.



Förra veckan fick klubben dock ett glädjande besked då lagets tidigare målvakt Arvid Holm tecknat ett NHL-avtal med Winnipeg, något som innebär att klubben kommer att få in sköna NHL-miljoner på sitt bankkonto.

