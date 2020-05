”Har erbjudande från fyra–fem SHL-lag"

Nick Ebert sköt in sig i Örebrosupportrarnas hjärta under säsongen 2018/19 då han krutade in elva mål och totalt 33 poäng från sin backposition.

Amerikanens insatser på SHL-isarna gav eko hem till Nordamerika, där han inför säsongen tecknade ett ettårskontrakt med Ottawa Senators. Ebert trejdades emellertid till New York Rangers i säsongsinledningen och chansen i världens bästa liga har uteblivit.

Nu blickar Ebert mot Europa – och berättar för NA att han har en handfull SHL-erbjudanden att ta ställning till.

– Med tanke på att NHL fortfarande pratar om att spela klart årets säsong i sommar kommer vi som har utgående kontrakt säkert få vänta till september innan klubbarna börjar titta på spelare till nästa år. Därför har jag pratat med min agent om att se över möjligheterna i Europa i stället. SHL och KHL är de två ligorna som är intressanta, och just nu har jag erbjudanden från fyra–fem SHL-lag och några KHL-lag som jag sitter och funderar över, säger Ebert till tidningen.



"HADE HOPPATS ATT ÖREBRO SKULLE VISA INTRESSE"

Ett lag som dock inte erbjudit Ebert något kontrakt är tidigare klubben Örebro, till backens besvikelse.

– Men jag har inte fått något erbjudande från Örebro. Jag trivdes väldigt bra i där, älskade staden och laget, och självklart hade jag hoppats att Örebro skulle visa intresse, men jag har inte fått något kontraktsförslag. Niklas (Johansson, sportchef i Örebro) har hört av sig någon gång, och min agent har haft lite kontakt med dem. Men det har inte varit så mycket snack som jag hade trott. De verkar jobba på att få ihop budgeten och prioriterar andra positioner.

– Så blir det Sverige blir det nog en annan klubb.

Under den gångna AHL-säsongen noterades den 26-årige backen för 16 poäng (5+11) på 47 matcher.

