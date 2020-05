"Jag har inga problem med att det är slut med SHL nu"

– SHL känns det väl kanske inte som det blir - mest för att ingen lär vara intresserad, konstaterar han för hockeysverige.se.

Han har spelat 455 SHL-matcher, för sex klubbar, 167 allsvenska matcher, en säsong vardera i KHL och AHL och dessutom ett gäng landskamper. Men nu är framtiden oviss för den välmeriterade Mattias Karlsson.

Det blir ingen fortsättning i Leksand - och vad som händer nu vet ingen. Inte ens han själv.

– För min del känns det inte så jobbigt så som läget är nu - jag är gammal. Det hade varit jobbigare om jag var 25 och behövde en klubb. Det är klart att jag skulle vilja ha en ny klubb nu också, men eftersom jag inte blir kvar i Leksand kommer jag behöva pendla eller flytta. Det har jag inte bråttom med. Jag vill gärna kunna ha den här tiden som jag har med familjen också, säger "Kolan" till hockeysverige.se.

"VAR SÄKER PÅ ATT JAG INTE SKULLE FÅ STANNA"

Men den rutinerade 35-åringen var förberedd på att han skulle gå in i den här försäsongsträningen som klubblös. Redan för flera månader sedan förstod han själv att det inte skulle bli en fortsättning i Leksandströjan.

– Jag hade gärna fortsatt spela för Leksand, jag trivdes där. Men jag har vetat, eller i alla fall haft på känn, att jag inte skulle bli kvar där. Redan före jul sa jag till folk att jag var säker på att jag inte skulle få stanna där - så det kom inte som en nyhet för mig när jag väl fick beskedet även om det var ett tråkigt besked att få.

Det var en turbulent säsong i Leksand, med sportsligt ganska svaga prestationer och ett tränarbyte då Roger Melin klev av och ersattes av Ulf Samuelsson. För Karlssons del inleddes säsongen utanför laguppställningen på grund av en axeloperation.

– För egen del var väl säsongen helt okej. Jag ska vara ärlig och säga att jag var osäker på var jag stod, eftersom vi ramlade ur SHL med Karlskrona och det var det sista jag hade gjort i den ligan. Sen blev det ett år i Allsvenskan, så när jag väl kom tillbaka till SHL var jag två år äldre än tidigare - plus att jag behövde göra den där axeloperationen. Det var mycket som var osäkert och jag visste inte om jag skulle hänga med. Med de förutsättningarna tycker jag att jag gjorde det bra, i alla fall.

"VORE KUL ATT KOMMA TILL ETT STÄLLE MAN TRIVS PÅ..."

Det fanns säkert de som trodde att vi sett det sista av Mattias Karlsson i SHL redan när han var med i det Karlskronalag som åkte ur serien 2018. Men nu är han själv mer eller mindre säker på att han gjort sitt i ligan.

– Jag är egentligen öppen för vad som helst, från högt till lågt och allt däremellan. SHL känns det väl kanske inte som det blir - mest för att ingen lär vara intresserad. Annars är jag öppen för HockeyAllsvenskan, och det är inte alls omöjligt att jag går ned ännu längre ned och spelar om det kommer något bra som gör att jag känner att jag vill fortsätta spela.

– Utomlands vore också lite spännande att få testa igen. Det vore framför allt kul att få komma till ett ställe man trivs på, haha. Jag har gjort två utlandsäventyr och båda gångerna har jag kommit till riktigt ruggiga ställen. Det vore kul att få komma till en stad som man faktiskt känner att "den här är lite mysig", skrattar den tidigare Binghamton Senators- och Severstal Cherepovets-backen.

Men hur känns det att komma till insikten att det förmodligen inte kommer finnas något intresse från SHL för dig?

– Jag har inga problem med att det är slut med SHL nu. Vi stirrar oss så blint på ålder numera, och förra säsongen var väl ingen större "hit" heller. Då blir det så. Sen spelar de ju in vilket kontrakt man har och den typen av saker också. Jag har egentligen varit en topp fyra-back i alla lag jag spelat genom alla år, då är det kanske svårt att plocka in mig och spela mig längre ned i startfältet. Jag kostar ju mer än vad en 20-åring gör. Det är inte bara att jag kanske är för dålig för att spela i SHL, utan den typen av saker spelar också in.

Du är ju bara en klubb ifrån att tangera Johannes Salmonssons klubbrekord i SHL...

– Jag har svårt att se att jag ska komma ikapp där. Han har hängt i länge, den gode Johannes Salmonsson.

"INTE PRATAT MED NÅGON"

Mattias Karlsson har hunnit bli 35 år gammal och berättar att han resonerar annorlunda i sin klubbjakt nu - än vad fallet var när han var yngre.

– I mitt fall är det så. Tidigare har jag alltid tänkt på vad som är bäst för mig och min familj. För jag har alltid haft turen att kunna välja klubb, den turen har inte många andra haft. Men den här gången är det inte alls säkert att det blir så. Nu kanske man inte kan välja. Nu kanske man måste ta det man får.

Har du märkt av något intresse nu?

– Nej, jag har inte pratat med någon alls. Det är faktiskt väldigt lugnt.

Karlsson tränar just nu på egen hand, och även om det är ett osäkert läge både i hans egen karriär och i hockeyvärlden i stort, har han inga problem med att motivera sig till att hålla formen och gå till gymmet.

– Jag tränar mest för mitt eget välmående. Sen kanske folk som ser mig på gymmet inte tror att jag tränar för att må bra när de ser mig ösa på "assault biken" så jag nästan kräks, skrattar "Kolan" och fortsätter:

– Men jag försöker träna sånt som jag tycker är kul, så att jag kan hålla det uppe. Sen får vi väl se, om det blir aktuellt med något lag, vad som händer. Då lägger man väl om träningen för att anpassa sig efter laget.

"NOG SKA JAG KUNNA HITTA NÅGOT"

Det är bara maj månad, och åtminstone fyra månader kvar tills dess att pucken släpps i de stora ligorna runt om i Europa. Då är frågan om Mattias Karlsson är med - eller om karriären är över.

Han själv är medveten om risken att det kan bli det senare alternativet.

– Det som är skönt för mig är att, om det skulle bli så, så kommer jag inte lägga mig ned och dö. Det finns andra saker i livet, så om jag inte hittar något, eller om inget passar, så kanske man helt enkelt får ge sig. Jag har haft en lång karriär och även om siktet är inställt på att jag ska fortsätta så är världen som den är - det är inte säkert att det löser sig. Jag är förberedd på att det kan bli så, och det är nog enklare att acceptera det om man är förberedd på att det inte är säkert att det löser sig, säger den tidigare landslagsbacken innan han retoriskt ställer frågan:

– Men nog ska jag kunna hitta något?