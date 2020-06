Svensken prisad för "ärlighet, integritet och respekt"

Mikael Backlunds popularitet i Calgary går det inte att ta miste på. Nu har mediakåren runt hans Flames utsett den svenske veterancentern till årets vinnare av Peter Maher Award, en utmärkelse som går till den spelare i organisationen som visat upp "ärlighet, integritet, hängivenhet och respekt".

2007 valde Calgary Flames Mikael Backlund som 24:e spelare i första rundan av draften. Sedan dess har den nu 31-årige centern varit klubben trogen och har hunnit spela 690 grundseriematcher med det brinnande C:et på bröstet.

Under den här tiden har Västeråssonen fått en speciell plats i fansen hjärtan. Men nu visar det sig att Backlund även är populär hos den inhemska mediakåren. På torsdagen kom nämligen beskedet att han är 2020 års mottagare av Peter Maher Award, ett pris som lokal hockeymedia delar ut till en Flames-spelare som visat upp "ärlighet, integritet, hängivenhet och respekt".

– Det har varit en lång resa, många år... Jag uppskattar verkligen utmärkelsen och den betyder mycket för mig, säger Backlund till Calgary Sun.

– Vi har en bra relation (till media), inte bara jag men hela laget har haft det under hela tiden jag har varit i Calgary. Det har varit enkelt att prata med media, de har varit en bra relation.

Priset är uppkallat efter Peter Maher som under lång tid var Calgary Flames radiokommentator.

Congratulations to Mikael Backlund, who is the recipient of the Peter Maher Award! pic.twitter.com/jYqZu2e54U