RÖNNKVIST: Tre Kronor 10-tal – tidernas All-Star Team

Nu är vi framme vid slutet av denna All Star team-serie. Vi avslutar den givetvis med Tre Kronor All Star-team under 2010-talet - ett av svensk hockeys absolut mest framgångsrika decennium. Sverige vann inte mindre än tre VM-guld under den här perioden: 2013, 2017 och 2018. Givetvis ska också guldförbundskaptenerna, Pär Mårts och Rikard Grönborg hyllas lite extra. En prestation som lätt glöms bort i all guldglans är dessutom silvret vid OS i Sotji 2014.



I och med den stora utvandringen av spelare till NHL, KHL, Schweiz och så vidare är det många som kommit in och gjort ett...