Blicken lyfts mot höstens SHL-säsong

När resten av sportvärlden sakta men säkert öppnar upp igen så finns det anledning att på allvar lyfta blicken mot SHL-säsongen 2020/2021. Spelschemat för den kommande säsongen är redan spikad och den 19 september är det nedsläpp.

Coronakrisen avslutade säsongen 2019/2020 i förtid

SHL 2020/2021 kan spelas utan publik

Nytt system för upp- och nedflyttning

Även HockeyEttan berörs

Så följer du SHL

Hockeysäsongen 2019/2020 fick inget riktigt avslut på grund av coronakrisen. När grundserien var avslutad ställdes SM-slutspelet in och man beslutade att inte kora någon svensk mästare denna säsong. Luleå som toppade tabellen överlägset fick därmed aldrig chansen att spela om SM-titeln.Förmodligen kommer även nästa säsong att präglas av coronakrisen. Och det är troligt att nästa säsong kommer att spelas utan publik , precis som nu sker inom fotbollen och många andra sporter. Inget är dock helt klart gällande hockeyn, men en publikfri säsong är troligtvis något som ligan och klubbarna behöver förbereda sig på.En stor nyhet inför säsongen 2020/2021 är att systemet för upp- och nedflyttningar mellan SHL och HockeyAllsvenskan förändras helt . Detta beslutade Svenska Ishockeyförbundet på sitt förbundsmöte i juni 2019. Det nya systemet frångår det tidigare upplägget, där de två bottenlagen från SHL kunde rädda kontraktet genom ett kval mot två lag från HockeyAllsvenskan, i Direktkvalet. Vilka lag från HockeyAllsvenskan som gick till Direktkvalet avgjordes av ett väldigt ambitiöst, men enligt mig krångligt, system. Först möttes ettan och tvåan från grundserien i en final där vinnaren gick till Direktkvalet. Tvåan gick istället vidare till en play-off till direktkvalet. Där mötte de det segrande laget från Slutspelsserien, som avgjordes mellan lagen på plats 3-6 i tabellen. Vinnaren från play-off:et tog sedan den sista platsen i Direktkvalet. Nästa säsong är det slut med det krångliga kvalupplägget i HockeyAllsvenskan. Från och med säsongen 2020/2021 kommer ett lag från HockeyAllsvenskan att direkt flyttas upp till SHL, samtidigt som ett lag från SHL går i motsatt riktning. Det är dock inte vinnaren av grundserien i HockeyAllsvenskan som kommer att flyttas upp direkt. Nu när HockeyAllsvenskan endast har ett lag som kan flyttas upp så kommer säsongen att avslutas med ett slutspel, likt det i SHL. Och vinnaren av detta slutspel kommer då att flyttas upp. I SHL så kommer det inte heller att bli en direkt nedflyttning för det lag som hamnar i botten av tabellen. De två sista lagen kommer istället att göra upp i ett play-out, som kommer att spelas i en serie om bäst av sju matcher. Där det förlorande laget kommer att få spela i HockeyAllsvenskan.På förbundsmötet så klubbade Svenska Ishockeyförbundet också igenom att direkt upp- och nedflyttning även kommer att gälla mellan HockeyAllsvenskan och HockeyEttan . Därmed så skrotas även kvalserien till HockeyAllsvenskan.Den nya SHL-säsongen drar som sagt igång i september och vill du följa allt som händer på isen så kommer du att kunna se alla matcher hos C More, på TV eller livestream. Vill du betta på matcherna i SHL så surfa in på oddsonline.se . Där kan du jämföra oddsen på alla matcher under säsongen. Du kan även följa hur det går för ditt lag med tabeller, spelschema, resultat och statistik. Trots att det är flera månader kvar till nedsläpp för SHL-säsongen 2020/2021 så kan du redan nu hitta odds på premiären hos oddsonline.se. I premiären har vi heta möten direkt att se fram emot som Frölunda vs HV71, Luleå vs Färjestad och Leksand vs Skellefteå. Oddsen ger just nu klar hemmafördel till Luleå och Frölunda, medan bottentippade Leksand väntas få en tuff premiär mot Skellefteå.