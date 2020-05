Klart: NHL-meriterade svensken byter KHL-klubb

Redan för en månad sedan började uppgifter göra gällande att den NHL-meriterade svenske målvakten Anders Lindbäck var klar för spel i Jokerit till den kommande säsongen. Under tisdagsmorgonen bekräftades de uppgifterna av den finska huvudstadsklubben då man via sin hemsida meddelade att den nyfyllda 32-åringen skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

Lindbäck kommer närmast från spel i den ryska KHL-klubben Torpedo Nizjnij Novgorod.

– Lindbäcks namn har funnits med i många år när vi kollat på målvakter till Jokerit. Vi har följt honom under en lång tid och det är kul att äntligen ha honom i laget. Han är en stor men samtidigt väldigt rörlig målvakt som spelade väldigt bra förra säsongen, säger Jokerits general manager Jari Kurri till klubbens hemsida.

SPELAT I FINLAND TIDIGARE

Jokerit blir därmed fjärde europeiska klubb, bortsett från de svenska. Han har tidigare representerat Ilves i Finland, Davos i Schweiz och alltså senast Torpedo i KHL.



– Det är många saker med Jokerit som känns perfekta för mig och min familj. Först och främst är Helsingfors nära hem nu när vi väntar vår andra dotter i juli. Vi hade en härlig tid i Finland under lockoutsäsongen (2012/13) när jag spelade i Ilves, säger Lindbäck.

Den gångna säsongen noterades Lindbäck för en räddningsprocent på 92,3 procent och släppte in 2,39 mål per match under de 36 KHL-matcher han vaktade Torpedos kasse.

Lindbäck, som är fostrad i Brynäs juniorverksamhet, har förutom Brynäs även representerat Timrå och Rögle på SHL-nivå. Han har även 130 NHL-matcher med Nashville, Tampa, Dallas, Buffalo och Arizona på meritlistan.