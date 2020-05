Finska succéjunioren skriver NHL-kontrakt

Colorado säkrar upp inför framtiden.

De har nämligen skrivit ett NHL-kontrakt med det finländska storlöftet Justus Annunen som var en av JVM:s allra bästa målvakter i vintras.

I tredjerundan av 2018 års draft valde Colorado Avalanche att plocka en finländsk målvaktstalang vid namn Justus Annunen. Då hade han precis vunnit Jorma Valtonen Award som den bästa målvakten i den finska juniorligan och keepern hade även vaktat kassen för "Små-Lejonen" som tog hem guldet i U18-VM.

Nu, två år senare, verkar "Avs" ha gjort ett rejält fynd genom att plocka finländaren så sent i tredjerundan. Den här säsongen har han nämligen fått göra sin rookiesäsong i Liiga där han vaktade kassen i 39 matcher för topplaget Kärpät. Hans 92,9 i räddningsprocent och 1,77 insläppta mål per match gör att 20-åringen ligger i toppen av målvaktsligan.

Han var även Finlands förstaval i JVM som avgjordes i vintras. Där storspelade han genom nästan hela turneringen och nollade bland annat USA i kvartsfinalen som Finland kunde vinna med 1-0.

Nu meddelar Colorado Avalanche att man har tecknat upp Justus Annunen till ett treårigt rookiekontrakt. Den 20-årige stortalangen förväntas dock lånas ut till Kärpät för en ny säsong i den finska ligan innan han tar klivet över till Nordamerika.

Justus Annunen has been signed to a three-year, entry-level contract.#GoAvsGo pic.twitter.com/61jLntYuGN