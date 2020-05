BODIN: Sju överåriga svenskar som kan draftas

Förra sommaren valdes sju överåriga svenskar i NHL-draften. Här tittar Uffe Bodin närmare på sju svenska spelare som skulle kunna gå samma öde till mötes i 2020 års draft.

Under draften i Vancouver förra sommaren valdes 26 svenska spelare. Det får anses vara en fullt normal siffra i dessa dagar då antalet blågula lirare brukar landa någonstans mellan 25-30 spelare per draft. Det som ändå stack ut lite grann var att sju av de 26 spelarna var överåriga, de hade alltså varit tillgängliga i både en eller i något fall två drafter innan de slutligen valdes av NHL-klubbar.

Det är inte helt orimligt att samma sak händer i år.

Det finns nämligen en drös intressanta spelare som kan få "andra chansen" efter att ha ratats i både en och två drafter. Det är de spelarna jag ska zooma in på här.

Nu har jag valt ut sju namn och att alla sju ska draftas är antagligen lite optimistiskt. Men åtminstone fyra av dem känns mer eller mindre givna.

Victor Östman, mv, Chicago Steel (USHL)

Stockholmaren gick på hockeygymnasiet i Jönköping fram tills i fjol. Eftersom HV71 hade en viss målvaktstalang vid namn Hugo Alnefelt i klubben valde Östman att flytta västerut. Den här säsongen representerade han Chicago Steel i den amerikanska juniorligan USHL och nästa säsong ska han vakta kassen för University of Maine i NCAA. Siffrorna i J20 SuperElit förra säsongen förstörde antagligen hans chanser att draftas redan då. Efter en stark säsong i Nordamerika har chanserna ökat. Östman är en stor och atletisk målvakt som, enligt hans coach Brock Sheahan, var "en av USHL:s bästa målvakter" den här säsongen.

Victor Östman.Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld



Adam Wilsby, b, Skellefteå AIK

Efter att ha gått igenom draften orörd två gånger talar det mesta för att någon NHL-klubb kommer att satsa på Wilsby. Han gjorde 30 poäng på 41 matcher för Södertälje i Hockeyallsvenskan och var in i det sista aktuell för en plats i Juniorkronornas VM-trupp. Den skicklige stockholmaren var högst upp på min röstsedel i omröstningen till Guldgallret, utmärkelsen som Modos Mattias Norlinder slutligen tog hem. Han återvänder nu till Västerbotten och ett Skellefteå som har tappat två duktiga, offensivt lagda backar i Jonathan Pudas och Filip Berglund. Upplagt för en framträdande roll i SHL?

Samuel Johannesson, b, Rögle BK

Ytterligare en spelare född 2000 som tog stora kliv i sin utveckling under 2019/20. Den skridskoskicklige rightarbacken stack stundtals ut ordentligt i SHL och blev för mig personligen – som har fäbless för lite mer småväxta offensiva backar – en favorit att titta på. Johannesson känns spontant som en spelare med en väldigt hög potential, någon som bara skrapat på ytan av vad han kan bli. Om han sedan kan få ihop alla delar i sitt spel återstår förstås att se, men jag skulle bli förvånad om inte en NHL-klubb valde att gambla på honom. Kan mycket väl ha en genombrottssäsong i sig om han bereds lite mer utrymme efter Kodie Currans avsked.

Samuel Johannesson.Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson



Alexander Lundqvist, b, Leksands IF

Nicklas Lidströms systerson förlorade sin plats i det svenska U18-landslaget i fjol och fanns inte med när Småkronorna vann VM-guld på hemmais. Den här säsongen tog han lite revansch för det genom att svara för riktigt fina insatser i J20 SuperElit. Han var topplaget Leksands kanske bästa back och fick ett par matcher i SHL – men framför allt ett A-lagskontrakt inför nästa säsong. Inte alls lika given att draftas som de båda backarna ovan, men han har i alla fall gett sig själv chansen efter den här starka säsongen.

Travis Treloar, c, Lincoln Stars (USHL)

Den tidigare HV71- och Frölundajunioren, son till forne Tingsrydspelaren Darren Treloar, föll mellan stolarna i förra årets draft. I år stärkte han dock sina aktier rejält efter att ha trejdats från Chicago Steel till Lincoln Stars i USHL. Han vann den interna poängligan efter att ha svarat för 49 poäng på 48 matcher och slutade med det på delad tolfte plats i den totala poängbörsen. Treloar sågs tidigt på säsongen som en spelare med potential att landa i fjärde till sjätte rundan. Han borde inte ha försämrat sina odds för det. Beskrivs av de som ser honom ofta som "en Linus Klasen-typ" som har förmågan att göra det oväntade och bryta mönster. En dark horse för att spela JVM för Sverige nästa säsong? Kommer att representera Ohio State University i NCAA nästa säsong.

Excited to sign my NLI and officially become a buckeye! pic.twitter.com/xHIxzVSqBm