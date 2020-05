I artikelserien "Bilden" på hockeysverige.se har hockeyfotografen Stickan Kenne valt ut några av sina favoritbilder. Här berättar han historien bakom dem samtidigt som spelarna på bilderna beskriver sina minnen. Först ut: Magnus Wernblom.

Stig Kenne, ”Stickan” kallad i hockeysvängen, har fotograferat lag och matchbilder sedan 1970-talet. Nu har han lagt kameran på hyllan och har i stället valt att ge ut två böcker där han samlat ihop många av sina bilder.



Hockeysverige.se kommer under de närmaste veckorna i en serie presentera några av Kennes bilder där vi får ta del av hans och även spelarna på bildens berättelse kring dessa. I dag berättar ”Stickan” Kenne och Magnus Wernblom om en bild där Modo-ikonen tycks ha satt sig på en ryska målvakten, Andrei Tsarevs, huvud.



”Bilden är från Sweden Hockey Games 2003. Den där bilden visar hur Wernblom var i ett nötskal. Han gav sig aldrig. Pucken skulle bara in. Han var halvful och antagligen väldigt illa omtyckt av många spelare. Han begärde av alla andra i laget att ge lika mycket som han själv gav ute på isen. På bilden vräker han sig verkligen in mellan back och målvakt. Så var verkligen Wernblom.”

"HADE INTE SÅ MÅNGA SOM MIG"

Magnus Wernblom själv minns inte själva händelsen, men har sett bilden tidigare och skrattar gott då hockeysverige.se visar den för honom igen.

– Det måste ha varit Sweden Hockey Games 2003 i Globen mot Ryssland. Mer än så minns jag inte eftersom det var så pass länge sedan. Bilden publicerades ganska direkt efter matchen så jag har sett den efteråt, säger Wernblom som uppskattade att få chansen att spela i Tre Kronor.

– Tre Kronor var alltid roligt. Det var som en pojkdröm att få dra på sig landslagströjan.



Med tanke på bilden, hur såg du på din roll när du spelade internationella matcher?

– Den var ganska lik den jag hade i klubblaget. Antagligen var det också därför jag kom med i landslaget. Vi hade kanske inte så många som mig i svensk hockey då, skrattar Wernblom och fortsätter:

– Min roll var att stå där framme, vara i vägen och peta in några puckar. Som ungdomsspelare hade jag aldrig den rollen. Jag var ganska stor så det blev mer och mer att man ställde mig framför mål och att jag hamnade i den rollen.

– Den rollen tog jag nog själv. Pucken måste gå in mellan dom där stolparna och det måste vara bra att vara så nära mållinjen som möjligt om man älskar att göra mål.

Var det många målvakter som pucklade på dig?

– Jag och (Jarmo) Myllys hade några dueller, men annars var det ganska lugnt.



Hur upplevde du då ”Stickan” Kenne dök upp för era lagfotograferingar?

– Det var alltid garv och lite bus med glimten i ögat. Fy fan vad härlig han är. Man blev glad när man såg honom, skrattar Magnus Wernblom.



Här kan du beställa ”Stickan” Kennes böcker "Svenska Hockeyadeln": https://stimar.se/