"Det valet skaffade mig större utrymme i vår organisation"

Det tillhör inte vanligheterna att en spelare vald sist av alla i NHL-draften blir en firad Stanley Cup-vinnare. Men det är precis den resan som nu 33-årige Patric Hörnqvist har gjort. I "Scoutad" berättar scouten Lucas Bergman om hur Nashville Predators säkrade Hörnqvist som 230:e spelare 2005.

– Valet av Patric Hörnqvist har öppnat tillfällen för mig. Det har jag honom att tacka för, säger han till hockeysverige.se.

I artikelserien "Scoutad" på Hockeysverige Plus berättar NHL-scouter hur det gick till när svenska NHL-spelare blev draftade.



Tvåfaldig Stanley Cup-mästare med Pittsburgh Penguins och VM-guldmedaljör med Tre Kronor. Patric Hörnqvists meritlista som ishockeyspelare kan man inte annat än buga åt. Speciellt med tanke på att den nu 33-årige forwarden valdes som 230:e och sista spelare i draften 2005.

Under junioråren hade Hörnqvist, eller Bengtsson som han då hade som efternamn, valt en lite annorlunda väg. Efter att ha debuterat i Väsby IK:s A-lag som 16-åring gjorde han två hela säsonger i Hockeyettan innan han flyttade till Djurgården och blev SHL-spelare 2005.

Det var under tiden i Väsby som Nashville Predators scout Lucas Bergman fick upp ögonen för den oömme stockholmaren.

– Han spelade en lite undanskymd roll i U18-landslaget och kom in och gjorde några matcher med Djurgårdens J20-lag samma säsong som han skulle draftas. Men oavsett var han spelade gjorde han avtryck i varenda match. Det gjorde mig nyfiken, minns Bergman.

– Det var sättet han tävlade på och inte lämnade något åt slumpen som stack ut.

Det som utmärker hans spelstil än i dag utmärkte alltså Hörnqvist redan då.

– Man lade märke till hur jobbig han var framför mål, i de tysta områdena. Åkningen var inte bra från början, och har aldrig varit hans starka sida heller. Inför U18-VM åkte han på en knäskada som inte gjorde den biten bättre, men det fanns ändå något där.

Patric Hörnqvist i Djurgården 2006.Foto: Bildbyrån/Björn Tilly



"DET VAR ETT BRA SAMTAL"

Småkronorna tar VM-brons i turneringen som spelades i tjeckiska Plzen. Hörnqvist gör bara ett mål på sju matcher, men Lucas Bergman talar sig varm om svensken med nummer 18 på ryggen i hopp om att sälja in honom hos Predators klubbledning.

– Jag säger till mina kollegor: "det här är killen som jag alltid pratar om, kolla hur han uppträder på värmningen, när han skjuter". Det fanns ett tävlingsmoment i allt han gjorde och det satt sitt avtryck hos mig.

Säsongen 2004/05 var speciell på många sätt. Hela NHL-säsongen ställdes in efter att NHL och spelarfackföreningen NHLPA inte kunnat komma överens om ett nytt kollektivavtal. Det fick konsekvenser även för NHL-draften i juni. Eftersom parterna fortfarande inte var överens hölls inte draften i en NHL-arena, utan på ett hotell i Ottawa i slutet av juli 2005.

Sidney Crosby väljs som första spelare av Pittsburgh Penguins och 229 spelare senare lyckas Nashville Predators knyta till sig rättigheterna till hans framtida kedjekamrat i sjunde rundan.

– Eftersom de höll draften på ett hotell fick vi bara ha tre eller fyra killar på draftgolvet, så resten av oss satt i en svit och hade all kontakt med de övriga via telefon, minns Lucas Bergman.

– I slutet där satt vi och gick igenom draften inför det sista valet. Jag lyfte luren och skrek att vi måste ta Hörnqvist. Jag sålde in hur bra han var som spelare och fick dem att lyssna. Det var ett bra samtal (skratt).

Lucas Bergman.Foto: Privat



"DET VAR VÄLDIGT MYCKET KÄNSLOR"

När gick det upp för dig att ni hade gjort ett riktigt bra val?

– Jag tyckte alltid att glöden fanns där, att han var rätt unik i sättet han tävlade på. Men det var framför allt säsongen 2006/07 som jag började känna att det kunde bli riktigt, riktigt bra. Han matchades med Fredrik Bremberg i Djurgården och sköt 23 mål, blev årets rookie och spelade VM med Tre Kronor.

Vad är det som har tagit honom dit han är i dag, enligt dig?

– Det är karaktären, modet och att han aldrig lämnar något på isen. Sedan har han en jäkla touch, en "ögon-händer-koordination" som gör att han får sina lägen runt kassen. Men jag tror inte att det finns många som har jobbat lika hårt som han har gjort. Han ställer enorm krav på sig själv, men även spelare i sin omgivning oavsett vilka de är. Jag tror att det har bidragit till att göra honom så respekterad som han är.

Ni i Nashville trejdade bort honom till Pittsburgh i utbyte för James Neal i samband med draften 2014. Hur var det för dig personligen att få det beskedet med tanke på de band du byggt upp till honom?

– Det var väldigt mycket känslor då. Jag spelade en del golf med "Bengan" och vi umgicks en del. Samtalet jag fick när de hade trejdat honom var jättejobbigt. De pratade inte med mig innan trejden gjordes, utan jag fick reda på det efteråt som alla andra. Tanken var att vi i familjen skulle ha åkt och grillat med hans familj efter draften, men det blev inställt. Efter trejden gled vi isär, vilket är fullt naturligt när man inte tillhör samma klubb längre. Men Patric är en fantastisk karaktär och människa som verkligen gjort sig förtjänt av sina framgångar.

2017 förlorade ni i Nashville Stanley Cup-finalen mot honom och Penguins. Hur kändes det?

– Det var ju bättre att han fick vinna mot oss än någon annan (skratt).

Vad har det betytt för dig personligen att du pushade för att ni skulle drafta honom?

– Det är som med allt annat. Med det valet skaffade jag mig större utrymme i vår organisation. För det är ju så det funkar, desto fler bra spelare du bidrar till att draft, desto större röst får du i rummet. Valet av Patric Hörnqvist har öppnat tillfällen för mig. Det har jag honom att tacka för.

