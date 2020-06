Arenakaoset: NHL-klubbens arena stängs ned

Det finns inget slut på New York Islanders problem med sina hemmaarenor. Efter att ha spelat i Nassau Veterans Memorial Coliseum flyttade man till Barclays Center, men flytten dit blev en dunderflopp. Den senaste säsongerna hade man både Nassau Coliseum och Barclays Center som hemmaplan, och nästa säsong var tanken att man skulle spela alla sina hemmamatcher i Coliseum. Från säsongen 20/21 är tanken att man återigen ska byta hemmaplan, till den nybyggda arenan i Belmont Park.

Men frågan är om New York Islanders kommer ha något hem över huvud taget nästa säsong. Igår meddelade nämligen miljardären Mikhail Prokhorov, vars företag just nu rattar Nassau Coliseum, att han släcker ned arenan på obestämd framtid. Han letar nu efter andra investerar som kan ta över verksamheten och betala de skulder som arenan just nu har. Det skriver Bloomberg.

NYRENOVERAD

Nassau Coliseum renoverades nyligen och återöppnades så sent som 2017 - men nu kommer den alltså stå orörd tills dess att nya investerare hittats. Arenan har såklart varit orörd sedan Coronapandemin slog till, men nu har läget alltså förvärrats ytterligare. Coronakrisen är också det som tvingat Prokhorov att fatta beslutet, eftersom alla evenemang ställts in.

Frågan är om New York Islanders kommer kunna använda arenan nästa år, eller om de får krypa till korset och återigen flytta in i utskällda Barclays Center innan flytten till Belmont Park.